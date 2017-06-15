Browns quarterbacks coach David Lee says DeShone Kizer has great future but is long way away from being ready to start

PHA+DQoJQkVSRUE6IFJvb2tpZSBxdWFydGVyYmFjayBEZVNob25lIEtpemVyIGhhcyBwaGVub21l
bmFsIHBvdGVudGlhbCwgYnV0IGhl4oCZcyBub3QgcmVhZHkgdG8gc3RhcnQgZm9yIHRoZSBCcm93
bnMgeWV0LjwvcD4NCjxwPg0KCVRoYXTigJlzIHRoZSBhc3Nlc3NtZW50IG5ldyBCcm93bnMgcXVh
cnRlcmJhY2tzIGNvYWNoIERhdmlkIExlZSBnYXZlIFRodXJzZGF5IHdoZW4gaGUgc3Bva2UgYWJv
dXQgdGhlIHN0YXRlIG9mIHRoZSByb3N0ZXIgYXQgdGhlIGdhbWXigJlzIG1vc3QgcG9zaXRpb24g
YWZ0ZXIgdGhlIHRoaXJkIGFuZCBmaW5hbCBwcmFjdGljZSBvZiBtYW5kYXRvcnkgbWluaWNhbXAu
PC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQmlnLXBsYXkgYWJpbGl0eSAtLSB0aGF04oCZcyB3aGF0IHRoYXQgZHVk
ZeKAmXMgZ29pbmcgdG8gZ2l2ZSB0aGlzIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gaWYgaGUgZXZlciBiZWNvbWVz
IHRoZSBzdGFydGVyIG9uZSBkYXksIGFuZCB3ZSBkb27igJl0IGtub3cgdGhhdCB5ZXQs4oCdIExl
ZSBzYWlkLiDigJxCdXQgdGhlIHdheSBoaXMgYmFsbCBtb3ZlcyBhbmQganVtcHMgb2ZmIGhpcyBo
YW5kIGFuZCBnZXRzIHRvIHRoZSByZWNlaXZlciBpbiBhIGh1cnJ5IC4uLiB0aGVyZeKAmXMgYSB3
aG9sZSBsb3QgbGVzcyB0aW1lIFtmb3IgYSBkZWZlbmRlcl0gdG8gYnJlYWsgb24gaXQuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcV2hhdCBJIHNlZSBpbiBoaW0gaXMgYSBiaWcsIHN0cm9uZywgZ3V5LCB3aGljaCBp
cyBkZWZpbmVkIGluIHRoaXMgZGl2aXNpb24gYnkgW1BpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMgUUJdIEJl
biBbUm9ldGhsaXNiZXJnZXJdIGFuZCBieSBbQmFsdGltb3JlIFJhdmVucyBRQl0gSm9lIEZsYWNj
bywgYW5kIHRoaXMga2lk4oCZcyBpbiB0aGF0IG1vbGQuIEhl4oCZcyA2LTQgMy80LiBIZeKAmXMg
Z290IGEgMTAtaW5jaCBoYW5kLiBIZeKAmXMgc21hcnQuIEhlIGNhbiBydW4uIEhlIG1vdmUuPC9w
Pg0KPHA+DQoJ4oCcSGXigJlzIGdvdCBhIGdyZWF0IGZ1dHVyZS4gSGXigJlzIGp1c3QgYSBsb25n
IHdheSBmcm9tIGJlaW5nIHJlYWR5LiBIZeKAmXMgbm90IHJlYWR5LCBidXQgaGXigJlzIGNsaW1i
aW5nIG9uIGl0LCBhbmQgaGXigJlzIG1ha2luZyBwcm9ncmVzcy7igJ08L3A+DQo8cD4NCglLaXpl
