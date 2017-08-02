Browns rookie Myles Garrett ascends to No. 1 defense, beats Joe Thomas with Bruce Smith watching

PHA+QkVSRUE6IFRoZSBCcm93bnMgcmVtb3ZlZCB0aGUgdHJhaW5pbmcgd2hlZWxzIGZvciBNeWxl
cyBHYXJyZXR0IG9uIFdlZG5lc2RheSwgYW5kIHRoZSByb29raWUgZGVmZW5zaXZlIGVuZCBkaWRu
JiM4MjE3O3QgZGlzYXBwb2ludCB3aGlsZSBoaXMgbGVnZW5kYXJ5IG1lbnRvciB3YXRjaGVkIGNs
b3NlbHkuPC9wPjxwPkRlY2tlZCBvdXQgaW4gQnJvd25zIGdlYXIsIEhhbGwgb2YgRmFtZXIgQnJ1
Y2UgU21pdGggdmlzaXRlZCB0cmFpbmluZyBjYW1wIGFuZCBoZWxwZWQgdHV0b3IgdGhlIGRlZmVu
c2l2ZSBsaW5lbWVuIGFzIEdhcnJldHQgcmVjZWl2ZWQgcmVwZXRpdGlvbnMgaW4gdGVhbSBkcmls
bHMgd2l0aCB0aGUgTm8uIDEgYmFzZSBkZWZlbnNlIGZvciB0aGUgZmlyc3QgdGltZSB0aGlzIHN1
bW1lci48L3A+PHA+R2FycmV0dCwgdGhlIE5vLiAxIG92ZXJhbGwgcGljayBpbiB0aGlzIHllYXIm
IzgyMTc7cyBkcmFmdCwgYWxzbyBmYWNlZCAxMC10aW1lIFBybyBCb3dsIGxlZnQgdGFja2xlIEpv
ZSBUaG9tYXMgZm9yIHRoZSBmaXJzdCB0aW1lLCBzcXVhcmluZyBvZmYgd2l0aCB0aGUgZnV0dXJl
IEhhbGwgb2YgRmFtZXIgYSBoYW5kZnVsIG9mIHRpbWVzIGFuZCB6b29taW5nIGFyb3VuZCBoaW0g
b25jZSB0byBwcmVzc3VyZSBxdWFydGVyYmFjayBDb2R5IEtlc3NsZXIuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJ
dCB3YXMgYSBncmVhdCBydXNoLCYjODIyMTsgU21pdGgsIHRoZSBORkwmIzgyMTc7cyBhbGwtdGlt
ZSBsZWFkZXIgaW4gY2FyZWVyIHNhY2tzIHdpdGggMjAwLCBzYWlkIGFmdGVyIHRoZSBzaXh0aCBw
cmFjdGljZSBvZiBjYW1wLjwvcD48cD5HYXJyZXR0IHJ1c2hlZCB0byB0aGUgb3V0c2lkZSBhZ2Fp
bnN0IFRob21hcywgdHVybmVkIHRoZSBjb3JuZXIgYW5kIGdvdCBoaXMgaGFuZHMgb24gS2Vzc2xl
ciwgZXZlbiB0aG91Z2ggZGVmZW5kZXJzIGFyZW4mIzgyMTc7dCBzdXBwb3NlZCB0byBtYWtlIGNv
bnRhY3Qgd2l0aCBxdWFydGVyYmFja3MgZHVyaW5nIHByYWN0aWNlLiBLZXNzbGVyIGZlbGwgdG8g
dGhlIGdyb3VuZCBhZnRlciBoZSB0aHJldyBhIHNjcmVlbiBwYXNzIHRvIHJ1bm5pbmcgYmFjayBJ
c2FpYWggQ3Jvd2VsbC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgc2VlbiBhIGJsdXIgZ28gYXJvdW5kIG1lLCYj
ODIyMTsgQnJvd25zIGNvYWNoIEh1ZSBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtJIGRpZG4mIzgyMTc7
dCBrbm93IHdobyB3YXMgb3ZlciB0aGVyZS4gSSYjODIxNzttIG5vdCBzdXJwcmlzZWQgYnkgYW55
