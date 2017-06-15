Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start

PHA+QkVSRUE6IFJvb2tpZSBxdWFydGVyYmFjayBEZVNob25lIEtpemVyIGhhcyBwaGVub21lbmFs
IHBvdGVudGlhbCwgYnV0IGhlJiM4MjE3O3Mgbm90IHJlYWR5IHRvIHN0YXJ0IGZvciB0aGUgQnJv
d25zIHlldC48L3A+PHA+VGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBhc3Nlc3NtZW50IG5ldyBCcm93bnMgcXVh
cnRlcmJhY2tzIGNvYWNoIERhdmlkIExlZSBnYXZlIFRodXJzZGF5IHdoZW4gaGUgc3Bva2UgYWJv
dXQgdGhlIHN0YXRlIG9mIHRoZSByb3N0ZXIgYXQgdGhlIGdhbWUmIzgyMTc7cyBtb3N0IGltcG9y
dGFudCBwb3NpdGlvbiBhZnRlciB0aGUgdGhpcmQgYW5kIGZpbmFsIHByYWN0aWNlIG9mIG1hbmRh
dG9yeSBtaW5pY2FtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0JpZy1wbGF5IGFiaWxpdHkgJiM4MjEyOyB0aGF0
JiM4MjE3O3Mgd2hhdCB0aGF0IGR1ZGUmIzgyMTc7cyBnb2luZyB0byBnaXZlIHRoaXMgZm9vdGJh
bGwgdGVhbSBpZiBoZSBldmVyIGJlY29tZXMgdGhlIHN0YXJ0ZXIgb25lIGRheSwgYW5kIHdlIGRv
biYjODIxNzt0IGtub3cgdGhhdCB5ZXQsJiM4MjIxOyBMZWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0J1dCB0aGUg
d2F5IGhpcyBiYWxsIG1vdmVzIGFuZCBqdW1wcyBvZmYgaGlzIGhhbmQgYW5kIGdldHMgdG8gdGhl
IHJlY2VpdmVyIGluIGEgaHVycnkgLi4uIHRoZXJlJiM4MjE3O3MgYSB3aG9sZSBsb3QgbGVzcyB0
aW1lIFtmb3IgYSBkZWZlbmRlcl0gdG8gYnJlYWsgb24gaXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtXaGF0IEkg
c2VlIGluIGhpbSBpcyBhIGJpZywgc3Ryb25nLCBndXksIHdoaWNoIGlzIGRlZmluZWQgaW4gdGhp
cyBkaXZpc2lvbiBieSBbUGl0dHNidXJnaCBTdGVlbGVycyBRQl0gQmVuIFtSb2V0aGxpc2Jlcmdl
cl0gYW5kIGJ5IFtCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zIFFCXSBKb2UgRmxhY2NvLCBhbmQgdGhpcyBraWQm
IzgyMTc7cyBpbiB0aGF0IG1vbGQuIEhlJiM4MjE3O3MgNi00JiMxOTA7LiBIZSYjODIxNztzIGdv
dCBhIDEwLWluY2ggaGFuZC4gSGUmIzgyMTc7cyBzbWFydC4gSGUgY2FuIHJ1bi4gSGUgbW92ZS48
L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ290IGEgZ3JlYXQgZnV0dXJlLiBIZSYjODIxNztzIGp1
c3QgYSBsb25nIHdheSBmcm9tIGJlaW5nIHJlYWR5LiBIZSYjODIxNztzIG5vdCByZWFkeSwgYnV0
IGhlJiM4MjE3O3MgY2xpbWJpbmcgb24gaXQsIGFuZCBoZSYjODIxNztzIG1ha2luZyBwcm9ncmVz
cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPktpemVyIGFuZCBDb2R5IEtlc3NsZXIgcHJhY3RpY2VkIGV4Y2x1c2l2
