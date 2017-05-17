Browns rookie defensive tackle Caleb Brantley cleared of battery complaint stemming from pre-draft incident

PHA+VGhlIGNydXNoaW5nIHdlaWdodCBvZiBsZWdhbCB3b2VzIHdhcyBsaWZ0ZWQgb2ZmIENhbGVi
IEJyYW50bGV5JiM4MjE3O3Mgc2hvdWxkZXJzIFdlZG5lc2RheSB3aGVuIHRoZSBzdGF0ZSBhdHRv
cm5leSYjODIxNztzIG9mZmljZSBpbiBHYWluZXN2aWxsZSwgRmxhLiwgYW5ub3VuY2VkIGEgbWlz
ZGVtZWFub3IgYmF0dGVyeSBjb21wbGFpbnQgYWdhaW5zdCB0aGUgQnJvd25zIHJvb2tpZSBkZWZl
bnNpdmUgdGFja2xlIGhhZCBiZWVuIGRpc21pc3NlZC48L3A+PHA+QXMgYSByZXN1bHQsIHRoZSBC
cm93bnMgd2lsbCBhZmZvcmQgQnJhbnRsZXkgYW4gZXh0ZW5kZWQgb3Bwb3J0dW5pdHkgdG8gcHJv
dmUgdGhlIGdhbWJsZSB0aGV5IG1hZGUgQXByaWwgMjksIHdoZW4gdGhleSBkcmFmdGVkIGhpbSBp
biB0aGUgc2l4dGggcm91bmQgKE5vLiAxODUgb3ZlcmFsbCkgYW1pZCBhbGxlZ2F0aW9ucyBoZSBw
dW5jaGVkIGEgd29tYW4gaW4gdGhlIGZhY2UgMTYgZGF5cyBlYXJsaWVyLCB3YXMgYSB3aXNlIG9u
ZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0Jhc2VkIG9uIG91ciBpbmZvcm1hdGlvbiwgd2UgdW5kZXJzdG9vZCB0
aGVyZSB3YXMgYSByZWFzb25hYmxlIGNoYW5jZSB0aGF0IHRoZSBjaGFyZ2VzIHdvdWxkIGJlIGRp
c21pc3NlZCwmIzgyMjE7IEJyb3ducyBoZWFkIG9mIGZvb3RiYWxsIG9wZXJhdGlvbnMgU2FzaGkg
QnJvd24gc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO0FzIHdlIGhhdmUgcHJldmlvdXNseSBk
aXNjdXNzZWQsIHRoZSBhbGxlZ2F0aW9ucyBtYWRlIHJlZ2FyZGluZyB0aGUgaW5jaWRlbnQgd2Vy
ZSBub3Qgc29tZXRoaW5nIHdlIHRha2UgbGlnaHRseS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0NhbGViIHVuZGVy
c3RhbmRzIHRoYXQgd2UgaGF2ZSBhbiBleHBlY3RhdGlvbiBhbmQgc3RhbmRhcmQgZm9yIGV2ZXJ5
IG1lbWJlciBvZiBvdXIgb3JnYW5pemF0aW9uLiBIZSYjODIxNztzIGEgdGFsZW50ZWQteW91bmcg
W3NpY10gbWFuIHdpdGggYSBncmVhdCBvcHBvcnR1bml0eSBpbiBmcm9udCBvZiBoaW0uIENhbGVi
IG11c3QgZ3JvdyBhcyBhIHBlcnNvbiBmcm9tIHRoaXMgc2l0dWF0aW9uLiBIZSBpcyBub3cgYWJs
ZSB0byBtb3ZlIGZvcndhcmQgYW5kIGZvY3VzIG9uIGVhcm5pbmcgYSBzcG90IG9uIHRoaXMgcm9z
dGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnJhbnRsZXksIDIyLCBoYWQgYmVlbiBhY2N1c2VkIGluIGEgc3dv
cm4gYWZmaWRhdml0IGZpbGVkIEFwcmlsIDE3IGJ5IEdhaW5lc3ZpbGxlIHBvbGljZSBvZiBwdW5j
