All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns receiver Corey Coleman denies involvement in alleged assault, attorney confident video will clear player’s name

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: January 5, 2017 - 04:45 PM | Updated: January 6, 2017 - 03:00 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns wide receiver Corey Coleman (19) runs the ball in the first half of a game against the Cincinnati Bengals, Dec. 11, in Cleveland. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

browns07cut_01 David Richard - AP
Browns left tackle Joe Thomas’ streak of eight consecutive All-Pro selections ends - 11:08 PM

An impressive streak has ended for All-Pro Joe.

fbctitle07cut_02
CFP national championship: Edge at quarterback might not be enough for Clemson against dominant Alabama defense - 11:10 PM
High school boys basketball / Woodridge 59, Norton 39: Bulldogs roll past Panthers to remain undefeated - 11:10 PM
NFL notebook: Miami Dolphins release veteran defensive end Jason Jones two days before playoff game - 11:08 PM
Golf: Ryan Moore, Justin Thomas share lead at Tournament of Champions - 11:08 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next