ZWx5IHdpdGggdGhlIGZpcnN0LXRlYW0gb2ZmZW5zZSB0aHJvdWdob3V0IG1pbmljYW1wIGFzIHBh
cnQgb2YgYW4gb3BlbiBxdWFydGVyYmFjayBjb21wZXRpdGlvbi48L3A+PHA+T24gVHVlc2RheSwg
S2Vzc2xlciB3b3JrZWQgd2l0aCB0aGUgTm8uIDEgdW5pdCBmaXJzdCBpbiB0ZWFtIGRyaWxscywg
Zm9sbG93ZWQgYnkgQnJvY2sgT3N3ZWlsZXIgd2l0aCB0aGUgc2Vjb25kIHVuaXQsIHRoZW4gS2l6
ZXIgd2l0aCB0aGUgc3RhcnRlcnMgYW5kIEtldmluIEhvZ2FuIHdpdGggYmFja3Vwcy4gT24gV2Vk
bmVzZGF5LCBLaXplciBhbmQgS2Vzc2xlciB0cmFkZWQgcGxhY2VzIGluIHRoZSByb3RhdGlvbi4g
T24gVGh1cnNkYXksIHRoZSByb3RhdGlvbiByZXZlcnRlZCB0byB0aGUgd2F5IGl0IHdhcyBUdWVz
ZGF5LjwvcD48cD5LaXplciBoYWQgdGhlIGJlc3QgdHdvLW1pbnV0ZSBkcmlsbCBvZiB0aGUgdG9w
IHRocmVlIFFCcyBpbiB0aGUgbGFzdCBwcmFjdGljZS4gSGUgY29ubmVjdGVkIHdpdGggd2lkZSBy
ZWNlaXZlciBSYXNoYXJkIEhpZ2dpbnMgb3ZlciB0aGUgbWlkZGxlIGZvciAyOSB5YXJkcy4gVGhl
biBvbiBmaXJzdC1hbmQtZ29hbCBmcm9tIHRoZSAxLXlhcmQgbGluZSwgS2l6ZXIgdGhyZXcgYSB0
b3VjaGRvd24gcGFzcyB0byBIaWdnaW5zIG9uIGFuIG91dCByb3V0ZSB3aXRoIHVuZHJhZnRlZCBy
b29raWUgY29ybmVyYmFjayBOYWplZSBNdXJyYXkgYXBwbHlpbmcgY292ZXJhZ2UuPC9wPjxwPlN0
aWxsLCBuZWl0aGVyIExlZSBub3IgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gd2FudCB0byBwcmVtYXR1cmVs
eSBmb3JjZSBLaXplciBpbnRvIHRoZSBsaW5ldXAgYmVjYXVzZSB0aGUgTm90cmUgRGFtZSBwcm9k
dWN0IGhhcyBzbyBtdWNoIHRvIGxlYXJuLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IHdvdWxkIGxvdmUgdG8g
bm90IHB1dCBoaW0gaW4gdGhlcmUgdGlsbCBoZSYjODIxNztzIHJlYWR5LCBidXQgd2UgZG9uJiM4
MjE3O3Qga25vdyB3aGVuIHRoYXQgaXMgcmlnaHQgbm93LCYjODIyMTsgTGVlIHNhaWQuICYjODIy
MDtXZSBkb24mIzgyMTc7dCBrbm93IHdobyB0aGUgc3RhcnRlciBpcyByaWdodCBub3cuIEFuZCBo
ZSYjODIxNztzIGNvbXBldGluZywgdG9vLCAmIzgyMTc7Y2F1c2UgaGUgbW92ZXMgdGhlIGZvb3Ri
YWxsLiBIZSBtb3ZlcyBpdCBvdXQgaGVyZSBhZ2FpbnN0IGEgZ3JlYXQgZGVmZW5zZS4gSSB0aGlu
ayB0aG9zZSBndXlzIGFyZSByZWFsbHkgZ29vZCBvbiBkZWZlbnNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7U28g
d2hlbiBbd2lsbCBoZSBiZSByZWFkeSB0byBzdGFydF0/IEkgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdy4gQnV0
IHdoZW4gSSBsb29rIG91dCB0aGVyZSBhbmQgSSBzZWUgaGltIG1pc3MgYSBwcm90ZWN0aW9uIGNh
bGwgYW5kIGhlIGdldHMgaGl0IHVwc2lkZSB0aGUgaGVhZCwgSSBrbm93IGhlJiM4MjE3O3Mgbm90
