Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start

PCEtLVBTVFlMRT1QVFhUX0RhdGVsaW5lLS0+DQo8cD4NCglCRVJFQTogUm9va2llIHF1YXJ0ZXJi
YWNrIERlU2hvbmUgS2l6ZXIgaGFzIHBoZW5vbWVuYWwgcG90ZW50aWFsLCBidXQgaGXigJlzIG5v
dCByZWFkeSB0byBzdGFydCBmb3IgdGhlIEJyb3ducyB5ZXQuPC9wPg0KPCEtLVBTVFlMRT1QVFhU
X0JvZHlUeHQtLT48cD4NCglUaGF04oCZcyB0aGUgYXNzZXNzbWVudCBuZXcgQnJvd25zIHF1YXJ0
ZXJiYWNrcyBjb2FjaCBEYXZpZCBMZWUgZ2F2ZSBUaHVyc2RheSB3aGVuIGhlIHNwb2tlIGFib3V0
IHRoZSBzdGF0ZSBvZiB0aGUgcm9zdGVyIGF0IHRoZSBnYW1l4oCZcyBtb3N0IGltcG9ydGFudCBw
b3NpdGlvbiBhZnRlciB0aGUgdGhpcmQgYW5kIGZpbmFsIHByYWN0aWNlIG9mIG1hbmRhdG9yeSBt
aW5pY2FtcC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxCaWctcGxheSBhYmlsaXR5IOKAlCB0aGF04oCZcyB3aGF0
IHRoYXQgZHVkZeKAmXMgZ29pbmcgdG8gZ2l2ZSB0aGlzIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gaWYgaGUgZXZl
ciBiZWNvbWVzIHRoZSBzdGFydGVyIG9uZSBkYXksIGFuZCB3ZSBkb27igJl0IGtub3cgdGhhdCB5
ZXQs4oCdIExlZSBzYWlkLiDigJxCdXQgdGhlIHdheSBoaXMgYmFsbCBtb3ZlcyBhbmQganVtcHMg
b2ZmIGhpcyBoYW5kIGFuZCBnZXRzIHRvIHRoZSByZWNlaXZlciBpbiBhIGh1cnJ5IC4uLiB0aGVy
ZeKAmXMgYSB3aG9sZSBsb3QgbGVzcyB0aW1lIFtmb3IgYSBkZWZlbmRlcl0gdG8gYnJlYWsgb24g
aXQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2hhdCBJIHNlZSBpbiBoaW0gaXMgYSBiaWcsIHN0cm9uZywgZ3V5
LCB3aGljaCBpcyBkZWZpbmVkIGluIHRoaXMgZGl2aXNpb24gYnkgW1BpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxl
cnMgUUJdIEJlbiBbUm9ldGhsaXNiZXJnZXJdIGFuZCBieSBbQmFsdGltb3JlIFJhdmVucyBRQl0g
Sm9lIEZsYWNjbywgYW5kIHRoaXMga2lk4oCZcyBpbiB0aGF0IG1vbGQuIEhl4oCZcyA2LTTCvi4g
SGXigJlzIGdvdCBhIDEwLWluY2ggaGFuZC4gSGXigJlzIHNtYXJ0LiBIZSBjYW4gcnVuLiBIZSBj
YW4gbW92ZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxIZeKAmXMgZ290IGEgZ3JlYXQgZnV0dXJlLiBIZeKAmXMg
anVzdCBhIGxvbmcgd2F5IGZyb20gYmVpbmcgcmVhZHkuIEhl4oCZcyBub3QgcmVhZHksIGJ1dCBo
ZeKAmXMgY2xpbWJpbmcgb24gaXQsIGFuZCBoZeKAmXMgbWFraW5nIHByb2dyZXNzLuKAnTwvcD4N
