Browns receiver Ricardo Louis to train with Brandon Marshall after long-awaited correspondence on social media

PHA+QkVSRUE6IFJpY2FyZG8gTG91aXMgZ3JldyB1cCBpbiB0aGUgc29jaWFsIG1lZGlhIGVyYSwg
c28gaXQmIzgyMTc7cyBub3Qgc3VycHJpc2luZyB0aGUgMjMteWVhci1vbGQgQnJvd25zIHdpZGUg
cmVjZWl2ZXIgdXNlZCBJbnN0YWdyYW0gdG8gc2VlayBjYXJlZXIgYWR2aWNlLjwvcD48cD5UaGUg
dW51c3VhbCBwYXJ0IG9mIHRoaXMgc3RvcnkgaXMgaGUgaGFkIHRvIHdhaXQgYWJvdXQgYSB5ZWFy
IGFuZCBhIGhhbGYgZm9yIGEgcmVzcG9uc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGEgZnVu
bnkgc3RvcnksJiM4MjIxOyBMb3VpcywgYSBmb3VydGgtcm91bmQgcGljayBpbiBsYXN0IHllYXIm
IzgyMTc7cyBkcmFmdCwgc2FpZCBUdWVzZGF5IGJlZm9yZSB0aGUgZmlyc3QgcHJhY3RpY2Ugb2Yg
dGhlIEJyb3ducyYjODIxNzsgdGhyZWUtZGF5IG1hbmRhdG9yeSBtaW5pY2FtcC48L3A+PHA+SGlz
IHBhdGllbmNlIHdhcyByZXdhcmRlZCBsYXN0IHdlZWsgd2hlbiBOZXcgWW9yayBHaWFudHMgc2l4
LXRpbWUgUHJvIEJvd2wgcmVjZWl2ZXIgQnJhbmRvbiBNYXJzaGFsbCByZXBsaWVkIGFuZCBvZmZl
cmVkIHRvIHRyYWluIHdpdGggaGltIHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uIGF0IEZpdCBTcGVlZCBBdGhsZXRp
YyBQZXJmb3JtYW5jZSwgdGhlIHZldGVyYW4gcGxheWVyJiM4MjE3O3MgZmFjaWxpdHkgaW4gV2Vz
dG9uLCBGbGEuPC9wPjxwPkxvdWlzIHBsYXllZCBwcmltYXJpbHkgcXVhcnRlcmJhY2sgdW50aWwg
aGUgc3dpdGNoZWQgdG8gcmVjZWl2ZXIgYXQgQXVidXJuIFVuaXZlcnNpdHkgaW4gMjAxMi4gSW4g
Zm91ciBjb2xsZWdpYXRlIHNlYXNvbnMsIGhlIGNhdWdodCA5OCBwYXNzZXMgZm9yIDEsMzM4IHlh
cmRzIGFuZCBlaWdodCB0b3VjaGRvd25zLjwvcD48cD5CdXQgTG91aXMgY29uc2lkZXJlZCBoaXMg
cG9zaXRpb24gY2hhbmdlIGEgZGlmZmljdWx0IHRyYW5zaXRpb24gYW5kIHJlYWNoZWQgb3V0IE1h
cnNoYWxsIGZvciB0aXBzIGFzIGhlIHByZXBhcmVkIHRvIGVudGVyIHRoZSBORkwuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJIGhhZCBhY3R1YWxseSwgSSB0aGluayBhYm91dCBhIHllYXIgYW5kIGEgaGFsZiBhZ28s
IHNlbnQgaGltIGEgbWVzc2FnZSBvbiBJbnN0YWdyYW0sJiM4MjIxOyBMb3VpcyBzYWlkLiAmIzgy
MjA7SSB3YXMgbG9va2luZyBmb3IgYWR2aWNlICYjODIxNjtjYXVzZSBtb3ZpbmcgdG8gcmVjZWl2
ZXIgd2FzIGtpbmQgb2YgdG91Z2guIFNvIEkgaGFkIHRvIGZpbmQgc29tZWJvZHkgd2hvIGNvdWxk
IGhlbHAgbWUgZmlndXJlIGl0IG91dC4gU28gSSBoaXQgaGltIHVwLCBhbmQgYWN0dWFsbHkgbGFz
dCB3ZWVrIGhlIGhpdCBtZSBiYWNrIGFmdGVyIGEgeWVhciBhbmQgYSBoYWxmLiBIZSB3YXMgbGlr
ZSwgJiM4MjE2O1NvcnJ5LCBJIGp1c3Qgc2F3IGl0LiYjODIxNzsmIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIy
MDtBbmQgdGhhdCBqdXN0IGdvZXMgdG8gc2hvdyBtZSB3aGF0IGtpbmQgb2YgZ3V5IGhlIGlzLiBZ
b3UgY2FuIHRlbGwgdGhhdCBoZSYjODIxNztzIHZlcnkgZ2VudWluZS4gSGUmIzgyMTc7cyBhIHZl
cnkgZ29vZCBndXksIHRvIG1lLCBqdXN0IGJhc2VkIG9uIHdoYXQgaGUgZGlkIHdpdGggdGhhdCwg