ciBhbmQgQ29keSBLZXNzbGVyIHByYWN0aWNlZCBleGNsdXNpdmVseSB3aXRoIHRoZSBmaXJzdC10
ZWFtIG9mZmVuc2UgdGhyb3VnaG91dCBtaW5pY2FtcCBhcyBwYXJ0IG9mIGFuIG9wZW4gcXVhcnRl
cmJhY2sgY29tcGV0aXRpb24uPC9wPg0KPHA+DQoJT24gVHVlc2RheSwgS2Vzc2xlciB3b3JrZWQg
d2l0aCB0aGUgTm8uIDEgdW5pdCBmaXJzdCBpbiB0ZWFtIGRyaWxscywgZm9sbG93ZWQgYnkgQnJv
Y2sgT3N3ZWlsZXIgd2l0aCB0aGUgc2Vjb25kIHVuaXQsIHRoZW4gS2l6ZXIgd2l0aCB0aGUgc3Rh
cnRlcnMgYW5kIEtldmluIEhvZ2FuIHdpdGggYmFja3Vwcy4gT24gV2VkbmVzZGF5LCBLaXplciBh
bmQgS2Vzc2xlciB0cmFkZWQgcGxhY2VzIGluIHRoZSByb3RhdGlvbi4gT24gVGh1cnNkYXksIHRo
ZSByb3RhdGlvbiByZXZlcnRlZCB0byB0aGUgd2F5IGl0IHdhcyBUdWVzZGF5LjwvcD4NCjxwPg0K
CUtpemVyIGhhZCB0aGUgYmVzdCB0d28tbWludXRlIGRyaWxsIG9mIHRoZSB0b3AtdGhyZWUgUUJz
IGluIHRoZSBsYXN0IHByYWN0aWNlLiBIZSBjb25uZWN0ZWQgd2l0aCB3aWRlIHJlY2VpdmVyIFJh
c2hhcmQgSGlnZ2lucyBvdmVyIHRoZSBtaWRkbGUgZm9yIDI5IHlhcmRzLiBUaGVuIG9uIGZpcnN0
LWFuZC1nb2FsIGZyb20gdGhlIDEteWFyZCBsaW5lLCBLaXplciB0aHJldyBhIHRvdWNoZG93biBw
YXNzIHRvIEhpZ2dpbnMgb24gYW4gb3V0IHJvdXRlIHdpdGggdW5kcmFmdGVkIHJvb2tpZSBjb3Ju
ZXJiYWNrIE5hamVlIE11cnJheSBhcHBseWluZyBjb3ZlcmFnZS48L3A+DQo8cD4NCglTdGlsbCwg
bmVpdGhlciBMZWUgbm9yIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHdhbnQgdG8gcHJlbWF0dXJlbHkgZm9y
Y2UgS2l6ZXIgaW50byB0aGUgbGluZXVwIGJlY2F1c2UgdGhlIE5vdHJlIERhbWUgcHJvZHVjdCBo
YXMgc28gbXVjaCB0byBsZWFybi48L3A+DQo8cD4NCgnigJxZb3Ugd291bGQgbG92ZSB0byBub3Qg
cHV0IGhpbSBpbiB0aGVyZSB0aWxsIGhl4oCZcyByZWFkeSwgYnV0IHdlIGRvbuKAmXQga25vdyB3
aGVuIHRoYXQgaXMgcmlnaHQgbm93LOKAnSBMZWUgc2FpZC4g4oCcV2UgZG9u4oCZdCBrbm93IHdo
byB0aGUgc3RhcnRlciBpcyByaWdodCBub3cuIEFuZCBoZeKAmXMgY29tcGV0aW5nLCB0b28sIOKA
mGNhdXNlIGhlIG1vdmVzIHRoZSBmb290YmFsbC4gSGUgbW92ZXMgaXQgb3V0IGhlcmUgYWdhaW5z
dCBhIGdyZWF0IGRlZmVuc2UuIEkgdGhpbmsgdGhvc2UgZ3V5cyBhcmUgcmVhbGx5IGdvb2Qgb24g
ZGVmZW5zZS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxTbyB3aGVuIFt3aWxsIGhlIGJlIHJlYWR5IHRvIHN0YXJ0
XT8gSSBkb27igJl0IGtub3cuIEJ1dCB3aGVuIEkgbG9vayBvdXQgdGhlcmUgYW5kIEkgc2VlIGhp