CjxwPg0KCUtpemVyIGFuZCBDb2R5IEtlc3NsZXIgcHJhY3RpY2VkIGV4Y2x1c2l2ZWx5IHdpdGgg
dGhlIGZpcnN0LXRlYW0gb2ZmZW5zZSB0aHJvdWdob3V0IG1pbmljYW1wIGFzIHBhcnQgb2YgYW4g
b3BlbiBxdWFydGVyYmFjayBjb21wZXRpdGlvbi48L3A+DQo8cD4NCglPbiBUdWVzZGF5LCBLZXNz
bGVyIHdvcmtlZCB3aXRoIHRoZSBOby4gMSB1bml0IGZpcnN0IGluIHRlYW0gZHJpbGxzLCBmb2xs
b3dlZCBieSBCcm9jayBPc3dlaWxlciB3aXRoIHRoZSBzZWNvbmQgdW5pdCwgdGhlbiBLaXplciB3
aXRoIHRoZSBzdGFydGVycyBhbmQgS2V2aW4gSG9nYW4gd2l0aCBiYWNrdXBzLiBPbiBXZWRuZXNk
YXksIEtpemVyIGFuZCBLZXNzbGVyIHRyYWRlZCBwbGFjZXMgaW4gdGhlIHJvdGF0aW9uLiBPbiBU
aHVyc2RheSwgdGhlIHJvdGF0aW9uIHJldmVydGVkIHRvIHRoZSB3YXkgaXQgd2FzIFR1ZXNkYXku
PC9wPg0KPHA+DQoJS2l6ZXIgaGFkIHRoZSBiZXN0IHR3by1taW51dGUgZHJpbGwgb2YgdGhlIHRv
cCB0aHJlZSBRQnMgaW4gdGhlIGxhc3QgcHJhY3RpY2UuIEhlIGNvbm5lY3RlZCB3aXRoIHdpZGUg
cmVjZWl2ZXIgUmFzaGFyZCBIaWdnaW5zIG92ZXIgdGhlIG1pZGRsZSBmb3IgMjkgeWFyZHMuIFRo
ZW4gb24gZmlyc3QtYW5kLWdvYWwgZnJvbSB0aGUgMS15YXJkIGxpbmUsIEtpemVyIHRocmV3IGEg
dG91Y2hkb3duIHBhc3MgdG8gSGlnZ2lucyBvbiBhbiBvdXQgcm91dGUgd2l0aCB1bmRyYWZ0ZWQg
cm9va2llIGNvcm5lcmJhY2sgTmFqZWUgTXVycmF5IGFwcGx5aW5nIGNvdmVyYWdlLjwvcD4NCjxw
Pg0KCVN0aWxsLCBuZWl0aGVyIExlZSBub3IgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24gd2FudCB0byBwcmVt
YXR1cmVseSBmb3JjZSBLaXplciBpbnRvIHRoZSBsaW5ldXAgYmVjYXVzZSB0aGUgTm90cmUgRGFt
ZSBwcm9kdWN0IGhhcyBzbyBtdWNoIHRvIGxlYXJuLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFlvdSB3b3VsZCBs
b3ZlIHRvIG5vdCBwdXQgaGltIGluIHRoZXJlIHRpbGwgaGXigJlzIHJlYWR5LCBidXQgd2UgZG9u
4oCZdCBrbm93IHdoZW4gdGhhdCBpcyByaWdodCBub3cs4oCdIExlZSBzYWlkLiDigJxXZSBkb27i
gJl0IGtub3cgd2hvIHRoZSBzdGFydGVyIGlzIHJpZ2h0IG5vdy4gQW5kIGhl4oCZcyBjb21wZXRp
bmcsIHRvbywg4oCZY2F1c2UgaGUgbW92ZXMgdGhlIGZvb3RiYWxsLiBIZSBtb3ZlcyBpdCBvdXQg
aGVyZSBhZ2FpbnN0IGEgZ3JlYXQgZGVmZW5zZS4gSSB0aGluayB0aG9zZSBndXlzIGFyZSByZWFs
bHkgZ29vZCBvbiBkZWZlbnNlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFNvIHdoZW4gW3dpbGwgaGUgYmUgcmVh
