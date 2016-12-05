Browns quarterback Robert Griffin III says he’s ‘here to help this team, not just these last four weeks, but into the future’

PHA+QkVSRUE6IFRoZSBCcm93bnMgaGF2ZW4mIzgyMTc7dCBuYW1lZCBhIHN0YXJ0aW5nIHF1YXJ0
ZXJiYWNrIGZvciBTdW5kYXkmIzgyMTc7cyBob21lIGdhbWUgYWdhaW5zdCB0aGUgQ2luY2lubmF0
aSBCZW5nYWxzLCBidXQgUm9iZXJ0IEdyaWZmaW4gSUlJIHNwb2tlIE1vbmRheSBhcyBpZiBoZSBl
eHBlY3RzIHRvIHJlY2VpdmUgdGhlIG5vZC48L3A+PHA+QWxsIHNpZ25zIGNvbnRpbnVlIHRvIHBv
aW50IHRvIEdyaWZmaW4gY29tcGxldGluZyBoaXMgY29tZWJhY2sgZnJvbSBhIGJyb2tlbiBsZWZ0
IHNob3VsZGVyIHRoaXMgd2Vla2VuZC4gQ29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gc2FpZCBpdCB3YXMgdG9v
IHNvb24gdG8gZGVjaWRlIHdoaWNoIHF1YXJ0ZXJiYWNrIHdvdWxkIHN0YXJ0IGZvciB0aGUgQnJv
d25zICgwLTEyKSB3aGVuIHRoZXkgaG9zdCB0aGUgQmVuZ2FscyAoNC03LTEpLCBidXQgdGhlIG9u
bHkgc3VycHJpc2UgYXQgdGhpcyBwb2ludCB3b3VsZCBiZSBpZiBpdCYjODIxNztzIG5vdCBHcmlm
ZmluLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGhlcmUgdG8gaGVscCB0aGlzIHRlYW0sIG5vdCBq
dXN0IHRoZXNlIGxhc3QgZm91ciB3ZWVrcywgYnV0IGludG8gdGhlIGZ1dHVyZSwmIzgyMjE7IEdy
aWZmaW4gc2FpZCBhZnRlciB0aGUgdGVhbSYjODIxNztzIGZpcnN0IHByYWN0aWNlIGNvbWluZyBv
ZmYgaXRzIGJ5ZS4gJiM4MjIwO0F0IGxlYXN0IHRoYXQmIzgyMTc7cyBteSBob3BlIGFuZCBteSB3
aXNoLCBzbyBJIGp1c3Qgd2FudCB0byBoYXZlIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGdvIG91dCB0aGVy
ZSBhbmQgcHV0IGl0IG9uIHRoZSBsaW5lIGZvciBteSB0ZWFtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+R3JpZmZp
biB3aWxsIGJlIGF0IHRoZSBjZW50ZXIgb2YgYXQgbGVhc3QgdHdvIHN0b3J5bGluZXMgd2hlbiBo
ZSBwbGF5cyBmb3IgdGhlIGZpcnN0IHRpbWUgc2luY2Ugc3VmZmVyaW5nIGEgZnJhY3R1cmVkIGNv
cmFjb2lkIGJvbmUgaW4gaGlzIGxlZnQgc2hvdWxkZXIgU2VwdC4gMTEgaW4gdGhlIHJlZ3VsYXIt
c2Vhc29uIG9wZW5lci48L3A+PHA+Tm90IG9ubHkgd2lsbCBoZSBiZSBhdWRpdGlvbmluZyBmb3Ig
YSBmdXR1cmUgd2l0aCB0aGUgQnJvd25zLCBidXQgaGUmIzgyMTc7bGwgYWxzbyBiZSB0cnlpbmcg
dG8gc2F2ZSB0aGVtIGZyb20gYmVjb21pbmcganVzdCB0aGUgc2Vjb25kIE5GTCB0ZWFtIHRvIGZp
bmlzaCBhIHNlYXNvbiAwLTE2LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBqdXN0IGFuIG9wcG9y
dHVuaXR5IHRvIHBsYXkgaW4gdGhlIE5GTCB3aXRoIGEgZ3JvdXAgb2YgZ3V5cyB3aG8gZG9uJiM4
MjE3O3QgZGVzZXJ2ZSB0byBiZSAwLTEyLCYjODIyMTsgR3JpZmZpbiBzYWlkLiAmIzgyMjA7U28g
SSBqdXN0IHdhbnQgdG8gY29tZSBpbiwgZ2l2ZSB0aGUgdGVhbSBhcyBtdWNoIG9mIGEgc3Bhcmsg
