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Browns receiver Corey Coleman isn’t charged but investigation continues after brother and another man are indicted on assault counts

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 20, 2017 - 02:23 PM | Updated: June 21, 2017 - 12:27 PM
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Cleveland Browns wide receiver Corey Coleman (19) walks off the field during the team's organized team activity at its raining facility May 31, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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