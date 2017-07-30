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Browns: training camp

Browns rookie Myles Garrett determined to build relationship with Bruce Smith, aspires to join him in Hall of Fame

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 30, 2017 - 03:35 PM | Updated: July 31, 2017 - 05:47 PM
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Cleveland Browns defensive end Myles Garrett, right, runs through a drill with defensive lineman Emmanuel Ogbah during practice at the NFL football team's training camp facility, Friday, July 28, 2017, in Berea, Ohio. (AP Photo/Tony Dejak)

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