aGl0dGluZyBtZSBiYWNrIGFmdGVyIGEgeWVhciBhbmQgdG8gc2F5LCAmIzgyMTY7SSB3b3VsZCBs
b3ZlIHRvIGdldCB0b2dldGhlciB3aXRoIHlvdS4mIzgyMTc7IEhlJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8g
aGF2ZSBoaXMgYXNzaXN0YW50IGNhbGwgbWUgYW5kIHNldCB1cCBldmVyeXRoaW5nLiBJIHRoaW5r
IHRoYXQgYnkgaGltIGRvaW5nIHRoYXQgaGUgcmVhbGx5IHdhbnRzIG1lIHRvIHN1Y2NlZWQuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5BZnRlciBtaW5pY2FtcCwgbW9zdCBvZiB0aGUgcGxheWVycyB3aWxsIGxlYXZl
IHRvd24gZm9yIHN1bW1lciBicmVhayBiZWZvcmUgdHJhaW5pbmcgY2FtcCBiZWdpbnMgaW4gbGF0
ZSBKdWx5LiBMb3VpcyB3aWxsIHNwZW5kIHBhcnQgb2YgaGlzIGRvd250aW1lIHdvcmtpbmcgb3V0
IHdpdGggTWFyc2hhbGwsIHdobyBzaWduZWQgd2l0aCB0aGUgR2lhbnRzIHRoaXMgb2Zmc2Vhc29u
IGFmdGVyIHNwZW5kaW5nIHR3byB5ZWFycyB3aXRoIHRoZSBOZXcgWW9yayBKZXRzLjwvcD48cD4m
IzgyMjA7SGUgaXMgb25lIG9mIHRob3NlIGd1eXMgdGhhdCBJIGxvb2tlZCB1cCB0byBncm93aW5n
IHVwLCBtb3ZpbmcgdG8gcmVjZWl2ZXIsJiM4MjIxOyBMb3VpcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SGUmIzgy
MTc7cyBhIGJpZywgcGh5c2ljYWwgcmVjZWl2ZXIuIEhlIGtub3dzIGhvdyB0byBydW4gcm91dGVz
LiBIZSBnb2VzIHVwIGFuZCBncmFicyB0aGUgYmFsbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkxvdWlzIGFsc28g
aG9wZXMgdG8gY29ubmVjdCB3aXRoIHJldGlyZWQgTkZMIHJlY2VpdmVyIEFuZHJlIEpvaG5zb24g
YW5kIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMgZml2ZS10aW1lIFBybyBCb3dsIHJlY2VpdmVyIEFudG9u
aW8gQnJvd24gdGhpcyBzdW1tZXIuIFRoZXkmIzgyMTc7cmUgYWxsIE1pYW1pIG5hdGl2ZXMuPC9w
PjxwPiYjODIyMDtUaGV5IHRyYWluIGF0IGEgbG9jYWwgc3BvdCBpbiB0aGUgbmVpZ2hib3Job29k
LCYjODIyMTsgTG91aXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1NvIHdoZW5ldmVyIHdlIGdldCBhIGNoYW5jZSB0
byBtZWV0IHVwIHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uLCBJJiM4MjE3O2xsIHByb2JhYmx5IGdvIG92ZXIgdGhl
cmUgYW5kIHNlZSB3aGF0IHRob3NlIGd1eXMgYXJlIHVwIHRvLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJy
b3ducyB3aWxsIGJlIHRocmlsbGVkIGlmIHNvbWUgd2lzZG9tIHJ1YnMgb2ZmIG9uIExvdWlzLjwv
cD48cD5SZWNlaXZlciBpcyBwcm9iYWJseSB0aGUgd2Vha2VzdCBwb3NpdGlvbiBvbiB0aGVpciBy
b3N0ZXIsIGFuZCBMb3VpcyB3aWxsIGhhdmUgYSBsZWdpdGltYXRlIGNoYW5jZSB0byBiZWNvbWUg
YSBtYWpvciBjb250cmlidXRvciBpbiBoaXMgc2Vjb25kIE5GTCBzZWFzb24uIENvcmV5IENvbGVt
YW4sIHRoZSAxNXRoIG92ZXJhbGwgcGljayBsYXN0IHllYXIsIGFuZCBmcmVlLWFnZW50IGFjcXVp
c2l0aW9uIEtlbm55IEJyaXR0IGFyZSB0aGUgcHJvamVjdGVkIHN0YXJ0ZXJzLCBidXQgTG91aXMg
aXNuJiM4MjE3O3Qgc2VsbGluZyBoaW1zZWxmIHNob3J0IGFzIGEgY2FuZGlkYXRlIHRvIHBsYXkg