YXMgSSBwb3NzaWJseSBjYW4sIGhhdmUgZnVuIGFuZCBob3BlZnVsbHkgd2UgY2FuIGdvIDQtMCBi
ZWNhdXNlIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IHdlJiM4MjE3O3ZlIGJlZW4gd29ya2luZyBmb3IgaW4g
dGhpcyBsYXN0IHF1YXJ0ZXIgb2YgdGhlIHNlYXNvbi4gSSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIHJlYWwg
aW1wb3J0YW50LiYjODIyMTs8L3A+PHA+SGUgc3BlY2lmaWNhbGx5IG1lbnRpb25lZCB3YW50aW5n
IHRvIHdpbiBmb3IgbmluZS10aW1lIFBybyBCb3dsIGxlZnQgdGFja2xlIEpvZSBUaG9tYXMgYW5k
IHR3by10aW1lIFBybyBCb3dsIGNvcm5lcmJhY2sgSm9lIEhhZGVuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhp
cyB2ZXJ5IHdlbGwgbWF5IGJlIHRoZSB3b3JzdCB0aGV5JiM4MjE3O3ZlIGV4cGVyaWVuY2VkLCBz
byB0aGUgd2F5IEkgbG9vayBhdCBpdCBpcyBJJiM4MjE3O20gZ29pbmcgb3V0IHRoZXJlIGZvciB0
aG9zZSBndXlzIHRvIGhlbHAgdXMgZ2V0IGEgd2luLCBhbmQgbm90IGp1c3Qgb25lLCBidXQgaXQg
c3RhcnRzIGF0IG9uZSwmIzgyMjE7IEdyaWZmaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSYjODIxNzt2ZSBn
b3QgdG8gZ2V0IG9uZSB3aW4gYmVmb3JlIHlvdSBjYW4gZ2V0IHR3bywgc28gSSBqdXN0IGxvb2sg
YXQgaXQgdGhhdCB3YXkgYW5kIHRvIGhhdmUgYW4gb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gcGxheSBmb3IgdGhl
bSByZWFsbHksIHJlYWxseSBpcyB0aGUgcmVhc29uIHRoYXQgSSYjODIxNzttIHRyeWluZyB0byBw
bGF5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlcmUmIzgyMTc7cyB1bmRvdWJ0ZWRseSBhbm90aGVyIHJlYXNv
bi48L3A+PHA+R3JpZmZpbiwgMjYsIGlzIHVuZGVyIGNvbnRyYWN0IHRocm91Z2ggbmV4dCBzZWFz
b24gYW5kIGR1ZSB0byBtYWtlICQ2IG1pbGxpb24uIEhvd2V2ZXIsIHRoZSBCcm93bnMgd2lsbCBm
YWNlIGEgZGVjaXNpb24gYWJvdXQgd2hldGhlciB0byBrZWVwIGhpbSB3aXRoIGEgcm9zdGVyIGJv
bnVzIG9mICQ3NTAsMDAwIGR1ZSBvbiBNYXJjaCAxMSwgdGhlIHRoaXJkIGRheSBvZiB0aGUgbGVh
Z3VlIHllYXIuIFRoZSBmcmFuY2hpc2UgYWxzbyBvd25zIHR3byBmaXJzdC1yb3VuZCBwaWNrcyBp
biBBcHJpbCYjODIxNztzIGRyYWZ0IGFuZCBjb3VsZCB1c2Ugb25lIHRvIGFkZHJlc3MgaXRzIGV0
ZXJuYWwgc2VhcmNoIGZvciBhIGxvbmctdGVybSBhbnN3ZXIgYXQgcXVhcnRlcmJhY2suPC9wPjxw
PiYjODIyMDtJIGNhbiYjODIxNzt0IHdvcnJ5IGFib3V0IHRoZSBiaWcgcGljdHVyZSwmIzgyMjE7
IEdyaWZmaW4gc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgaGF2ZSB0byBtYWtlIHN1cmUgdGhhdCBJIGZvY3VzIG9u
IHRoZSBoZXJlIGFuZCBub3cgYW5kIHRoZSBwcmVzZW50LCBhbmQgdGhlbiB0aGUgcmVzdCBvZiBp
dCB3aWxsIHRha2UgY2FyZSBvZiBpdHNlbGYuIFJpZ2h0IG5vdywgSSYjODIxNzttIGdvaW5nIHRv
IGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgbXkgYm9uZSBpcyBjb250aW51YWxseSBoZWFsaW5nLCBidXQgbm8g
b25lIGJyZWFrcyBhIGJvbmUgaW4gc2Vhc29uIGFuZCBpdCBjb21wbGV0ZWx5IGhlYWxzIDEwMCBw