bSBtaXNzIGEgcHJvdGVjdGlvbiBjYWxsIGFuZCBoZSBnZXRzIGhpdCB1cHNpZGUgdGhlIGhlYWQs
IEkga25vdyBoZeKAmXMgbm90IHJlYWR5LiBUaGF0IGRvZXNu4oCZdCBoYXBwZW4gYWxsIHRoZSB0
aW1lLCBidXQgd2hlbiBpdCBkb2VzLCB5b3UgY2Fu4oCZdCBwdXQgaGltIG91dCB0aGVyZSBhbmQg
ZW5kYW5nZXIgdGhlIHRlYW0gYXMgd2VsbCBhcyBnZXQgaGltIGtpbGxlZC7igJ08L3A+DQo8cD4N
CglFdmlkZW5jZSBvZiBncm93dGg8L3A+DQo8cD4NCglUaGF04oCZcyBub3QgdG8gc2F5IEtpemVy
IGhhc27igJl0IGltcHJvdmVkIHNpbmNlIGhlIGpvaW5lZCB0aGUgQnJvd25zIHNldmVuIHdlZWtz
IGFnby48L3A+DQo8cD4NCglMZWUgZXhwbGFpbmVkIEtpemVyLCAyMSwgY291bGRu4oCZdCBjYWxs
IEphY2tzb27igJlzIHdvcmR5IHBsYXlzIGluIHRoZSBodWRkbGUgZHVyaW5nIGhpcyBmaXJzdCBw
cmFjdGljZSBidXQgbWFzdGVyZWQgdGhlIHRhc2sgYnkgdGhlIHRoaXJkIHNlc3Npb24uPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcSGXigJlzIGxlYXJuZWQgdGhlIHNlcmlvdXNuZXNzIGFuZCB0aGUgZ3JpbmQgYW5k
IHRoZSBwcmVwYXJhdGlvbiBhdCBoaXMgcG9zaXRpb24gaXMgZW5vcm1vdXMs4oCdIExlZSBzYWlk
LiDigJxJIHRoaW5rIGl04oCZcyBhIGxpdHRsZSBvdmVyd2hlbG1pbmcgYXQgZmlyc3QsIGJ1dCBo
ZeKAmXMganVzdCBkb25lIGJldHRlciBldmVyeSBzaW5nbGUgZGF5LuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUtp
emVyIGhhcyBzdHJlc3NlZCBob3cgbXVjaCBrbm93bGVkZ2UgaGUgc3RpbGwgbXVzdCBnYWluIHRv
IGV2ZW4gY29uc2lkZXIgaGltc2VsZiBhIGxlZ2l0aW1hdGUgY29udGVuZGVyIHRvIHN0YXJ0IHRo
ZSByZWd1bGFyLXNlYXNvbiBvcGVuZXIgU2VwdC4gMTAgYWdhaW5zdCB0aGUgUGl0dHNidXJnaCBT
dGVlbGVycy4gSGUgcGxhbnMgdG8gc3R1ZHkgSmFja3NvbuKAmXMgcGxheWJvb2sgZXZlcnkgZGF5
IGFuZCB3b3JrIG91dCB3aXRoIHRocm93aW5nIGd1cnUgVG9tIEhvdXNlIGluIExvcyBBbmdlbGVz
IGR1cmluZyBoaXMgZG93bnRpbWUgYmVmb3JlIHRyYWluaW5nIGNhbXAgYmVnaW5zIGluIGxhdGUg
SnVseS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxIZeKAmXMgZ290IHRvIGxlYXJuIHRoZSBvZmZlbnNlLOKAnSBM
ZWUgc2FpZC4g4oCcSGXigJlzIGdvdCBhIGxvdCBpbiBmcm9udCBvZiBoaW0sIGFuZCBpdOKAmXMg
ZGlmZmVyZW50LiBJdOKAmXMgbm90IHBsYXlpbmcgTWljaGlnYW4gYW55bW9yZS4gSXTigJlzIGEg
ZGlmZmVyZW50IHNjaGVkdWxlLCBzbyBoZeKAmXMgZ29pbmcgdGhyb3VnaCBhIGxvdCByaWdodCBu
