Browns receiver Corey Coleman isn’t charged but investigation continues after brother and another man are indicted on assault counts

PHA+DQoJQSBDdXlhaG9nYSBDb3VudHkgZ3JhbmQganVyeSBpbmRpY3RlZCB0aGUgYnJvdGhlciBv
ZiBCcm93bnMgd2lkZSByZWNlaXZlciBDb3JleSBDb2xlbWFuIGFuZCBhbm90aGVyIG1hbiBvbiBh
c3NhdWx0IGNoYXJnZXMgc3RlbW1pbmcgZnJvbSBhIHBoeXNpY2FsIGFsdGVyY2F0aW9uIERlYy4g
MzEgaW4gdGhlIGRvd250b3duIENsZXZlbGFuZCBidWlsZGluZyBpbiB3aGljaCB0aGUgcGxheWVy
IGxpdmVzLjwvcD4NCjxwPg0KCUNvbGVtYW4gaGFzbuKAmXQgYmVlbiBjaGFyZ2VkLjwvcD4NCjxw
Pg0KCUhlIHdhcyBub3QgbmFtZWQgaW4gdGhlIGluZGljdG1lbnQgZmlsZWQgVHVlc2RheSBtb3Ju
aW5nLCBidXQgdGhlIG1hdHRlciByZW1haW5zIHVuZGVyIGludmVzdGlnYXRpb24sIEN1eWFob2dh
IENvdW50eSBQcm9zZWN1dG9y4oCZcyBPZmZpY2Ugc3Bva2Vzd29tYW4gS2F0aGxlZW4gQ2FmZnJl
eSBzYWlkIGJ5IHBob25lLjwvcD4NCjxwPg0KCUpvbmF0aGFuIENvbGVtYW4sIENvcmV5IENvbGVt
YW7igJlzIG9sZGVyIGJyb3RoZXIgd2hvIHBsYXllZCBmb290YmFsbCBhdCBLYW5zYXMgU3RhdGUg
YW5kIEhhcmRpbmcgVW5pdmVyc2l0eSwgYW5kIEphcmVkIEZsb3lkIHdlcmUgZWFjaCBpbmRpY3Rl
ZCBvbiBvbmUgY291bnQgb2YgZmVsb25pb3VzIGFzc2F1bHQgYmVjYXVzZSB0aGUgZ3JhbmQganVy
eSBmb3VuZCB0aGV5IGtub3dpbmdseSBjYXVzZWQgc2VyaW91cyBwaHlzaWNhbCBoYXJtIHRvIEFk
YW0gU2FwcCBvZiBNYXlmaWVsZCBIZWlnaHRzLjwvcD4NCjxwPg0KCUpvbmF0aGFuIENvbGVtYW4g
YW5kIEZsb3lkIGFyZSBzY2hlZHVsZWQgdG8gYmUgYXJyYWlnbmVkIGF0IDg6MzAgYS5tLiBKdWx5
IDUgYXQgdGhlIEp1c3RpY2UgQ2VudGVyIGluIGRvd250b3duIENsZXZlbGFuZC48L3A+DQo8cD4N
CglJbiBhIGNhc2UgaW5mb3JtYXRpb24gZm9ybSBmaWxlZCBieSBwb2xpY2Ugb24gSmFuLiAxOSwg
Q29yZXkgQ29sZW1hbiwgSm9uYXRoYW4gQ29sZW1hbiBhbmQgRmxveWQgYXJlIG5hbWVkIGFzIHRo
ZSBtZW4gd2hvIOKAnGFzc2F1bHRlZCBBZGFtIFNhcHAu4oCdIFRoZSBmb3JtIGFsc28gc3RhdGVz
IEpvbmF0aGFuIENvbGVtYW4gYW5kIEZsb3lkIOKAnHRoZW4gY2FycmllZCBTYXBw4oCZcyB1bmNv
bnNjaW91cyBib2R5IHRocm91Z2ggYSBwYXJraW5nIGdhcmFnZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglDb3Jl
eSBDb2xlbWFu4oCZcyBhdHRvcm5leSwgS2V2aW4gU3BlbGxhY3ksIG1haW50YWluZWQgVHVlc2Rh
eSBoaXMgY2xpZW50IGhhZCBub3RoaW5nIHRvIGRvIHdpdGggdGhlIGFsdGVyY2F0aW9uLjwvcD4N
CjxwPg0KCeKAnENvcmV5IGhhcyBjb29wZXJhdGVkIHdpdGggdGhlIGF1dGhvcml0aWVzLOKAnSBT
cGVsbGFjeSBzYWlkIGJ5IHBob25lLiDigJxIZSBjb250aW51ZXMgdG8gY29vcGVyYXRlIHdpdGgg
dGhlIGF1dGhvcml0aWVzLiBBbmQgaGXigJlzIG1haW50YWluZWQgaGUgd2FzIG5vdCBpbnZvbHZl
