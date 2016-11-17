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Browns rookie quarterback Cody Kessler says he learned from being benched, used it as fuel, but has moved on

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 17, 2016 - 04:05 PM | Updated: November 18, 2016 - 01:12 PM
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Cleveland Browns quarterback Cody Kessler (6) gestures during the second half of a game against the Miami Dolphins in Sept. 25, 2016, in Miami Gardens, Fla. (AP Photo/Lynne Sladky)

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