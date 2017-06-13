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Browns rookie quarterback DeShone Kizer splits first-team reps with Cody Kessler as mandatory minicamp opens

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 13, 2017 - 06:03 PM
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Cleveland Browns' DeShone Kizer talks with head coach Hue Jackson during the team's organized team activity at its training facility May 31, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)

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BEREA: Rookie quarterback DeShone Kizer has phenomenal potential, but he’s not ready to start for the Browns yet.

That’s the assessment new Browns quarterbacks coach David Lee gave Thursday when he spoke about the state of the roster at the game’s most important position after the third and final practice of mandatory minicamp.

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