dGhpbmcgaGUgZG9lcy4gSGUganVzdCBoYXMgdG8gZG8gaXQgZXZlcnkgZGF5LiBHb3QgdG8gZG8g
aXQgZXZlcnkgZGF5IGFuZCBrZWVwIGdldHRpbmcgYmV0dGVyLiYjODIyMTs8L3A+PHA+U21pdGgg
aXMgbW9yZSB0aGFuIHdpbGxpbmcgdG8gZG8gd2hhdGV2ZXIgaGUgY2FuIHRvIGhlbHAuIEhlIHZp
c2l0ZWQgR2FycmV0dCBvbiBkcmFmdCBkYXkgQXByaWwgMjcgYXQgaGlzIGhvbWUgaW4gQXJsaW5n
dG9uLCBUZXhhcywgdG8gd2F0Y2ggY29sbGVnZSBnYW1lIGZpbG0gYW5kIG9mZmVyIHdvcmRzIG9m
IHdpc2RvbS4gVGhlIG1lZXRpbmcgd2FzIGFycmFuZ2VkIHRocm91Z2ggdGhlIE5GTCBQbGF5ZXJz
IEFzc29jaWF0aW9uIGF0IHRoZSB1cmdpbmcgb2YgR2FycmV0dCYjODIxNztzIG1vdGhlciwgQXVk
cmV5LCB3aG8mIzgyMTc7cyBmcm9tIHRoZSBzYW1lIHBhcnQgb2YgVmlyZ2luaWEgYXMgU21pdGgu
PC9wPjxwPlNtaXRoIHdhbnRzIHRvIG1lbnRvciBHYXJyZXR0LiBBbmQgR2FycmV0dCB3YW50cyB0
byBiZSBtZW50b3JlZCBieSBTbWl0aC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBmZWVscyBnb29kLCBlc3Bl
Y2lhbGx5IHdoZW4geW91IGhhdmUgYSBwdXBpbCB0aGF0IGdldHMgaXQgYW5kIHRoYXQgdW5kZXJz
dGFuZHMgdGhhdCB0aGlzIGlzIGEgcHJvY2VzcywmIzgyMjE7IHNhaWQgU21pdGgsIHdobyBrbm93
cyBKYWNrc29uLCBkZWZlbnNpdmUgY29vcmRpbmF0b3IgR3JlZ2cgV2lsbGlhbXMgYW5kIGRlZmVu
c2l2ZSBsaW5lIGNvYWNoIENseWRlIFNpbW1vbnMuICYjODIyMDtIZSYjODIxNztzIHRyeWluZyB0
byBnYXRoZXIgYXMgbXVjaCBpbmZvcm1hdGlvbiBhcyBoZSBwb3NzaWJseSBjYW4gc28gaGUgY2Fu
IHVzZSB0aGlzIGluZm9ybWF0aW9uIHRvIG1ha2UgaGltIGEgYmV0dGVyIHBsYXllciBpbiBoaXMg
Zmlyc3QgeWVhciBhbmQgaW4gaGlzIHNlY29uZCB5ZWFyLCBhcyBvcHBvc2VkIHRvIGxhdGVyIG9u
IGRvd24gdGhlIGxpbmUgaW4gaGlzIGNhcmVlci48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qg
YmVsaWV2ZSB0aGF0IEkgd2FzIGFzIHJlY2VwdGl2ZSBhcyBhIHJvb2tpZSBhcyBoZSBpcy4gVGhp
cyB5b3VuZyBtYW4gaXMgbWF0dXJlIGJleW9uZCBoaXMgeWVhcnMsIGFuZCB0aGF0JiM4MjE3O3Mg
YSB0cmlidXRlIHRvIGhpcyBodW1ibGVuZXNzIGFuZCBoaXMgdXBicmluZ2luZyBieSBoaXMgcGFy
ZW50cy4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlNhaWQgR2FycmV0dDogJiM4MjIwO0hlJiM4MjE3O3MgYXJndWFi
bHkgdGhlIGJlc3QgZXZlci4gSGUmIzgyMTc7cyBhIGdyZWF0IHRlYWNoZXIgYW5kIGEgZ3JlYXQg
bWVudG9yLiBObyBtYXR0ZXIgd2hhdCwgYW55dGhpbmcgSSBuZWVkLiBIZSYjODIxNztzIGdvaW5n
IHRvIGNvbWUgdG8gbWUgYW5kIHRlbGwgbWUgd2hhdCBoZSBzZWVzLiBBbmQgSSBjYW4gZG8gdGhl