IHJlYWR5LiBUaGF0IGRvZXNuJiM4MjE3O3QgaGFwcGVuIGFsbCB0aGUgdGltZSwgYnV0IHdoZW4g
aXQgZG9lcywgeW91IGNhbiYjODIxNzt0IHB1dCBoaW0gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBlbmRhbmdlciB0
aGUgdGVhbSBhcyB3ZWxsIGFzIGdldCBoaW0ga2lsbGVkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+RXZpZGVuY2Ug
b2YgZ3Jvd3RoPC9wPjxwPlRoYXQmIzgyMTc7cyBub3QgdG8gc2F5IEtpemVyIGhhc24mIzgyMTc7
dCBpbXByb3ZlZCBzaW5jZSBoZSBqb2luZWQgdGhlIEJyb3ducyBzZXZlbiB3ZWVrcyBhZ28uPC9w
PjxwPkxlZSBleHBsYWluZWQgS2l6ZXIsIDIxLCBjb3VsZG4mIzgyMTc7dCBjYWxsIEphY2tzb24m
IzgyMTc7cyB3b3JkeSBwbGF5cyBpbiB0aGUgaHVkZGxlIGR1cmluZyBoaXMgZmlyc3QgcHJhY3Rp
Y2UgYnV0IG1hc3RlcmVkIHRoZSB0YXNrIGJ5IHRoZSB0aGlyZCBzZXNzaW9uLiA8L3A+PHA+JiM4
MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgbGVhcm5lZCB0aGUgc2VyaW91c25lc3MgYW5kIHRoZSBncmluZCBhbmQg
dGhlIHByZXBhcmF0aW9uIGF0IGhpcyBwb3NpdGlvbiBpcyBlbm9ybW91cywmIzgyMjE7IExlZSBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SSB0aGluayBpdCYjODIxNztzIGEgbGl0dGxlIG92ZXJ3aGVsbWluZyBhdCBm
aXJzdCwgYnV0IGhlJiM4MjE3O3MganVzdCBkb25lIGJldHRlciBldmVyeSBzaW5nbGUgZGF5LiYj
ODIyMTs8L3A+PHA+S2l6ZXIgaGFzIHN0cmVzc2VkIGhvdyBtdWNoIGtub3dsZWRnZSBoZSBzdGls
bCBtdXN0IGdhaW4gdG8gZXZlbiBjb25zaWRlciBoaW1zZWxmIGEgbGVnaXRpbWF0ZSBjb250ZW5k
ZXIgdG8gc3RhcnQgdGhlIHJlZ3VsYXItc2Vhc29uIG9wZW5lciBTZXB0LiAxMCBhZ2FpbnN0IHRo
ZSBQaXR0c2J1cmdoIFN0ZWVsZXJzLiBIZSBwbGFucyB0byBzdHVkeSBKYWNrc29uJiM4MjE3O3Mg
cGxheWJvb2sgZXZlcnkgZGF5IGFuZCB3b3JrIG91dCB3aXRoIHRocm93aW5nIGd1cnUgVG9tIEhv
dXNlIGluIExvcyBBbmdlbGVzIGR1cmluZyBoaXMgZG93bnRpbWUgYmVmb3JlIHRyYWluaW5nIGNh
bXAgYmVnaW5zIGluIGxhdGUgSnVseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgZ290IHRvIGxl
YXJuIHRoZSBvZmZlbnNlLCYjODIyMTsgTGVlIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGdvdCBh
IGxvdCBpbiBmcm9udCBvZiBoaW0sIGFuZCBpdCYjODIxNztzIGRpZmZlcmVudC4gSXQmIzgyMTc7
cyBub3QgcGxheWluZyBNaWNoaWdhbiBhbnltb3JlLiBJdCYjODIxNztzIGEgZGlmZmVyZW50IHNj
aGVkdWxlLCBzbyBoZSYjODIxNztzIGdvaW5nIHRocm91Z2ggYSBsb3QgcmlnaHQgbm93LCBhbmQg
aGlzIGhlYWQmIzgyMTc7cyBzd2ltbWluZy4gQnV0IHdoZW4gaGUgZ2V0cyBpdCwgYW5kIGhlIGdl