aGluZyBmZWxsb3cgVW5pdmVyc2l0eSBvZiBGbG9yaWRhIHN0dWRlbnQgQ2hlbHNlYSBBdXN0aW4g
aW4gdGhlIGZhY2UgQXByaWwgMTMgb3V0c2lkZSBhIGJhciwga25vY2tpbmcgaGVyIHVuY29uc2Np
b3VzIGFuZCBkaXNwbGFjaW5nIGEgdG9vdGguPC9wPjxwPkJ1dCBCcmFudGxleSB3YXNuJiM4MjE3
O3QgYXJyZXN0ZWQgb3IgY2hhcmdlZCwgYW5kIHdvbiYjODIxNzt0IGJlLCBwYXJ0bHkgYmVjYXVz
ZSB3aXRuZXNzZXMgcHJvdmlkZWQgY29uZmxpY3RpbmcgYWNjb3VudHMgb2YgdGhlIGluY2lkZW50
LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SGF2aW5nIHJldmlld2VkIHRoZSBtYXR0ZXIsIGluY2x1ZGluZyBpbnRl
cnZpZXdpbmcgdGhlIGFsbGVnZWQgdmljdGltIGFuZCBtdWx0aXBsZSBvdGhlciB3aXRuZXNzZXMs
IGl0IGlzIGFwcGFyZW50IHRoYXQgdGhlcmUgaXMgbm8gcmVsaWFibGUgZXZpZGVuY2UgdXBvbiB3
aGljaCBhbiBhcnJlc3Qgb3IgcHJvc2VjdXRpb24gd291bGQgYmUgd2FycmFudGVkIG9yIGxlZ2Fs
bHkganVzdGlmaWVkLCBhbmQgdGhlIHN3b3JuIGNvbXBsYWludCBpcyB0aGVyZWZvcmUgYmVpbmcg
ZGlzbWlzc2VkLCYjODIyMTsgdGhlIHN0YXRlIGF0dG9ybmV5JiM4MjE3O3Mgb2ZmaWNlIHNhaWQg
aW4gYSBuZXdzIHJlbGVhc2UuPC9wPjxwPlRoZSBkZWNpc2lvbiwgYWNjb3JkaW5nIHRvIHRoZSBz
dGF0ZSBhdHRvcm5leSYjODIxNztzIG9mZmljZSwgd2FzIG1hZGUgYmVjYXVzZSBvZiB0aGUgZm9s
bG93aW5nIGZvdXIgZmFjdG9yczo8L3A+PHA+JiM4MjI2OyYjODIwMTtBdXN0aW4gaGFkIGJlZW4g
ZHJpbmtpbmcgaGVhdmlseSwgd2FzIGluaXRpYWxseSB1bmNvb3BlcmF0aXZlIGFuZCBkZW5pZWQg
aGF2aW5nIGJlZW4gYXNzYXVsdGVkLCBoYXMgbGl0dGxlIHRvIG5vIG1lbW9yeSBvZiB0aGUgaW5j
aWRlbnQgYW5kICYjODIyMDtjYW5ub3QgcHJvdmlkZSBhbnkgY3JlZGlibGUgdGVzdGltb255IHVw
b24gd2hpY2ggYSBwcm9zZWN1dGlvbiBjb3VsZCBnbyBmb3J3YXJkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+JiM4
MjI2OyYjODIwMTtXaXRuZXNzZXMgb24gaGVyIGJlaGFsZiBoYWQgYmVlbiBkcmlua2luZyBhbmQg
JiM4MjIwO2hhdmUgcHJvdmlkZWQgaW50ZXJuYWxseSBjb250cmFkaWN0b3J5IHRlc3RpbW9ueSB0
aGF0IGNhbGxzIGludG8gc2VyaW91cyBxdWVzdGlvbiB0aGUgYWNjdXJhY3kgb2Ygd2hhdCB0aGV5
IHNheS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPiYjODIyNjsmIzgyMDE7VGhlaXIgdGVzdGltb255ICYjODIyMDtp
cyBzaWduaWZpY2FudGx5IGNvbnRyYWRpY3RlZCBieSB0aGUgc3RhdGVtZW50IG9mIEJyYW50bGV5
LCB3aXRuZXNzZXMgb24gaGlzIGJlaGFsZiwgYW5kIG1vc3QgaW1wb3J0YW50bHkgYW4gYXBwYXJl
bnRseSBuZXV0cmFsIHdpdG5lc3Mgd2hvIHN1cHBvcnRzIEJyYW50bGV5JiM4MjE3O3MgdmVyc2lv