ZXZlcnkgc25hcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0RlZmluaXRlbHksIEkgaGF2ZSBhIGNoYW5jZSwmIzgy
MjE7IExvdWlzIHNhaWQuPC9wPjxwPiYjODIyMDtOb2JvZHkgaGFzIGEgbGVnaXQgc3BvdCByaWdo
dCBub3csJiM4MjIxOyBoZSBhZGRlZC4gJiM4MjIwO05vYm9keSYjODIxNztzIE5vLiAxLiBOb2Jv
ZHkmIzgyMTc7cyBOby4gMi4gUmlnaHQgbm93LCB3ZSYjODIxNztyZSBqdXN0IGFsbCBjb21wZXRp
bmcgdG8gc2VlIHdobyBjYW4gZG8gdGhpbmdzIHRoZSBiZXN0LiYjODIyMTs8L3A+PHA+Q29sZW1h
biBzdWZmZXJlZCBhbiBpbmp1cnkgTWF5IDI0IHdoZW4gaGUgZmVsbCBhd2t3YXJkbHkgd2hpbGUg
bWFraW5nIGEgY2F0Y2guIEhlIG1pc3NlZCB0aGUgZmluYWwgc2V2ZW4gb2YgbmluZSBvcmdhbml6
ZWQgdGVhbSBhY3Rpdml0eSBwcmFjdGljZXMuIEJyaXR0IHdhcyBsaW1pdGVkIHdpdGggYW4gaW5q
dXJ5IHRocm91Z2hvdXQgT1RBcy48L3A+PHA+QXMgYSByZXN1bHQsIExvdWlzIGhhcyByZWNlaXZl
ZCBtb3JlIHByYWN0aWNlIHJlcGV0aXRpb25zIHRoaXMgc3ByaW5nLCBvZnRlbiBhcHBlYXJpbmcg
d2l0aCB0aGUgZmlyc3QtdGVhbSBvZmZlbnNlLiA8L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSB0YWtp
bmcgYWR2YW50YWdlIG9mIGl0LCYjODIyMTsgTG91aXMgc2FpZCwgJiM4MjIwO3J1bm5pbmcgd2l0
aCBpdCwgbGVhcm5pbmcgYW5kIGV4cGFuZGluZyBteSByb2xlLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QXNpZGUg
ZnJvbSBDb2xlbWFuIGFuZCBCcml0dCwgdGhlIG9ubHkgb3RoZXIgcmVjZWl2ZXJzIG9mIG5vdGUg
b24gdGhlIHJvc3RlciBhcmUgdGhlIHRocmVlIHRoZSBCcm93bnMgZHJhZnRlZCBhZnRlciBDb2xl
bWFuIGxhc3QgeWVhcjogTG91aXMsIEpvcmRhbiBQYXl0b24gKGZpZnRoIHJvdW5kKSBhbmQgUmFz
aGFyZCBIaWdnaW5zIChmaWZ0aCkuIFRoZXkgY29tYmluZWQgZm9yIGp1c3QgMjUgY2F0Y2hlcyBh
bmQgMjg1IHlhcmRzIHdoZW4gdGhlIEJyb3ducyB3ZW50IDEtMTUuIDwvcD48cD5Mb3VpcyBsZWQg
dGhlIHRyaW8gd2l0aCAxOCBjYXRjaGVzIGZvciAyMDUgeWFyZHMuIEhpZ2dpbnMgaGFkIHNpeCBy
ZWNlcHRpb25zIGZvciA3NyB5YXJkcy4gUGF5dG9uIGdyYWJiZWQgb25lIHBhc3MgZm9yIDMgeWFy
ZHMuPC9wPjxwPlF1YXJ0ZXJiYWNrLXR1cm5lZC1yZWNlaXZlciBUZXJyZWxsZSBQcnlvciwgd2hv
IGxlZCB0aGUgQnJvd25zIGluIHJlY2VpdmluZyBpbiAyMDE2IGFuZCBzaWduZWQgd2l0aCBXYXNo
aW5ndG9uIHRoaXMgb2Zmc2Vhc29uLCBpcyBhbW9uZyB0aGUgdmV0ZXJhbnMgd2hvIG1hZGUgaXQg
a25vd24gbGFzdCBzZWFzb24gdGhleSB0aG91Z2h0IExvdWlzIGhhcyB0aGUgcG90ZW50aWFsIHRv
IGVzdGFibGlzaCBoaW1zZWxmIGFzIGEgcGxheW1ha2VyIGluIHRoZSBsZWFndWUuPC9wPjxwPiYj
ODIyMDtJdCBkZWZpbml0ZWx5IG1ha2VzIG1lIGZlZWwgZ29vZCBjb21pbmcgZnJvbSBoaW0gYmVj
YXVzZSBoZSYjODIxNztzIG9uZSB0aG9zZSBndXlzIHRoYXQgSSBsb29rIHRvIGFzIGEgdmV0ZXJh
biBhbmQgSSB3YXRjaGVkIGhpbSBhbmQgaG93IGhlIHByZXBhcmVkIGZvciBnYW1lcyBhbmQgaG93
IGhlIHByYWN0aWNlZCBhbmQgZXZlcnl0aGluZyBoZSBkaWQgbGVhZGluZyB1cCB0byB0aGUgc2Vh
c29uLCYjODIyMTsgTG91aXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgdG9vayBhIGxvdCBvZiB0aGluZ3MgZnJv
