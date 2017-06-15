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Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 15, 2017 - 04:52 PM
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Cleveland Browns head coach Hue Jackson talks with DeShone Kizer during the team's organized team activity at its training facility May 31, in Berea (AP Photo/Ron Schwane)


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