biBvZiBldmVudHMuJiM4MjIxOzwvcD48cD4mIzgyMjY7JiM4MjAxO1JlcG9ydHMgb2YgYSBzaWdu
aWZpY2FudCBpbmp1cnkgdG8gQXVzdGluIGFyZSBpbmFjY3VyYXRlIGFuZCAmIzgyMjA7YW55IGlu
anVyeSBzaGUgc3VzdGFpbmVkIGlzIHJlbGF0aXZlbHkgbWlub3IgYW5kIGluY29uc2lzdGVudCB3
aXRoIGFueSBncmVhdCBmb3JjZSBoYXZpbmcgYmVlbiB1c2VkIGFnYWluc3QgaGVyLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+QnJhbnRsZXkmIzgyMTc7cyBhdHRvcm5leXMgYXJndWVkIHNldmVyYWwgd29tZW4gd2Vy
ZSB2ZXJiYWxseSBhYnVzaW5nIHRoZWlyIGNsaWVudCB3aGVuIEF1c3RpbiBwdW5jaGVkIGhpbSBp
biB0aGUgbW91dGguIEJyYW50bGV5JiM4MjE3O3MgbGF3eWVycyBjb250ZW5kZWQgdGhhdCBhcyBo
ZSBhdHRlbXB0ZWQgdG8gcHVzaCBBdXN0aW4gYXdheSwgaGlzIGhhbmQgbWFkZSBjb250YWN0IHdp
dGggaGVyIGZhY2UuPC9wPjxwPlRoZSBzdGF0ZSBhdHRvcm5leSYjODIxNztzIG9mZmljZSBlc3Nl
bnRpYWxseSBhZ3JlZWQgd2l0aCB0aGF0IHZlcnNpb24gb2YgdGhlIGV2ZW50cy48L3A+PHA+JiM4
MjIwO1RoZSBmYWN0cyBzdWdnZXN0IHRoYXQgdGhlIGFsbGVnZWQgdmljdGltJiM4MjE3O3MgZnJp
ZW5kcyBlbmdhZ2VkIEJyYW50bGV5IGluIGFuIHVucGxlYXNhbnQgdmVyYmFsIGV4Y2hhbmdlLCBk
dXJpbmcgd2hpY2ggdGhlIGFsbGVnZWQgdmljdGltIGJlZ2FuIHRvIHBoeXNpY2FsbHkgcHVuY2gg
b3IgYXNzYXVsdCBCcmFudGxleSwgY2F1c2luZyBoaW0gdG8gc2hvdmUgaGVyIGF3YXksJiM4MjIx
OyB0aGUgc3RhdGUgYXR0b3JuZXkmIzgyMTc7cyBvZmZpY2Ugc2FpZC4gJiM4MjIwO0l0IGlzIGxl
Z2FsbHkgY2xlYXIgdGhhdCB1bmRlciBGbG9yaWRhJiM4MjE3O3MgU3RhbmQgWW91ciBHcm91bmQg
bGF3IEJyYW50bGV5IGhhZCB0aGUgbGVnYWwgcmlnaHQgdG8gZGVmZW5kIGhpbXNlbGYgYnkgcHVz
aGluZyBhd2F5IHNvbWVvbmUgd2hvIHdhcyBwdW5jaGluZyBhbmQgYXNzYXVsdGluZyBoaW0uIFdo
aWxlIGl0IG1heSBub3QgYmUgcG9wdWxhcmx5IGFwcHJvdmVkIG9mIG9yIG1vcmFsbHkgYXBwcm9w
cmlhdGUsIHRoYXQgdGhlIGFsbGVnZWQgdmljdGltIGlzIGEgZmVtYWxlIG9mIHNtYWxsZXIgc3Rh
dHVyZSB0aGFuIGhlIGRvZXMgbm90IGNoYW5nZSB0aGF0Lgk8L3A+PHA+JiM4MjIwO1RoZXJlIGlz
IGEgY2xlYXIgbGFjayBvZiBldmlkZW5jZSB0byBwcm92ZSBndWlsdCBvZiBhbnkgY3JpbWluYWwg
b2ZmZW5zZSBiZXlvbmQgYSByZWFzb25hYmxlIGRvdWJ0LCBhcyByZXF1aXJlZCBieSBsYXcsIGFu
ZCB3aXRob3V0IHRoYXQgZGVncmVlIG9mIHByb29mIGl0IHdvdWxkIGJlIHdob2xseSBpbmFwcHJv
cHJpYXRlIGZvciBhbnkgY2hhcmdlcyB0byBiZSBmaWxlZC4gV2hpbGUgaXQgd2FzIGxlZ2FsbHkg
YXBwcm9wcmlhdGUgZm9yIEdQRCBbR2FpbmVzdmlsbGUgcG9saWNlXSB0byBpbml0aWF0ZSB0aGUg
