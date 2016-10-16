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Browns rookie QB Cody Kessler endures tough time in personal life, impresses in loss to Titans

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 16, 2016 - 09:09 PM | Updated: October 16, 2016 - 09:18 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) runs past Tennessee Titans outside linebacker Derrick Morgan (91) in the second half of a game Sunday in Nashville, Tenn. (AP Photo/Mark Zaleski)


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