b3csIGFuZCBoaXMgaGVhZOKAmXMgc3dpbW1pbmcuIEJ1dCB3aGVuIGhlIGdldHMgaXQsIGFuZCBo
ZSBnZXRzIHRoZSBsb3dlciBib2R5IFttZWNoYW5pY3MgZml4ZWRdLCBoZeKAmXMgZ290IGEgY2hh
bmNlIHRvIGJlIHNwZWNpYWwu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTGVlIGhhcyBiZWVuIGhhcnBpbmcgb24g
Zm9vdHdvcmsgd2l0aCBLaXplciBhbmQgT3N3ZWlsZXIsIGJvdGggb2Ygd2hvbSBoZSBkZXNjcmli
ZXMgYXMgbG9uZy1zdHJpZGVycyBpbiB0aGUgcG9ja2V0LjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEl04oCZcyBi
ZWVuIGEgbG90IG9mIHdvcmsgYW5kIGl04oCZcyBzdGlsbCBub3QgdGhlcmUgeWV0LOKAnSBMZWUg
c2FpZC4g4oCcVGhlcmXigJlzIGJlZW4gYSBsb3Qgb2YgaW1wcm92ZW1lbnQgb24gRGVTaG9uZS4g
QnJvY2sga25vd3MgdGhhdCB3aGVuIHdlIHN0YXJ0IG1vdmluZyBhcm91bmQgYW5kIHRoZSBidWxs
ZXRzIHN0YXJ0IGZseWluZywgaGlzIGxlZ3MgZ2V0IGxvbmcgYWdhaW4gbGlrZSBkYWRkeSBsb25n
bGVncywgYW5kIHRoYXTigJlzIHdoZW4gaGUgZ2V0cyBpbiB0cm91YmxlIGFuZCB0aGUgYmFsbCBz
YWlscy48L3A+DQo8cD4NCgnigJxZb3Ugc2F3IGl0IGhhcHBlbiBvdXQgaGVyZSB0b2RheS4gSXQg
Y29tZXMgb3V0IG9mIGhpcyBoYW5kIHRvbyBoaWdoIGJlY2F1c2Ugb2YgaGlzIGxvbmcgc3RyaWRl
LCBhbmQgaGlzIGJvZHkgZG9lc27igJl0IGNhdGNoIHVwLiBUaGVpciBicmFpbiBzYXlzIGxldCBp
dCBnbywgYnV0IHRoZWlyIGJvZHkgaGFzbuKAmXQgY2F1Z2h0IHVwIHdpdGggdGhlaXIgZnJvbnQg
Zm9vdC4gVGhhdOKAmXMgYSBsb3Qgb2Ygd29yayB0byBnZXQgYSBndXkgdG8gbWFzdGVyIHRoaXMg
Zm9vdHdvcmsgdGhhdCB3ZeKAmXJlIGNvYWNoaW5nLCBidXQgaGXigJlzIHRyeWluZyByZWFsbHks
IHJlYWxseSBoYXJkLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUtpemVy4oCZcyBwcm90b3R5cGljYWwgc2l6ZSBh
bmQgYXJtIHN0cmVuZ3RoIGluZmx1ZW5jZWQgdG8gZHJhZnQgaGltIGluIHRoZSBzZWNvbmQgcm91
bmQgKE5vLiA1MiBvdmVyYWxsKSwgYnV0IGhpcyBpbmNvbnNpc3RlbnQgZm9vdHdvcmsgbGVkIHRv
IGhpcyBhY2N1cmFjeSB0cm91YmxlIGluIGNvbGxlZ2UuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2hlbiBoZSBn
ZXRzIGEgYmFzZSBhbmQgaGXigJlzIHNob3J0ZW5zIGhpcyBzdHJpZGUgYW5kIGhlIHN0ZXBzIGFu
ZCB0aHJvd3MgaXQsIGl04oCZcyBhIHRoaW5nIG9mIGJlYXV0eSzigJ0gTGVlIHNhaWQuIOKAnEhl
4oCZcyBnb3QgYW4gZXh0cmVtZWx5IHN0cm9uZyBhcm0sIGFuZCBpZiB3ZSBjYW4gZ2V0IGhpcyBm