c3dvcm4gY29tcGxhaW4sIGFueSBjcmltaW5hbCBjaGFyZ2VzIGJleW9uZCB0aGF0IHdvdWxkIGJl
IHN1YmplY3QgdG8gZGlzbWlzc2FsIGJ5IHRoZSBjb3VydCBhcyBsZWdhbGx5IHVuc3VzdGFpbmFi
bGUuIFRoZSBtYXR0ZXIgaXMgYWNjb3JkaW5nbHkgY2xvc2VkLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QnJhbnRs
ZXksIDYtZm9vdC0yJiM4NTQxOyBhbmQgMzA3IHBvdW5kcywgc2FpZCBsYXN0IHdlZWsgZHVyaW5n
IHJvb2tpZSBtaW5pY2FtcCBoZSB3YXMgJiM4MjIwO2xvb2tpbmcgZm9yd2FyZCB0byB0aGUgZmFj
dHMgY29taW5nIG91dCBhbmQgdGhlIHRydXRoIGFib3V0IHdoYXQgaGFwcGVuZWQgdGhhdCBuaWdo
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkJyYW50bGV5IHZvd2VkIHRvIHByb3ZlIGhpbXNlbGYgb24gYW5kIG9m
ZiB0aGUgZmllbGQgYWZ0ZXIgYmVpbmcgY2xlYXJlZCBvZiB0aGUgYmF0dGVyeSBjb21wbGFpbnQu
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJJiM4MjE3O20gZ3JhdGVmdWwgZm9yIHRvZGF5JiM4MjE3O3MgcnVsaW5n
LCYjODIyMTsgaGUgc2FpZCBpbiBhIHN0YXRlbWVudC4gJiM4MjIwO0kgd29uJiM4MjE3O3QgdGFr
ZSB0aGUgb3Bwb3J0dW5pdHkgdGhlIEJyb3ducyBoYXZlIGdpdmVuIG1lIGZvciBncmFudGVkLCBh
bmQgbm93IEkgY2FuIHNoaWZ0IGFsbCBteSBmb2N1cyBvbiB3b3JraW5nIGhhcmQgdG8gbWFrZSB0
aGlzIGZvb3RiYWxsIHRlYW0gd2hpbGUgYWxzbyBzaG93aW5nIG15IHRlYW1tYXRlcywgY29hY2hl
cywgdGhlIG9yZ2FuaXphdGlvbiBhbmQgdGhpcyBjb21tdW5pdHkgdGhlIHR5cGUgb2YgcGVyc29u
IEkgcmVhbGx5IGFtLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TWFueSBkcmFmdCBhbmFseXN0cyBwcm9qZWN0ZWQg
QnJhbnRsZXkgd291bGQgaGF2ZSBiZWVuIHBpY2tlZCBpbiB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIGlmIHRo
ZSBhbGxlZ2F0aW9ucyBoYWRuJiM4MjE3O3QgYmVlbiBtYWRlLjwvcD48cD5BIHR3by15ZWFyIHN0
YXJ0ZXIgYXQgRmxvcmlkYSwgQnJhbnRsZXkgZWFybmVkIHNlY29uZC10ZWFtIEFsbC1Tb3V0aGVh
c3Rlcm4gQ29uZmVyZW5jZSBob25vcnMgbGFzdCBzZWFzb24gYXMgYSBqdW5pb3IsIGNvbXBpbGlu
ZyAzMSB0YWNrbGVzIHdpdGggOS41IGZvciBsb3NzIGFuZCAyLjUgc2Fja3MgYW5kIGEgZm9yY2Vk
IGZ1bWJsZS48L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBG
b2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O
YXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hB
Qko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9h
Ymouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9h
Pi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.