ZHkgdG8gc3RhcnRdPyBJIGRvbuKAmXQga25vdy4gQnV0IHdoZW4gSSBsb29rIG91dCB0aGVyZSBh
bmQgSSBzZWUgaGltIG1pc3MgYSBwcm90ZWN0aW9uIGNhbGwgYW5kIGhlIGdldHMgaGl0IHVwc2lk
ZSB0aGUgaGVhZCwgSSBrbm93IGhl4oCZcyBub3QgcmVhZHkuIFRoYXQgZG9lc27igJl0IGhhcHBl
biBhbGwgdGhlIHRpbWUsIGJ1dCB3aGVuIGl0IGRvZXMsIHlvdSBjYW7igJl0IHB1dCBoaW0gb3V0
IHRoZXJlIGFuZCBlbmRhbmdlciB0aGUgdGVhbSBhcyB3ZWxsIGFzIGdldCBoaW0ga2lsbGVkLuKA
nTwvcD4NCjwhLS1QU1RZTEU9UEJSS19CcmVha0hlZC0tPjxwPg0KCUV2aWRlbmNlIG9mIGdyb3d0
aDwvcD4NCjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+PHA+DQoJVGhhdOKAmXMgbm90IHRvIHNh
eSBLaXplciBoYXNu4oCZdCBpbXByb3ZlZCBzaW5jZSBoZSBqb2luZWQgdGhlIEJyb3ducyBzZXZl
biB3ZWVrcyBhZ28uPC9wPg0KPHA+DQoJTGVlIGV4cGxhaW5lZCBLaXplciwgMjEsIGNvdWxkbuKA
mXQgY2FsbCBKYWNrc29u4oCZcyB3b3JkeSBwbGF5cyBpbiB0aGUgaHVkZGxlIGR1cmluZyBoaXMg
Zmlyc3QgcHJhY3RpY2UgYnV0IG1hc3RlcmVkIHRoZSB0YXNrIGJ5IHRoZSB0aGlyZCBzZXNzaW9u
LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEhl4oCZcyBsZWFybmVkIHRoZSBzZXJpb3VzbmVzcyBhbmQgdGhlIGdy
aW5kIGFuZCB0aGUgcHJlcGFyYXRpb24gYXQgaGlzIHBvc2l0aW9uIGlzIGVub3Jtb3VzLOKAnSBM
ZWUgc2FpZC4g4oCcSSB0aGluayBpdOKAmXMgYSBsaXR0bGUgb3ZlcndoZWxtaW5nIGF0IGZpcnN0
LCBidXQgaGXigJlzIGp1c3QgZG9uZSBiZXR0ZXIgZXZlcnkgc2luZ2xlIGRheS7igJ08L3A+DQo8
cD4NCglLaXplciBoYXMgc3RyZXNzZWQgaG93IG11Y2gga25vd2xlZGdlIGhlIHN0aWxsIG11c3Qg
Z2FpbiB0byBldmVuIGNvbnNpZGVyIGhpbXNlbGYgYSBsZWdpdGltYXRlIGNvbnRlbmRlciB0byBz
dGFydCB0aGUgcmVndWxhci1zZWFzb24gb3BlbmVyIFNlcHQuIDEwIGFnYWluc3QgdGhlIFBpdHRz
YnVyZ2ggU3RlZWxlcnMuIEhlIHBsYW5zIHRvIHN0dWR5IEphY2tzb27igJlzIHBsYXlib29rIGV2
ZXJ5IGRheSBhbmQgd29yayBvdXQgd2l0aCB0aHJvd2luZyBndXJ1IFRvbSBIb3VzZSBpbiBMb3Mg
QW5nZWxlcyBkdXJpbmcgaGlzIGRvd250aW1lIGJlZm9yZSB0cmFpbmluZyBjYW1wIGJlZ2lucyBp
biBsYXRlIEp1bHkuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSGXigJlzIGdvdCB0byBsZWFybiB0aGUgb2ZmZW5z
ZSzigJ0gTGVlIHNhaWQuIOKAnEhl4oCZcyBnb3QgYSBsb3QgaW4gZnJvbnQgb2YgaGltLCBhbmQg
