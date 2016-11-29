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Browns quarterback Robert Griffin III medically cleared to play: ‘Beyond blessed to have an opportunity to get back on the field’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 29, 2016 - 03:49 PM | Updated: November 30, 2016 - 07:22 AM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III warms up before the game against the Dallas Cowboys at FIrstEnergy Stadium in early November. Griffin III has been cleared for contact after undergoing the final medical test he needed to pass to return to action this season. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)

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