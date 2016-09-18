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Browns report: Penalties on receivers Corey Coleman and Terrelle Pryor prove costly in loss to Ravens

By George Thomas
Beacon Journal sports writer

Published: September 18, 2016 - 08:22 PM | Updated: September 19, 2016 - 02:13 PM
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