aXTigJlzIGRpZmZlcmVudC4gSXTigJlzIG5vdCBwbGF5aW5nIE1pY2hpZ2FuIGFueW1vcmUuIEl0
4oCZcyBhIGRpZmZlcmVudCBzY2hlZHVsZSwgc28gaGXigJlzIGdvaW5nIHRocm91Z2ggYSBsb3Qg
cmlnaHQgbm93LCBhbmQgaGlzIGhlYWTigJlzIHN3aW1taW5nLiBCdXQgd2hlbiBoZSBnZXRzIGl0
LCBhbmQgaGUgZ2V0cyB0aGUgbG93ZXIgYm9keSBbbWVjaGFuaWNzIGZpeGVkXSwgaGXigJlzIGdv
dCBhIGNoYW5jZSB0byBiZSBzcGVjaWFsLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUxlZSBoYXMgYmVlbiBoYXJw
aW5nIG9uIGZvb3R3b3JrIHdpdGggS2l6ZXIgYW5kIE9zd2VpbGVyLCBib3RoIG9mIHdob20gaGUg
ZGVzY3JpYmVzIGFzIGxvbmctc3RyaWRlcnMgaW4gdGhlIHBvY2tldC48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJ
dOKAmXMgYmVlbiBhIGxvdCBvZiB3b3JrLCBhbmQgaXTigJlzIHN0aWxsIG5vdCB0aGVyZSB5ZXQs
4oCdIExlZSBzYWlkLiDigJxUaGVyZeKAmXMgYmVlbiBhIGxvdCBvZiBpbXByb3ZlbWVudCBvbiBE
ZVNob25lLiBCcm9jayBrbm93cyB0aGF0IHdoZW4gd2Ugc3RhcnQgbW92aW5nIGFyb3VuZCBhbmQg
dGhlIGJ1bGxldHMgc3RhcnQgZmx5aW5nLCBoaXMgbGVncyBnZXQgbG9uZyBhZ2FpbiBsaWtlIGRh
ZGR5IGxvbmdsZWdzLCBhbmQgdGhhdOKAmXMgd2hlbiBoZSBnZXRzIGluIHRyb3VibGUgYW5kIHRo
ZSBiYWxsIHNhaWxzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnFlvdSBzYXcgaXQgaGFwcGVuIG91dCBoZXJlIHRv
ZGF5LiBJdCBjb21lcyBvdXQgb2YgaGlzIGhhbmQgdG9vIGhpZ2ggYmVjYXVzZSBvZiBoaXMgbG9u
ZyBzdHJpZGUsIGFuZCBoaXMgYm9keSBkb2VzbuKAmXQgY2F0Y2ggdXAuIFRoZWlyIGJyYWluIHNh
eXMgbGV0IGl0IGdvLCBidXQgdGhlaXIgYm9keSBoYXNu4oCZdCBjYXVnaHQgdXAgd2l0aCB0aGVp
ciBmcm9udCBmb290LiBUaGF04oCZcyBhIGxvdCBvZiB3b3JrIHRvIGdldCBhIGd1eSB0byBtYXN0
ZXIgdGhpcyBmb290d29yayB0aGF0IHdl4oCZcmUgY29hY2hpbmcsIGJ1dCBoZeKAmXMgdHJ5aW5n
IHJlYWxseSwgcmVhbGx5IGhhcmQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJS2l6ZXLigJlzIHByb3RvdHlwaWNh
bCBzaXplIGFuZCBhcm0gc3RyZW5ndGggaW5mbHVlbmNlZCB0aGUgQnJvd25zIHRvIGRyYWZ0IGhp
bSBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIChOby4gNTIgb3ZlcmFsbCksIGJ1dCBoaXMgaW5jb25zaXN0
ZW50IGZvb3R3b3JrIGxlZCB0byBoaXMgYWNjdXJhY3kgdHJvdWJsZSBpbiBjb2xsZWdlLjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnFdoZW4gaGUgZ2V0cyBhIGJhc2UgYW5kIGhlIHNob3J0ZW5zIGhpcyBzdHJpZGUg
