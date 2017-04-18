All CATEGORIES
☰ Menu

Browns quarterback Cody Kessler focused on improving deep ball in hopes of giving himself best shot to start with competition on way

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 18, 2017 - 06:25 PM | Updated: April 18, 2017 - 06:43 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is helped off the field after taking a hit before being taken into the locker room for a concussion protocol in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Oct. 23, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/Gary Landers)


MORE IN SPORTS

tribe19cut_01 Jim Mone - AP
Indians 11, Twins 4: Jose Ramirez, Francisco Lindor power Indians, Tomlin to victory

MINNEAPOLIS: Jose Ramirez homered and drove in two runs and Josh Tomlin gave up three runs in six innings to lead the Indians to an 11-4 victory over the Minnesota Twins on Tuesday night.

nba19cut_02
NBA: Bulls beat Celtics 111-97; Raptors defeat Bucks 106-100
sbriefs19cut
Sports news briefs — compiled April 18
Fightin’ Phils 8, RubberDucks 6: Four-run sixth dooms Ducks
preprdp19cut_03
High school roundup: Wadsworth rolls to 7-0 softball win over Cuyahoga Falls
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next