bSBoaW0uJiM4MjIxOzwvcD48cD5CdXQgTG91aXMgcmVhbGl6ZXMgQnJvd25zIGZhbnMgYXJlIHNr
ZXB0aWNhbCBhYm91dCBhbiB1bnByb3ZlbiByZWNlaXZpbmcgY29ycHMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
IHdvdWxkIGp1c3QgbGV0IHRoZW0ga25vdyB3ZSYjODIxNztyZSB3b3JraW5nIGV2ZXJ5IHNpbmds
ZSBkYXkgdG8gZ2V0IGJldHRlciwmIzgyMjE7IExvdWlzIHNhaWQuICYjODIyMDtJdCYjODIxNztz
IGEgYmlnIHF1ZXN0aW9uIHdobyYjODIxNztzIGdvaW5nIHRvIGJlIE5vLiAxIGFuZCBOby4gMiwg
YnV0IHJpZ2h0IG5vdyB0aGF0JiM4MjE3O3Mgbm90IGV2ZW4gaW4gb3VyIG1pbmRzLiBPdXIgbWlu
ZHNldCBpcyBqdXN0IHRvIGdldCBiZXR0ZXIgZ29pbmcgaW50byB0aGlzIGJyZWFrIGFmdGVyIHRo
aXMgbWluaWNhbXAuJiM4MjIxOzwvcD48cD5Mb3VpcyBpcyBkZXRlcm1pbmVkIHRvIGltcHJvdmUg
aW4gdGhlIHN1bW1lciwgYnV0IGhlIGhhcyBhbHJlYWR5IG1hZGUgc3RyaWRlcyB0aGlzIG9mZnNl
YXNvbi4gSGlzIGVuaGFuY2VkIHVuZGVyc3RhbmRpbmcgb2YgY29hY2ggSHVlIEphY2tzb24mIzgy
MTc7cyBvZmZlbnNlIGhhcyBnaXZlbiBoaW0gbW9yZSBjb25maWRlbmNlIHRoaXMgeWVhciwgYWxs
b3dpbmcgaGltIHRvIHRha2UgaGlzIHNwZWVkIHRvIGFub3RoZXIgbGV2ZWwgaW4gcHJhY3RpY2Uu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gY29taW5nIG9mZiB0aGUgYmFsbCBhIGxvdCBmYXN0ZXIs
JiM4MjIxOyBMb3VpcyBzYWlkLiAmIzgyMjA7SSYjODIxNzttIGFibGUgdG8gdXNlIG15IHNwZWVk
IGFuZCBzY2FyZSB0aGUgREJzLiBNeSByb3V0ZSBydW5uaW5nIGlzIGp1c3QgYSBsb3QgbW9yZSBh
ZHZhbmNlZCB0aGFuIGl0IHdhcyBsYXN0IHllYXIgYXMgZmFyIGFzIGNoYW5naW5nIGRpcmVjdGlv
bnMsIGNvbWluZyBvdXQgb2YgYnJlYWtzIGFuZCBjcmVhdGluZyBzZXBhcmF0aW9uLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+TG91aXMgd2lsbCBzb29uIHRyeSB0byBwb2xpc2ggaGlzIGdhbWUgZXZlbiBtb3JlIHdp
dGggTWFyc2hhbGwmIzgyMTc7cyBoZWxwLjwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4gYmUgcmVhY2hl
ZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbSI+bnVscmlj
aEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIFJlYWQgdGhlIEJyb3ducyBibG9nIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3Lm9oaW8u
Y29tL2Jyb3duczwvYT4uIEZvbGxvdyBoaW0gb24gVHdpdHRlciBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8v
d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQkoiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cudHdpdHRl
ci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSjwvYT4gYW5kIG9uIEZhY2Vib29rIDxhIGhyZWY9Imh0dHA6Ly93
d3cuZmFjZWJvb2suY29tL2Fiai5zcG9ydHMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5rIj53d3cuZmFjZWJvb2su
Y29tL2Fiai5zcG9ydHM8L2E+LjwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.