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Browns quarterback Cody Kessler focused on improving deep ball in hopes of giving himself best shot to start with competition on way

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: April 18, 2017 - 06:25 PM | Updated: April 18, 2017 - 06:43 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) is helped off the field after taking a hit before being taken into the locker room for a concussion protocol in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Oct. 23, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/Gary Landers)


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