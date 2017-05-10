All CATEGORIES
☰ Menu

Notebook

Browns quick hits: Sashi Brown explains dislike of ‘Hard Knocks,’ discusses DeShone Kizer, other QBs and Super Bowl dreams

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 10, 2017 - 05:50 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Notre Dame quarterback DeShone Kizer throws a touchdown pass to wide receiver Equanimeous St. Brown, during the first half of a game against Syracuse, Oct. 1, 2016, at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

ON THE WEB

MORE IN SPORTS

Having a friend in Richard Jefferson and the support of his Cavs teammates has helped Channing Frye cope with the deaths of his parents - 12:33 PM

INDEPENDENCE: Mother’s Day is Sunday, Father’s Day is not far behind and Richard Jefferson worries.

tribe13cut_01
Twins 1, Indians 0: Indians waste strong outing by Josh Tomlin in loss to Twins
marla13cut_01
Marla Ridenour: With playoff preparation starting in November, it might as well be Michigan for Cavaliers coach Tyronn Lue
Browns rookie Myles Garrett has already received tips from new mentor Bruce Smith: ‘I’ve got to take his advice and run with it’ - 2:02 PM
browns13cut_1
Browns rookie strong safety Jabrill Peppers denies accusation of recreational drug use, sits out first practice
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next