IHNhbWUuIEhlJiM4MjE3O3MganVzdCBnb2luZyB0byBoZWxwIG1lIGJlY29tZSBhIGJldHRlciBw
bGF5ZXIuIEhlJiM4MjE3O3MgYSBncmVhdCBwZXJzb24gYXMgd2VsbCBhbmQgSSBhcHByZWNpYXRl
IHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5TbWl0aCBoYXMgdG9sZCBHYXJyZXR0IGhlIG11c3QgZm9jdXMg
b24gY29uc2lzdGVudGx5IGZpcmluZyBvZmYgdGhlIGJhbGwgZmFzdGVyIGFuZCBiZWNvbWluZyBh
IHN0cm9uZyBydW4gZGVmZW5kZXIuIFNtaXRoIGlzIGNvbmZpZGVudCBHYXJyZXR0IHdpbGwgYmUg
YWJsZSB0byBwb2xpc2ggdGhvc2UgZmFjZXRzIG9mIGhpcyBnYW1lIGFuZCBvdGhlcnMgYnkgZW5j
b3VudGVyaW5nIFRob21hcyBpbiBwcmFjdGljZS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0hlIG5lZWRzIHRoaXMg
ZXhwZXJpZW5jZSByaWdodCBub3cgb2YgZ29pbmcgYWdhaW5zdCB0aGUgYmVzdCB0aGF0JiM4MjE3
O3MgaW4gdGhlIGxlYWd1ZSwgYW5kIEpvZSBjYW4gYmUgYW4gaW52YWx1YWJsZSBhc3NldCB0byBN
eWxlcywmIzgyMjE7IFNtaXRoIHNhaWQuICYjODIyMDtUbyBiZSBhYmxlIHRvIGNvbW11bmljYXRl
IHdpdGggaGltIGFmdGVyIGEgcGxheSBpcyBvdmVyLCBhZnRlciBhIHBhc3MgcnVzaCwgaGUgY2Fu
IHRlYWNoIGhpbSBob3cgdG8gYmUgYSBkb21pbmFudCBwbGF5ZXIgbXVjaCBxdWlja2VyIGlmIGhl
IHRhbGtzIHRvIGhpbSBhbmQgY29tbXVuaWNhdGVzIHdpdGggaGltLCBhbmQgdGVsbHMgaGltIHdo
YXQgaGUgZGlkIHdyb25nIGFuZCB3aGF0IGhlIGRpZCByaWdodCwgYXMgb3Bwb3NlZCB0byBoaW0g
cmVtYWluaW5nIHNpbGVudC4gSGltIGVuZ2FnaW5nIGFuZCBwbGF5aW5nIGFuZCBnZXR0aW5nIGFz
IG11Y2ggYWN0aW9uIGFnYWluc3QgSm9lIGFzIGhlIHBvc3NpYmx5IGNhbiBhcyBhIHJvb2tpZSBp
cyBjcml0aWNhbC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPkFsdGhvdWdoIEdhcnJldHQgZ290IHRoZSBiZXN0IG9m
IFRob21hcyBvbmNlLCBoZSBhbHNvIGdvdCBzY2hvb2xlZC48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kgdGhpbmsg
SSBiZWF0IGhpbSBvbiB0aGUgbGFzdCBydXNoLCYjODIyMTsgR2FycmV0dCBzYWlkLiAmIzgyMjA7
QnV0IHRoZXJlIHdhcyBhIHJ1c2ggd2hlcmUgSSB0cmllZCB0byBidWxsIFtydXNoXSwgYW5kIGhl
IHN0YXJ0ZWQgdG8gc2xvdyBtZSBkb3duLiBUaGVuLCBbbGVmdCBndWFyZCBKb2VsXSBCaXRvbmlv
IGNhbWUgYW5kIGJhc2ljYWxseSBzdG9wcGVkIG1lIGluIG15IHRyYWNrcy4gSSBoZWFyZCBKb2Ug
d2hpc3BlciB0byBtZSwgJiM4MjE2O25pY2UgdHJ5LiYjODIxNzsgVGhhdCYjODIxNztzIGdvaW5n
