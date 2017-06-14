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Browns quarterback DeShone Kizer works with top offense ahead of Cody Kessler but says it’d be naive to declare himself ready to start

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 14, 2017 - 02:55 PM | Updated: June 15, 2017 - 01:01 PM
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Browns rookie quarterback DeShone Kizer throws a pass during a practice at mini camp on Wednesday in Berea. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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