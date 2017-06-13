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Browns rookie quarterback DeShone Kizer splits first-team reps with Cody Kessler as mandatory minicamp opens

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 13, 2017 - 06:03 PM | Updated: June 13, 2017 - 06:55 PM

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