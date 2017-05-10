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Browns quick hits: Sashi Brown explains dislike of ‘Hard Knocks,’ discusses DeShone Kizer, other QBs and Super Bowl dreams

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 10, 2017 - 05:50 PM
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Notre Dame quarterback DeShone Kizer throws a touchdown pass to wide receiver Equanimeous St. Brown, during the first half of a game against Syracuse, Oct. 1, 2016, at MetLife Stadium in East Rutherford, N.J. (AP Photo/Julio Cortez)

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