YW5kIGhlIHN0ZXBzIGFuZCB0aHJvd3MgaXQsIGl04oCZcyBhIHRoaW5nIG9mIGJlYXV0eSzigJ0g
TGVlIHNhaWQuIOKAnEhl4oCZcyBnb3QgYW4gZXh0cmVtZWx5IHN0cm9uZyBhcm0sIGFuZCBpZiB3
ZSBjYW4gZ2V0IGhpcyBmdW5kYW1lbnRhbHMgYW5kIGhpcyBsb3dlciBib2R5IGdvb2QsIHlvdSBk
b27igJl0IHRvdWNoIGhpcyByZWxlYXNlLiBIZeKAmXMgZ290IHRoZSBtb3N0IGJlYXV0aWZ1bCBy
ZWxlYXNlIGFuZCB3aGlwIGluIGhpcyBhcm0u4oCdPC9wPg0KPCEtLVBTVFlMRT1QQlJLX0JyZWFr
SGVkLS0+PHA+DQoJVGhlIG90aGVyIFFCczwvcD4NCjwhLS1QU1RZTEU9UFRYVF9Cb2R5VHh0LS0+
PHA+DQoJS2Vzc2xlciB0aHJldyB0d28gaW50ZXJjZXB0aW9ucyBUaHVyc2RheS4gQ29ybmVyYmFj
ayBKb2UgSGFkZW4gcGlja2VkIG9mZiBoaXMgSGFpbCBNYXJ5IHBhc3MgaW4gdGhlIGVuZCB6b25l
IGFuZCBzYWZldHkgQ2FsdmluIFByeW9yLCBhcHBlYXJpbmcgaW4gdGVhbSBkcmlsbHMgd2l0aCB0
aGUgQnJvd25zIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSBzaW5jZSB0aGV5IGFjcXVpcmVkIGhpbSBKdW5l
IDEgaW4gYSB0cmFkZSB3aXRoIHRoZSBOZXcgWW9yayBKZXRzLCBsYXRlciBqdW1wZWQgdG8gaW50
ZXJjZXB0IGFub3RoZXIgcGFzcyBpbiB0aGUgZW5kIHpvbmUuPC9wPg0KPHA+DQoJQnV0IExlZSBo
YXMgYmVlbiBpbXByZXNzZWQgd2l0aCB0aGUgbWVjaGFuaWNhbCBjaGFuZ2VzIG1hZGUgdGhpcyBv
ZmZzZWFzb24gYnkgS2Vzc2xlciwgd2hv4oCZbGwgYWxzbyB0cmFpbiB3aXRoIEhvdXNlIHRoaXMg
c3VtbWVyLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEhlIGhhZCBhIGxvbmcgc3RyaWRlLCBsb2NrZWQgaGlzIGtu
ZWUgYW5kIGhlIGxvb2tlZCBsaWtlIGEgYm9vbWVyYW5nIHdoZW4gaGXigJlkIHJlbGVhc2UgdGhl
IGJhbGwgW2xhc3Qgc2Vhc29uXSzigJ0gTGVlIHNhaWQuIOKAnEhl4oCZcyBnb3R0ZW4gbW9yZSB1
cHJpZ2h0IOKAmWNhdXNlIGhl4oCZcyBnb3R0ZW4gYSBiYXNlLiBIZeKAmXMgc2hvcnRlbmVkIGhp
cyBzdHJpZGUuIEhl4oCZcyBnb3QgYSBiZW5kIGluIGhpcyBrbmVlLiBIZSBoaXQgbGlrZSB0aHJl
ZSBnbyByb3V0ZXMgaW4gdGhlIHBlcmlvZCBvZiB0aHJlZSBwcmFjdGljZXMganVzdCBmcm9tIHNo
b3J0ZW5pbmcgaGlzIHN0cmlkZSBhbmQgcG9wcGluZyBoaXMgaGlwcyBhbmQgaW5jcmVhc2luZyBo
aXMgZGlzdGFuY2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcU28gdGhhdOKAmXMgd2hlcmUgSeKAmW0gcGxlYXNl