dW5kYW1lbnRhbHMgYW5kIGhpcyBsb3dlciBib2R5IGdvb2QsIHlvdSBkb27igJl0IHRvdWNoIGhp
cyByZWxlYXNlLiBIZeKAmXMgZ290IHRoZSBtb3N0IGJlYXV0aWZ1bCByZWxlYXNlIGFuZCB3aGlw
IGluIGhpcyBhcm0u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJVGhlIG90aGVyIFFCczwvcD4NCjxwPg0KCUtlc3Ns
ZXIgdGhyZXcgdHdvIGludGVyY2VwdGlvbnMgVGh1cnNkYXkuIENvcm5lcmJhY2sgSm9lIEhhZGVu
IHBpY2tlZCBvZmYgaGlzIEhhaWwgTWFyeSBwYXNzIGluIHRoZSBlbmQgem9uZS4gTGF0ZXIsIHNh
ZmV0eSBDYWx2aW4gUHJ5b3IsIGFwcGVhcmluZyBpbiB0ZWFtIGRyaWxscyB3aXRoIHRoZSBCcm93
bnMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lIHNpbmNlIHRoZXkgYWNxdWlyZWQgaGltIEp1bmUgMSBpbiBh
IHRyYWRlIHdpdGggdGhlIE5ldyBZb3JrIEpldHMsIGp1bXBlZCB0byBpbnRlcmNlcHQgYW5vdGhl
ciBwYXNzIGluIHRoZSBlbmQgem9uZS48L3A+DQo8cD4NCglCdXQgTGVlIGhhcyBiZWVuIGltcHJl
c3NlZCB3aXRoIHRoZSBtZWNoYW5pY2FsIGNoYW5nZXMgbWFkZSB0aGlzIG9mZnNlYXNvbiBieSBL
ZXNzbGVyLCB3aG/igJlsbCBhbHNvIHRyYWluIHdpdGggSG91c2UgdGhpcyBzdW1tZXIuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcSGUgaGFkIGEgbG9uZyBzdHJpZGUsIGxvY2tlZCBoaXMga25lZSBhbmQgaGUgbG9v
a2VkIGxpa2UgYSBib29tZXJhbmcgd2hlbiBoZeKAmWQgcmVsZWFzZSB0aGUgYmFsbCBbbGFzdCBz
ZWFzb25dLOKAnSBMZWUgc2FpZC4g4oCcSGXigJlzIGdvdHRlbiBtb3JlIHVwcmlnaHQg4oCYY2F1
c2UgaGXigJlzIGdvdHRlbiBhIGJhc2UuIEhl4oCZcyBzaG9ydGVuZWQgaGlzIHN0cmlkZS4gSGXi
gJlzIGdvdCBhIGJlbmQgaW4gaGlzIGtuZWUuIEhlIGhpdCBsaWtlIHRocmVlIGdvIHJvdXRlcyBp
biB0aGUgcGVyaW9kIG9mIHRocmVlIHByYWN0aWNlcyBqdXN0IGZyb20gc2hvcnRlbmluZyBoaXMg
c3RyaWRlIGFuZCBwb3BwaW5nIGhpcyBoaXBzIGFuZCBpbmNyZWFzaW5nIGhpcyBkaXN0YW5jZS48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxTbyB0aGF04oCZcyB3aGVyZSBJ4oCZbSBwbGVhc2VkIHdpdGggaGltLiBI
ZeKAmXMgZ290dGVuIG1vcmUgdmVsb2NpdHkgYW5kIGRpc3RhbmNlIG9uIHRoZSBiYWxsLiBIZSB3
YXMgYWx3YXlzIGFjY3VyYXRlLiBIZSB3YXMgYWNjdXJhdGUgY29taW5nIG91dCBvZiBbY29sbGVn
ZSBsYXN0IHllYXJdLiBCdXQgaGUgd2FzbuKAmXQgcmVhbGx5IHRoYXQgZGVhZGx5IGFjY3VyYXRl
IHBhc3QgMTUgeWFyZHMuIEkgdGhpbmsgaGXigJlzIGdvdHRlbiBiZXR0ZXIgaW4gdGhhdCBhcmVh
