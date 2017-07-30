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Browns rookie Myles Garrett determined to build relationship with Bruce Smith, aspires to join him in Hall of Fame

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: July 30, 2017 - 03:35 PM

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Browns rookie Myles Garrett determined to build relationship with Bruce Smith, aspires to join him in Hall of Fame - 3:35 PM

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