ZCBpbiBhIHBoeXNpY2FsIGFsdGVyY2F0aW9uIGF0IHRoYXQgaW5jaWRlbnQgd2hhdHNvZXZlci4g
V2hldGhlciB0aGF0IGJlIGVuY291cmFnaW5nIHNvbWVib2R5LCB3aGV0aGVyIHRoYXQgYmUgcGFy
dGljaXBhdGluZyBpbiBmaWdodGluZywgaGUgd2FzbuKAmXQgaW52b2x2ZWQuIFBlcmlvZC7igJ08
L3A+DQo8cD4NCglBY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIG9yaWdpbmFsIHBvbGljZSByZXBvcnQgZmlsZWQg
RGVjLiAzMSwgU2FwcCBhbmQgYSB3b21hbiBuYW1lZCBOaW5hIEhvbG1hbiB3ZXJlIHdhbGtpbmcg
dG93YXJkIGFuIGVsZXZhdG9yIGluIHRoZSBsb2JieSBvZiBQaW5uYWNsZSBDb25kb21pbml1bXMg
b24gV2VzdCBMYWtlc2lkZSBBdmVudWUgd2hlbiBmb3VyIG1lbiBleGl0ZWQgdGhlIGVsZXZhdG9y
IHNob3J0bHkgYmVmb3JlIDMgYS5tLjwvcD4NCjxwPg0KCVRoZSByZXBvcnQgc3RhdGVzIHRoYXQg
YWZ0ZXIgYSB2ZXJiYWwgY29uZnJvbnRhdGlvbiB0b29rIHBsYWNlLCBTYXBwIOKAnGlzIHVuY2xl
YXIgb2Ygd2hhdCBoYXBwZW5lZCBuZXh0LCBidXQgaGUgd2FzIHdva2VuIHVwIGJ5IE5pbmEgSG9s
bWFuIGluIGEgc3RhaXJ3ZWxs4oCdIG9mIHRoZSBQaW5uYWNsZS48L3A+DQo8cD4NCglBY2NvcmRp
bmcgdG8gdGhlIHJlcG9ydCwgU2FwcCBzdGF0ZWQgaGUgZGlkbuKAmXQga25vdyBvciByZWNvZ25p
emUgdGhlIG90aGVyIG1lbiwgYnV0IEhvbG1hbiB0b2xkIFNhcHAgdGhhdCBDb3JleSBDb2xlbWFu
IHdhcyBvbmUgdGhlbSBhbmQgc2hlIGxhdGVyIHRvbGQgYSBmcmllbmQgdGhlIDIwMTYgZmlyc3Qt
cm91bmQgZHJhZnQgcGljayDigJxiZWF0IHVwIFNhcHAu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJU2FwcCBzdGF0
ZWQgaGUgc3VmZmVyZWQgYSBjb25jdXNzaW9uLCBhIHJ1cHR1cmVkIGxlZnQgZWFyZHJ1bSwgYnJ1
aXNlcyBhbmQgc2NyYXRjaGVzIGJ1dCBkaWQgbm90IHJlbWVtYmVyIGRldGFpbHMgb2YgdGhlIGlu
Y2lkZW50LCBhY2NvcmRpbmcgdG8gdGhlIHJlcG9ydC4gSGUgc3BlbnQgdGhlIG5pZ2h0IGluIEx1
dGhlcmFuIEhvc3BpdGFsLjwvcD4NCjxwPg0KCU5hdGUgVWxyaWNoIGNhbiBiZSByZWFjaGVkIGF0
IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tIj5udWxyaWNoQHRo
ZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJsb2cgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cub2hpby5jb20v
YnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93d3cu
dHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy50d2l0dGVyLmNv
bS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5m
YWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5mYWNlYm9vay5jb20v
YWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg0K
Click here to read or leave a comment(s) on this story.