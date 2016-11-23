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Browns quarterback Robert Griffin III returns to practice, says he’s eager to prove he can still be future of franchise

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 23, 2016 - 05:22 PM | Updated: November 24, 2016 - 12:24 AM
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Cleveland Browns quarterback Robert Griffin III runs the ball against the Philadelphia Eagles in a game Sept. 11 in Philadelphia. Griffin moved closer to playing again this season as the team designated him for return from injured reserve. The team officially made the move Wednesday giving the Browns 21 days to activate him to the roster.(AP Photo/Winslow Townson)


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