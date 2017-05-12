Browns rookie strong safety Jabrill Peppers denies accusation of recreational drug use

PHA+QkVSRUE6IEJyb3ducyByb29raWUgc3Ryb25nIHNhZmV0eSBKYWJyaWxsIFBlcHBlcnMgaW5z
aXN0ZWQgRnJpZGF5IGFuIGFjY3VzYXRpb24gbWFkZSBvbiBsb2NhbCByYWRpbyB0aGlzIHdlZWsg
YWJvdXQgaGltIHVzaW5nIGlsbGVnYWwgcmVjcmVhdGlvbmFsIGRydWdzIGlzIG5vdCB0cnVlLjwv
cD48cD5FU1BOIDg1MCBwZXJzb25hbGl0eSBTYWJyaW5hIFBhcnIgc2FpZCBXZWRuZXNkYXkgb24g
V0tOUiYjODIxNztzIGFpcndhdmVzIFBlcHBlcnMgaXMgJiM4MjIwO29uIHRoZSBMZWFuIGFuZCB0
aGUgTW9sbHkuJiM4MjIxOyBMZWFuIGlzIGEgZHJpbmsgbWFkZSBvZiBwcm9tZXRoYXppbmUgd2l0
aCBjb2RlaW5lLCBTcHJpdGUgYW5kIEpvbGx5IFJhbmNoZXIgY2FuZHkuIE1vbGx5IGlzIGFub3Ro
ZXIgdGVybSBmb3IgRWNzdGFzeS48L3A+PHA+JiM4MjIwO0kmIzgyMTc7bSB0ZWxsaW5nIHlvdSwg
SSYjODIxNzt2ZSBzZWVuIGl0IGZpcnN0LWhhbmQsIFJpenogW3RoZSBSZWFsbHkgQmlnIFNob3cg
aG9zdCBUb255IFJpenpvXSwgZnJvbSBhIGRpZmZlcmVudCB2YW50YWdlIHBvaW50LCYjODIyMTsg
UGFyciBzYWlkLiAmIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyB0aGUgc2FtZSB0aGluZyBhbGwgb3ZlciBhZ2Fp
bi4gSG93IGFyZSB5b3UgYWxyZWFkeSBoaWdoIG91dCBvZiB5b3VyIG1pbmQgYW5kIHlvdSYjODIx
Nzt2ZSBvbmx5IGJlZW4gaGVyZSBmb3IgYSB3ZWVrPyYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIHJhZGlvIHN0
YXRpb24gZmlyZWQgUGFyciBvdmVyIHRob3NlIGNvbW1lbnRzIHRoZSBzYW1lIGRheSBzaGUgbWFk
ZSB0aGVtLjwvcD48cD5QZXBwZXJzIGxhdGVyIHJlY2VpdmVkIGFuIG9wcG9ydHVuaXR5IHRvIGRl
ZmVuZCBoaW1zZWxmIGJlZm9yZSB0aGUgZmlyc3QgcHJhY3RpY2Ugb2YgdGhlIEJyb3ducyYjODIx
NzsgdGhyZWUtZGF5IHJvb2tpZSBtaW5pY2FtcC48L3A+PHA+JiM4MjIwO1doYXRldmVyIGRydWdz
IFtQYXJyXSBzYWlkIEkmIzgyMTc7dmUgZG9uZSwgSSYjODIxNzt2ZSBuZXZlciBkb25lIGluIG15
IGxpZmUsJiM4MjIxOyBzYWlkIFBlcHBlcnMsIGEgZmlyc3Qtcm91bmQgcGljayAoTm8uIDI1IG92
ZXJhbGwpIGZyb20gdGhlIFVuaXZlcnNpdHkgb2YgTWljaGlnYW4uPC9wPjxwPiYjODIyMDtUaGlz
IGlzIG15IGZpcnN0IHRpbWUgaW4gQ2xldmVsYW5kIHNpbmNlIHRoZXkgYnJvdWdodCBtZSBvdXQg
aGVyZSBbZm9yIGFuIGludHJvZHVjdG9yeSBuZXdzIGNvbmZlcmVuY2UgZHVyaW5nIGRyYWZ0IHdl
ZWtlbmRdLCBzbyBJIGRvbiYjODIxNzt0IGtub3cgd2hhdCBzaGUmIzgyMTc7cyB0YWxraW5nIGFi
b3V0LCYjODIyMTsgaGUgYWRkZWQuICYjODIyMDtJIGp1c3QgdGhpbmsgcGVvcGxlIHdhbnQgdG8g
c2F5IHdoYXQgdGhleSBzYXkgdG8gbWFrZSBzdG9yaWVzLiBJIGNhbiYjODIxNzt0IGRvIGFueXRo
aW5nIGFib3V0IHRoYXQuIEkgY2FtZSBoZXJlIHRvIHBsYXkgZm9vdGJhbGwgYW5kIGhlbHAgdGhp
cyBncmVhdCBvcmdhbml6YXRpb24gZ2V0IGJhY2sgdG8gcHJvbWluZW5jZS4mIzgyMjE7PC9wPjxw