IGFnYWluc3Qgb25lIG9mIHRoZSB3b3JsZCYjODIxNztzIGJlc3QuIFlvdSYjODIxNztyZSBnb2lu
ZyB0byBnZXQgYmV0dGVyIGVhY2ggZGF5IGJ5IGRvaW5nIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5HYXJy
ZXR0IHdvcmtlZCBwcmltYXJpbHkgd2l0aCB0aGUgc2Vjb25kLXRlYW0gZGVmZW5zZSB0aHJvdWdo
IHRoZSBmaXJzdCBmaXZlIHByYWN0aWNlcyBvZiBjYW1wLCBidXQgSmFja3NvbiBzYWlkIGhlIGVh
cm5lZCBhIHByb21vdGlvbi4gSmFja3NvbiBpbnNpc3RlZCBpdCB3YXNuJiM4MjE3O3QgYSByZXN1
bHQgb2YgU21pdGggc2hvd2luZyB1cC4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIHRpbWUsJiM4
MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQuICYjODIyMDtZb3UgY2FuIG9ubHkga2VlcCBndXlzIGRvd24gc28g
bG9uZy4gWW91IGp1c3Qgc3RhcnQgd2F0Y2hpbmcgZXZlcnkgZGF5LCBhbmQgeW91IHNlZSB3aGF0
IGhlJiM4MjE3O3MgZG9pbmcuIEhlJiM4MjE3O3MgZG9pbmcgYSBnb29kIGpvYi4mIzgyMjE7PC9w
PjxwPlNtaXRoIHNhaWQgR2FycmV0dCBpcyBvZmYgdG8gYSBncmVhdCBzdGFydCBlYXJseSBpbiBo
aXMgY2FyZWVyIGFuZCBkZWNsYXJlZCBoZSAmIzgyMjA7Y2FuIGJlIGFuIGltcGFjdCBwbGF5ZXIg
aW4gaGlzIGZpcnN0IHllYXIuJiM4MjIxOzwvcD48cD5JbiBHYXJyZXR0JiM4MjE3O3MgZmlyc3Qg
YWN0aW9uIGFnYWluc3QgVGhvbWFzLCBoZSBsb29rZWQgbGlrZSBhIGZvcmNlIHRvIGJlIHJlY2tv
bmVkIHdpdGguPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCYjODIxNztzIGV4Y2l0aW5nIHRvIGdvIGFnYWluc3Qg
Tm8uIDczIFtUaG9tYXNdIGFuZCBhbGwgb2YgdGhlIGZpcnN0LXRlYW1lcnMsJiM4MjIxOyBHYXJy
ZXR0IHNhaWQuICYjODIyMDtUaGF0JiM4MjE3O3Mgc29tZXRoaW5nIEkmIzgyMTc7bSBsb29raW5n
IGZvcndhcmQgdG8gZG9pbmcgdGhpcyBzZWFzb24uIEp1c3QgZ29pbmcgYWdhaW5zdCB0aGF0IGxl
dmVsIG9mIHRhbGVudCwgaXQgZ2V0cyBtZSBqdWljZWQgYW5kIHJlYWR5IGZvciBvdXIgb3Bwb25l
bnRzLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0i
bWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91
cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3
Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+
LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNv
bS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJp
Y2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNv
bS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRz
PC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.