dHMgdGhlIGxvd2VyIGJvZHkgW21lY2hhbmljcyBmaXhlZF0sIGhlJiM4MjE3O3MgZ290IGEgY2hh
bmNlIHRvIGJlIHNwZWNpYWwuJiM4MjIxOzwvcD48cD5MZWUgaGFzIGJlZW4gaGFycGluZyBvbiBm
b290d29yayB3aXRoIEtpemVyIGFuZCBPc3dlaWxlciwgYm90aCBvZiB3aG9tIGhlIGRlc2NyaWJl
cyBhcyBsb25nLXN0cmlkZXJzIGluIHRoZSBwb2NrZXQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IGJlZW4gYSBsb3Qgb2Ygd29yayBhbmQgaXQmIzgyMTc7cyBzdGlsbCBub3QgdGhlcmUgeWV0LCYj
ODIyMTsgTGVlIHNhaWQuICYjODIyMDtUaGVyZSYjODIxNztzIGJlZW4gYSBsb3Qgb2YgaW1wcm92
ZW1lbnQgb24gRGVTaG9uZS4gQnJvY2sga25vd3MgdGhhdCB3aGVuIHdlIHN0YXJ0IG1vdmluZyBh
cm91bmQgYW5kIHRoZSBidWxsZXRzIHN0YXJ0IGZseWluZywgaGlzIGxlZ3MgZ2V0IGxvbmcgYWdh
aW4gbGlrZSBkYWRkeSBsb25nbGVncywgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVuIGhlIGdldHMgaW4g
dHJvdWJsZSBhbmQgdGhlIGJhbGwgc2FpbHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtZb3Ugc2F3IGl0IGhhcHBl
biBvdXQgaGVyZSB0b2RheS4gSXQgY29tZXMgb3V0IG9mIGhpcyBoYW5kIHRvbyBoaWdoIGJlY2F1
c2Ugb2YgaGlzIGxvbmcgc3RyaWRlLCBhbmQgaGlzIGJvZHkgZG9lc24mIzgyMTc7dCBjYXRjaCB1
cC4gVGhlaXIgYnJhaW4gc2F5cyBsZXQgaXQgZ28sIGJ1dCB0aGVpciBib2R5IGhhc24mIzgyMTc7
dCBjYXVnaHQgdXAgd2l0aCB0aGVpciBmcm9udCBmb290LiBUaGF0JiM4MjE3O3MgYSBsb3Qgb2Yg
d29yayB0byBnZXQgYSBndXkgdG8gbWFzdGVyIHRoaXMgZm9vdHdvcmsgdGhhdCB3ZSYjODIxNzty
ZSBjb2FjaGluZywgYnV0IGhlJiM4MjE3O3MgdHJ5aW5nIHJlYWxseSwgcmVhbGx5IGhhcmQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5LaXplciYjODIxNztzIHByb3RvdHlwaWNhbCBzaXplIGFuZCBhcm0gc3RyZW5n
dGggaW5mbHVlbmNlZCB0aGUgQnJvd25zIHRvIGRyYWZ0IGhpbSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5k
IChOby4gNTIgb3ZlcmFsbCksIGJ1dCBoaXMgaW5jb25zaXN0ZW50IGZvb3R3b3JrIGxlZCB0byBo
aXMgYWNjdXJhY3kgdHJvdWJsZSBpbiBjb2xsZWdlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2hlbiBoZSBnZXRz
IGEgYmFzZSBhbmQgaGUmIzgyMTc7cyBzaG9ydGVucyBoaXMgc3RyaWRlIGFuZCBoZSBzdGVwcyBh
bmQgdGhyb3dzIGl0LCBpdCYjODIxNztzIGEgdGhpbmcgb2YgYmVhdXR5LCYjODIyMTsgTGVlIHNh
aWQuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIGdvdCBhbiBleHRyZW1lbHkgc3Ryb25nIGFybSwgYW5kIGlm
IHdlIGNhbiBnZXQgaGlzIGZ1bmRhbWVudGFscyBhbmQgaGlzIGxvd2VyIGJvZHkgZ29vZCwgeW91
