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Browns rookie defensive tackle Caleb Brantley cleared of battery complaint stemming from pre-draft incident

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 17, 2017 - 04:11 PM | Updated: May 17, 2017 - 04:45 PM
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Cleveland Browns Caleb Brantley works on pass rushing drills during rookie minicamp on Friday in Berea. At left is Larry Ogunjobi. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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