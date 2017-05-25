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Browns quarterback Cody Kessler says improved arm strength frees him to be more aggressive, focus on other aspects of game

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 25, 2017 - 01:14 AM | Updated: May 26, 2017 - 09:59 AM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) throws under pressure from Cincinnati Bengals defensive tackle Geno Atkins (97) in the first half of a game, Oct. 23, 2016, in Cincinnati. (AP Photo/Gary Landers)

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