IGRvbiYjODIxNzt0IHRvdWNoIGhpcyByZWxlYXNlLiBIZSYjODIxNztzIGdvdCB0aGUgbW9zdCBi
ZWF1dGlmdWwgcmVsZWFzZSBhbmQgd2hpcCBpbiBoaXMgYXJtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIG90
aGVyIFFCczwvcD48cD5LZXNzbGVyIHRocmV3IHR3byBpbnRlcmNlcHRpb25zIFRodXJzZGF5LiBD
b3JuZXJiYWNrIEpvZSBIYWRlbiBwaWNrZWQgb2ZmIGhpcyBIYWlsIE1hcnkgcGFzcyBpbiB0aGUg
ZW5kIHpvbmUgYW5kIHNhZmV0eSBDYWx2aW4gUHJ5b3IsIGFwcGVhcmluZyBpbiB0ZWFtIGRyaWxs
cyB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIHRoZXkgYWNxdWlyZWQg
aGltIEp1bmUgMSBpbiBhIHRyYWRlIHdpdGggdGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMsIGxhdGVyIGp1bXBl
ZCB0byBpbnRlcmNlcHQgYW5vdGhlciBwYXNzIGluIHRoZSBlbmQgem9uZS48L3A+PHA+QnV0IExl
ZSBoYXMgYmVlbiBpbXByZXNzZWQgd2l0aCB0aGUgbWVjaGFuaWNhbCBjaGFuZ2VzIG1hZGUgdGhp
cyBvZmZzZWFzb24gYnkgS2Vzc2xlciwgd2hvJiM4MjE3O2xsIGFsc28gdHJhaW4gd2l0aCBIb3Vz
ZSB0aGlzIHN1bW1lci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIGhhZCBhIGxvbmcgc3RyaWRlLCBsb2NrZWQg
aGlzIGtuZWUgYW5kIGhlIGxvb2tlZCBsaWtlIGEgYm9vbWVyYW5nIHdoZW4gaGUmIzgyMTc7ZCBy
ZWxlYXNlIHRoZSBiYWxsIFtsYXN0IHNlYXNvbl0sJiM4MjIxOyBMZWUgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hl
JiM4MjE3O3MgZ290dGVuIG1vcmUgdXByaWdodCAmIzgyMTc7Y2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyBnb3R0
ZW4gYSBiYXNlLiBIZSYjODIxNztzIHNob3J0ZW5lZCBoaXMgc3RyaWRlLiBIZSYjODIxNztzIGdv
dCBhIGJlbmQgaW4gaGlzIGtuZWUuIEhlIGhpdCBsaWtlIHRocmVlIGdvIHJvdXRlcyBpbiB0aGUg
cGVyaW9kIG9mIHRocmVlIHByYWN0aWNlcyBqdXN0IGZyb20gc2hvcnRlbmluZyBoaXMgc3RyaWRl
IGFuZCBwb3BwaW5nIGhpcyBoaXBzIGFuZCBpbmNyZWFzaW5nIGhpcyBkaXN0YW5jZS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO1NvIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGVyZSBJJiM4MjE3O20gcGxlYXNlZCB3aXRoIGhpbS4g
SGUmIzgyMTc7cyBnb3R0ZW4gbW9yZSB2ZWxvY2l0eSBhbmQgZGlzdGFuY2Ugb24gdGhlIGJhbGwu
IEhlIHdhcyBhbHdheXMgYWNjdXJhdGUuIEhlIHdhcyBhY2N1cmF0ZSBjb21pbmcgb3V0IG9mIFtj
b2xsZWdlIGxhc3QgeWVhcl0uIEJ1dCBoZSB3YXNuJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IHRoYXQgZGVhZGx5
IGFjY3VyYXRlIHBhc3QgMTUgeWFyZHMuIEkgdGhpbmsgaGUmIzgyMTc7cyBnb3R0ZW4gYmV0dGVy
