All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns quarterback Cody Kessler focused on improving deep ball in hopes of giving himself best shot to start with competition on way

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 18, 2017 - 06:25 PM | Updated: April 19, 2017 - 02:42 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is helped off the field after taking a hit before being taken into the locker room for a concussion protocol in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Oct. 23, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/Gary Landers)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs21cut_00 Michael Conroy - AP
Cavaliers 119, Pacers 114: LeBron James leads stunning rally from 26 points behind as Cavs take 3-0 series lead

INDIANAPOLIS: The Cavs know the pain of blowing a 26-point lead, with their April 9 collapse and overtime loss in Atlanta still fresh in their minds.

browns21web
Browns to face Steelers in regular-season opener and finale; no prime-time game on schedule
weblebrontime20
LeBron James included in Time 100 Most Influential list
2017 Browns schedule
tribe21cut_01
Indians 6, Twins 2: Trevor Bauer gets first win as Indians complete sweep
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next