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Browns rookie quarterback DeShone Kizer splits first-team reps with Cody Kessler as mandatory minicamp opens

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 13, 2017 - 06:03 PM
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Cleveland Browns' DeShone Kizer talks with head coach Hue Jackson during the team's organized team activity at its training facility May 31, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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