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Browns rookie Myles Garrett has already received tips from new mentor Bruce Smith: ‘I’ve got to take his advice and run with it’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 02:02 PM | Updated: May 14, 2017 - 02:21 AM
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Cleveland Browns number one draft pick Myles Garrett goes through pass rush drills during rookie minicamp on Friday in Berea. (Phil Masturzo/Akron Beacon Journal)


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