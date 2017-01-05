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Browns receiver Corey Coleman denies involvement in alleged assault, attorney confident video will clear player’s name

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 5, 2017 - 04:45 PM
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Cleveland Browns wide receiver Corey Coleman (19) runs the ball in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Dec. 11, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


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