ZCB3aXRoIGhpbS4gSGXigJlzIGdvdHRlbiBtb3JlIHZlbG9jaXR5IGFuZCBkaXN0YW5jZSBvbiB0
aGUgYmFsbC4gSGUgd2FzIGFsd2F5cyBhY2N1cmF0ZS4gSGUgd2FzIGFjY3VyYXRlIGNvbWluZyBv
dXQgb2YgW2NvbGxlZ2UgbGFzdCB5ZWFyXS4gQnV0IGhlIHdhc27igJl0IHJlYWxseSB0aGF0IGRl
YWRseSBhY2N1cmF0ZSBwYXN0IDE1IHlhcmRzLiBJIHRoaW5rIGhl4oCZcyBnb3R0ZW4gYmV0dGVy
IGluIHRoYXQgYXJlYS4gSGUga25vd3MgdGhlIG9mZmVuc2UgYnkgZmFyIHRoZSBiZXN0LiBIZSBr
bm93cyBhbGwgb2YgSHVl4oCZcyBzdHVmZi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglBcyBmb3IgT3N3ZWlsZXIs
IHdobyBzZXQgdXAgcm9va2llIFphbmUgR29uemFsZXrigJlzIHN1Y2Nlc3NmdWwgNDUteWFyZCBm
aWVsZCBnb2FsIFRodXJzZGF5IGR1cmluZyBhIHR3by1taW51dGUgZHJpbGwsIExlZSBlY2hvZWQg
SmFja3NvbuKAmXMgc2VudGltZW50IHRoYXQgaGXigJlzIGJlZW4gYSBwbGVhc2FudCBzdXJwcmlz
ZSBzaW5jZSBhcnJpdmluZyBpbiBNYXJjaCBhcyBwYXJ0IG9mIGEgdHJhZGUgd2l0aCB0aGUgSG91
c3RvbiBUZXhhbnMuIEFsdGhvdWdoIE9zd2VpbGVyIGNsYXNoZWQgd2l0aCBUZXhhbnMgY29hY2gg
QmlsbCBP4oCZQnJpZW4sIExlZSBpbnNpc3RlZCBoZeKAmXMgYmVlbiBncmVhdCB0byBndWlkZS48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxZb3UgY2FuIHNheSB3aGF0IHlvdSB3YW50LCBidXQgdGhlIGd1eSBpbiB0
aGUgbGFzdCB0d28geWVhcnMgaGFzIHRha2VuIHR3byBkaWZmZXJlbnQgdGVhbXMgW1RleGFucyBh
bmQgRGVudmVyIEJyb25jb3NdIHRvIHRoZSBwbGF5b2ZmcywgYW5kIHRoZXJl4oCZcyBub2JvZHkg
ZWxzZSBpbiB0aGF0IHJvb20gdGhhdCBjYW4gc2F5IHRoYXQs4oCdIExlZSBzYWlkLiDigJxQbHVz
LCB0aGlzIGlzIGhpcyBzaXh0aCB5ZWFyIG9mIGV4cGVyaWVuY2UuIFtUaGUgb3RoZXIgZ3V5cyBo
YXZlXSBnb3QgW2xpdHRsZSBvcl0gbm8gZXhwZXJpZW5jZS4gLi4uIFNvIGhl4oCZcyB0aGUgc2Vu
aW9yIGNpdGl6ZW4uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSGUgbG9va3MgbGlrZSBhIGd1eSB3aG/igJlzIHBs
YXllZCBiZWZvcmUuIEhl4oCZcyBncmVhdCBhdCB0aGUgbGluZSBvZiBzY3JpbW1hZ2UuIEhl4oCZ
cyBncmVhdCBpbiB0aGUgaHVkZGxlLCBJIG1lYW4gY2FsbWluZyBlZmZlY3QuIElzIGhlIHRoZSBx
dWFydGVyYmFjaz8gV2UgZG9u4oCZdCBoYXZlIG9uZSB5ZXQsIGJ1dCBoZeKAmXMgaW4gdGhlIG1p
eCBmb3Igc3VyZS7igJ08L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.