IGluIHRoYXQgYXJlYS4gSGUga25vd3MgdGhlIG9mZmVuc2UgYnkgZmFyIHRoZSBiZXN0LiBIZSBr
bm93cyBhbGwgb2YgSHVlJiM4MjE3O3Mgc3R1ZmYuJiM4MjIxOzwvcD48cD5BcyBmb3IgT3N3ZWls
ZXIsIHdobyBzZXQgdXAgcm9va2llIFphbmUgR29uemFsZXomIzgyMTc7cyBzdWNjZXNzZnVsIDQ1
LXlhcmQgZmllbGQgZ29hbCBUaHVyc2RheSBkdXJpbmcgYSB0d28tbWludXRlIGRyaWxsLCBMZWUg
ZWNob2VkIEphY2tzb24mIzgyMTc7cyBzZW50aW1lbnQgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gYSBw
bGVhc2FudCBzdXJwcmlzZSBzaW5jZSBhcnJpdmluZyBpbiBNYXJjaCBhcyBwYXJ0IG9mIGEgdHJh
ZGUgd2l0aCB0aGUgSG91c3RvbiBUZXhhbnMuIEFsdGhvdWdoIE9zd2VpbGVyIGNsYXNoZWQgd2l0
aCBUZXhhbnMgY29hY2ggQmlsbCBPJiM4MjE3O0JyaWVuLCBMZWUgaW5zaXN0ZWQgaGUmIzgyMTc7
cyBiZWVuIGdyZWF0IHRvIGd1aWRlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7WW91IGNhbiBzYXkgd2hhdCB5b3Ug
d2FudCwgYnV0IHRoZSBndXkgaW4gdGhlIGxhc3QgdHdvIHllYXJzIGhhcyB0YWtlbiB0d28gZGlm
ZmVyZW50IHRlYW1zIFtUZXhhbnMgYW5kIERlbnZlciBCcm9uY29zXSB0byB0aGUgcGxheW9mZnMs
IGFuZCB0aGVyZSYjODIxNztzIG5vYm9keSBlbHNlIGluIHRoYXQgcm9vbSB0aGF0IGNhbiBzYXkg
dGhhdCwmIzgyMjE7IExlZSBzYWlkLiAmIzgyMjA7UGx1cywgdGhpcyBpcyBoaXMgc2l4dGggeWVh
ciBvZiBleHBlcmllbmNlLiBbVGhlIG90aGVyIGd1eXMgaGF2ZV0gZ290IFtsaXR0bGUgb3JdIG5v
IGV4cGVyaWVuY2UuIC4uLiBTbyBoZSYjODIxNztzIHRoZSBzZW5pb3IgY2l0aXplbi48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0hlIGxvb2tzIGxpa2UgYSBndXkgd2hvJiM4MjE3O3MgcGxheWVkIGJlZm9yZS4gSGUm
IzgyMTc7cyBncmVhdCBhdCB0aGUgbGluZSBvZiBzY3JpbW1hZ2UuIEhlJiM4MjE3O3MgZ3JlYXQg
aW4gdGhlIGh1ZGRsZSwgSSBtZWFuIGNhbG1pbmcgZWZmZWN0LiBJcyBoZSB0aGUgcXVhcnRlcmJh
Y2s/IFdlIGRvbiYjODIxNzt0IGhhdmUgb25lIHlldCwgYnV0IGhlJiM4MjE3O3MgaW4gdGhlIG1p
eCBmb3Igc3VyZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxh
IGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJl
YWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0
cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJv
d25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdp
dHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O
YXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNl
Ym9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJq
LnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.