ZXJjZW50LiBTbyBJJiM4MjE3O3ZlIGp1c3QgZ290IHRvIGdvIG91dCB0aGVyZSwga25vdyB0aGF0
IHRoZXJlJiM4MjE3O3Mgb3RoZXIgZ3V5cyBvbiB0aGlzIHRlYW0gdGhhdCBhcmUgcHV0dGluZyBp
dCBvbiB0aGUgbGluZSB0aGF0IGFyZW4mIzgyMTc7dCAxMDAgcGVyY2VudCwgYW5kIEkmIzgyMTc7
bSBnb2luZyB0byBnbyBvdXQgdGhlcmUgYW5kIHB1dCBpdCBvbiB0aGUgbGluZS4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPkdyaWZmaW4gd2FzIGV4aGlsYXJhdGVkIGFib3V0IGJlaW5nIG1lZGljYWxseSBjbGVhcmVk
IGZvciBjb250YWN0IGxhc3Qgd2VlaywgZXNwZWNpYWxseSBiZWNhdXNlIGRvY3RvcnMgaW5pdGlh
bGx5IGRvdWJ0ZWQgaGUgd291bGQgYmUgYWJsZSB0byByZXR1cm4gdG8gdGhlIGZpZWxkIHRoaXMg
c2Vhc29uLjwvcD48cD4mIzgyMjA7W1RoZXkgdG9sZCBtZSBpdCB3YXNdIGhpZ2hseSB1bmxpa2Vs
eSwgYW5kIGl0JiM4MjE3O3Mgbm90IHRoYXQgdGhleSB3ZXJlIHdyb25nLCBpdCYjODIxNztzIGp1
c3QgdGhlIGJlc3QtY2FzZSBzY2VuYXJpbyBoYXBwZW5lZCwmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYjODIy
MDtNeSBzaG91bGRlciBpcyBjb250aW51aW5nIHRvIGhlYWwsIGFuZCBJJiM4MjE3O20gZXhjaXRl
ZC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkdyaWZmaW4gYWRtaXR0ZWQgaGUgbGV0cyBoaW1zZWxmIHdvbmRlciB3
aGF0IGNvdWxkJiM4MjE3O3ZlIGhhcHBlbmVkIHRoaXMgeWVhciBpZiBoZSYjODIxNztkIGJlZW4g
aGVhbHRoeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO05vIGRvdWJ0LiBJJiM4MjE3O3ZlIGdvdHRlbiB0aGF0IGZy
b20gYSBsb3Qgb2YgZ3V5cyBpbiB0aGUgbG9ja2VyIHJvb20gYW5kIGNvYWNoZXMsIHRvbywganVz
dCB0aGUgcG9zc2liaWxpdHkgb2Ygd2hhdCBjb3VsZCBoYXZlIGJlZW4sJiM4MjIxOyBoZSBzYWlk
LiAmIzgyMjA7QnV0IHJpZ2h0IG5vdywgd2UmIzgyMTc7dmUgZ290IGZvdXIgd2Vla3MgYWhlYWQg
b2YgdXMgd2l0aCBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBkbyBzb21ldGhpbmcgYWJvdXQgaXQuJiM4MjIx
OzwvcD48cD5UaGUgQnJvd25zIGhhdmUgc3VycmVuZGVyZWQgYSBsZWFndWUtaGlnaCA0NSBzYWNr
cyB0aGlzIHNlYXNvbi4gR3JpZmZpbiBoYXMgbWlzc2VkIDI3IG9mIHRoZSBwYXN0IDI4IGdhbWVz
LCBpbmNsdWRpbmcgdGhlIGxhc3QgMTEuIFRoZSBjb21iaW5hdGlvbiBvZiBzaGFreSBwYXNzIHBy
b3RlY3Rpb24gYW5kIGEgcXVhcnRlcmJhY2sgd2l0aCBhIGxvbmcgaW5qdXJ5IGhpc3Rvcnkgc2Vl
bXMgdG8gYmUgYSByZWNpcGUgZm9yIGRpc2FzdGVyLCB0aG91Z2ggR3JpZmZpbiBjbGFpbWVkIGl0
IHdvdWxkbiYjODIxNzt0IGJlIGRhdW50aW5nIHRvIHBsYXkgYmVoaW5kIGEgbGluZSBkZXBsZXRl
ZCBieSBpbmp1cmllcyBvZiBpdHMgb3duLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBrbm93IHRob3NlIGd1eXMg
dXAgZnJvbnQgYXJlIGZpZ2h0aW5nIHRoZWlyIHRhaWwgb2ZmLCBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBub3Qg
anVzdCBvbiB0aGVtLiBJdCYjODIxNztzIG9uIGFsbCBvZiB1cywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQuICYj
ODIyMDtXZSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8ganVzdCBleGVjdXRlIGJldHRlciwgZ2V0IGd1eXMgaW4g
dGhlIHJpZ2h0IHNwb3RzLCBtYWtlIHRoZSByaWdodCBjYWxscy4gSXQmIzgyMTc7cyBhIHRlYW0g
ZWZmb3J0LiBJdCYjODIxNztzIG5vdCBhYm91dCBvbmUgZ3V5IG9yIHR3byBndXlzIG9yIGEgdW5p
dC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoaXMgaXMgYSB2ZXJ5LCB2ZXJ5IHRhbGVudGVkIGRlZmVuc2UgdGhh
dCB3ZSYjODIxNztyZSBnb2luZyB0byBiZSBnb2luZyBhZ2FpbnN0IFt3aGVuIHdlIGZhY2UgdGhl
IEJlbmdhbHNdLCB2ZXJ5IHBoeXNpY2FsLiBCdXQgSSBqdXN0IGhhdmUgdG8gcGxheSBzbWFydCwg
cHJvdGVjdCBteXNlbGYganVzdCBsaWtlIEkgd2FzIHRyeWluZyB0byBkbyBpbiBXZWVrIDEgW3do
ZW4gUGhpbGFkZWxwaGlhIEVhZ2xlcyBjb3JuZXJiYWNrIEphbGVuIE1pbGxzIGhpdCBHcmlmZmlu
IGFzIGhlIHJhbiBvdXQgb2YgYm91bmRzXSBhbmQganVzdCBtYWtlIHN1cmUgdGhhdCB0aGF0IGRv
ZXNuJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuIGFnYWluLiBJdCB3YXMgYSBmcmVhayBhY2NpZGVudCwgc28gdGhl
cmUmIzgyMTc7cyBub3RoaW5nIEkgY2FuIHJlYWxseSBkbyBhYm91dCB0aGF0LiBBbGwgSSBjYW4g
ZG8gbW92aW5nIGZvcndhcmQgaXMgdHJ5IHRvIG1ha2Ugc3VyZSBJIHByb3RlY3QgbXlzZWxmIHdo
ZW4gSSBoYXZlIHRoZSBvcHBvcnR1bml0aWVzIHRvIGFuZCBnaXZlIG15IHRlYW0gdGhlIGJlc3Qg
Y2hhbmNlIHRvIHdpbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBCcm93bnMgaGF2ZSBzY29yZWQganVzdCAz
OSBwb2ludHMgaW4gdGhlIHBhc3QgZm91ciBnYW1lcywgc28gR3JpZmZpbiBtdXN0IHF1aWNrbHkg
a25vY2sgb2ZmIGFueSBydXN0IHdlaWdoaW5nIGhpbSBkb3duIGlmIGhlIGhvcGVzIHRvIGp1bXAt
c3RhcnQgdGhlIG9mZmVuc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGdldCBhbiBvcHBvcnR1bml0eSB0byBn
byBvdXQsIHB1dCBteSBza2lsbHMgdG8gdGhlIHRlc3Qgd2l0aCB0aGlzIHRlYW0gdG8gdHJ5IHRv
IG9wZW4gdXAgc29tZSBuZXcgdGhpbmdzLCBzb21lIG5ldyBob2xlcywmIzgyMjE7IGhlIHNhaWQu
ICYjODIyMDtXaGF0ZXZlciBzdXJwcmlzZXMgdGhhdCB3ZSBoYXZlLCBob3BlZnVsbHkgd2UgZXhl
Y3V0ZSB0aGVtIHRvIHRoZSBiZXN0IG9mIG91ciBhYmlsaXR5LiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBV
bHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29u
am91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBC
cm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0
PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIg
YXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9
Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9v
ayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9i
bGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.