LiBIZSBrbm93cyB0aGUgb2ZmZW5zZSBieSBmYXIgdGhlIGJlc3QuIEhlIGtub3dzIGFsbCBvZiBI
dWXigJlzIHN0dWZmLuKAnTwvcD4NCjxwPg0KCUFzIGZvciBPc3dlaWxlciwgd2hvIHNldCB1cCBy
b29raWUgWmFuZSBHb256YWxleuKAmXMgc3VjY2Vzc2Z1bCA0NS15YXJkIGZpZWxkIGdvYWwgVGh1
cnNkYXkgZHVyaW5nIGEgdHdvLW1pbnV0ZSBkcmlsbCwgTGVlIGVjaG9lZCBKYWNrc29u4oCZcyBz
ZW50aW1lbnQgdGhhdCBoZeKAmXMgYmVlbiBhIHBsZWFzYW50IHN1cnByaXNlIHNpbmNlIGFycml2
aW5nIGluIE1hcmNoIGFzIHBhcnQgb2YgYSB0cmFkZSB3aXRoIHRoZSBIb3VzdG9uIFRleGFucy4g
QWx0aG91Z2ggT3N3ZWlsZXIgY2xhc2hlZCB3aXRoIFRleGFucyBjb2FjaCBCaWxsIE/igJlCcmll
biwgTGVlIGluc2lzdGVkIGhl4oCZcyBiZWVuIGdyZWF0IHRvIGd1aWRlLjwvcD4NCjxwPg0KCeKA
nFlvdSBjYW4gc2F5IHdoYXQgeW91IHdhbnQsIGJ1dCB0aGUgZ3V5IGluIHRoZSBsYXN0IHR3byB5
ZWFycyBoYXMgdGFrZW4gdHdvIGRpZmZlcmVudCB0ZWFtcyBbVGV4YW5zIGFuZCBEZW52ZXIgQnJv
bmNvc10gdG8gdGhlIHBsYXlvZmZzLCBhbmQgdGhlcmXigJlzIG5vYm9keSBlbHNlIGluIHRoYXQg
cm9vbSB0aGF0IGNhbiBzYXkgdGhhdCzigJ0gTGVlIHNhaWQuIOKAnFBsdXMsIHRoaXMgaXMgaGlz
IHNpeHRoIHllYXIgb2YgZXhwZXJpZW5jZS4gW1RoZSBvdGhlciBndXlzIGhhdmVdIGdvdCBbbGl0
dGxlIG9yXSBubyBleHBlcmllbmNlLiAuLi4gU28gaGXigJlzIHRoZSBzZW5pb3IgY2l0aXplbi48
L3A+DQo8cD4NCgnigJxIZSBsb29rcyBsaWtlIGEgZ3V5IHdob+KAmXMgcGxheWVkIGJlZm9yZS4g
SGXigJlzIGdyZWF0IGF0IHRoZSBsaW5lIG9mIHNjcmltbWFnZS4gSGXigJlzIGdyZWF0IGluIHRo
ZSBodWRkbGUsIEkgbWVhbiBjYWxtaW5nIGVmZmVjdC4gSXMgaGUgdGhlIHF1YXJ0ZXJiYWNrPyBX
ZSBkb27igJl0IGhhdmUgb25lIHlldCwgYnV0IGhl4oCZcyBpbiB0aGUgbWl4IGZvciBzdXJlLuKA
nTwvcD4NCjxwPg0KCU5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0
bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlv
LmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9s
bG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0
ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJK
PC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJq
LnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4u
PC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.