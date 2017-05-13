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Browns rookie QB DeShone Kizer says Hue Jackson has taken hard coaching to another level: ‘He expects greatness’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 13, 2017 - 03:32 PM | Updated: May 13, 2017 - 07:43 PM

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