PlBlcHBlcnMsIDIxLCBpcyB1bmRlciBzY3J1dGlueSBiZWNhdXNlIGhlIHRvb2sgYSBkcnVnIHRl
c3QgaW4gTWFyY2ggYXQgdGhlIE5GTCBTY291dGluZyBDb21iaW5lLCBhcyBhbGwgcHJvc3BlY3Rz
IGRvLCBhbmQgc3VibWl0dGVkIGEgZGlsdXRlZCB1cmluZSBzYW1wbGUuPC9wPjxwPlBlcHBlcnMg
aGFzIHJlcGVhdGVkbHkgaW5zaXN0ZWQgaGUgY29uc3VtZWQgc2V2ZXJhbCBib3R0bGVzIG9mIHdh
dGVyIGJlY2F1c2UgaGUgd2FzIGlsbCBhdCB0aGUgY29tYmluZSwgaGUgaGFzIGEgaGlzdG9yeSBv
ZiBjcmFtcGluZyBhbmQgaGUgbmVlZGVkIHRvIGh5ZHJhdGUgd2hpbGUgcHJlcGFyaW5nIHRvIHdv
cmsgb3V0IHdpdGggdHdvIHBvc2l0aW9uIGdyb3VwcyAmIzgyMTI7IGRlZmVuc2l2ZSBiYWNrcyBh
bmQgbGluZWJhY2tlcnMuIEhlIGFyZ3VlcyB0b28gbXVjaCB3YXRlciBsZWQgdG8gdGhlIGRpbHV0
ZWQgc2FtcGxlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkbyBoYXZlIGEgaGlzdG9yeSBvZiBjcmFtcGluZywm
IzgyMjE7IFBlcHBlcnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0kgd2FzIHdvcmtpbmcgb3V0IGZvciB0d28gcG9z
aXRpb24gZ3JvdXBzLCBhbmQgSSB3YXMgaW5mb3JtZWQgdG8gaHlkcmF0ZS4gSSBrbm93IG5vdyB0
aGF0IHRvbyBtdWNoIGh5ZHJhdGlvbiBjYW4gaHVydCwgYnV0IHlvdSBrbm93IGl0JiM4MjE3O3Mg
bm90IGEgYmlnIGRlYWwgZm9yIG1lLiBJJiM4MjE3O20gbm90IHJlYWxseSB0b28gd29ycmllZCBh
Ym91dCBpdC4gUGVvcGxlIGNhbiBzcGVjdWxhdGUgYWxsIHRoZXkgd2FudC4gSSYjODIxNzttIGp1
c3QgaGVyZSB0byBsZWFybiBmcm9tIHRoZXNlIGd1eXMgYW5kIGJlIHRoZSBiZXN0IHBlcnNvbiBJ
IGNhbiBiZS4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlRoZSBORkwsIHRob3VnaCwgY29uc2lkZXJzIGEgZGlsdXRl
ZCBzYW1wbGUgYSBmYWlsZWQgdGVzdCwgc28gUGVwcGVycyB3aWxsIGJlZ2luIGhpcyBjYXJlZXIg
aW4gdGhlIGZpcnN0IHN0YWdlIG9mIHRoZSBsZWFndWUmIzgyMTc7cyBzdWJzdGFuY2UtYWJ1c2Ug
cHJvZ3JhbSwgc29tZXRoaW5nIGhlIHNhaWQgaGUgd2FzIGluZm9ybWVkIGFib3V0IHdoZW4gaGUg
cmVjZWl2ZWQgdGhlIHRlc3QgcmVzdWx0LjwvcD48cD4mIzgyMjA7SXQmIzgyMTc7cyBkdWUgcHJv
Y2VzcywmIzgyMjE7IFBlcHBlcnMgc2FpZC4gJiM4MjIwO1lvdSBjYW4mIzgyMTc7dCBiZSBmcnVz
dHJhdGVkIGFib3V0IHRoZSBwcm9jZXNzLiBJJiM4MjE3O20gbm90IHRoZSBvbmx5IGd1eSBnb2lu
ZyB0aHJvdWdoIHRoYXQgcHJvY2Vzcy4gWW91IGNhbiYjODIxNzt0IGJlIG1hZCBhdCB0aGUgc3lz
dGVtLiBZb3UganVzdCB0YWtlIGl0IG9uIHRoZSBjaGluIGxpa2UgYSBncm93biBtYW4gYW5kIG1v
dmUgZm9yd2FyZCwgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyB3aGF0IEkgaW50ZW5kIHRvIGRvLiYjODIyMTs8
L3A+PHA+UGVwcGVycyBjYW4gYmUgcmFuZG9tbHkgZHJ1ZyB0ZXN0ZWQgYnkgdGhlIE5GTCBiZWNh
dXNlIGhlJiM4MjE3O3MgaW4gc3RhZ2Ugb25lIG9mIHRoZSBwcm9ncmFtLiBCdXQgaGUgYWxzbyBj
b3VsZCBiZSBmcmVlZCBvZiB0aGUgcHJvZ3JhbSBpbiBhcyBzb29uIGFzIDkwIGRheXMuIDwvcD48
cD5Bc2tlZCBpZiBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gdG9sZCB3aGF0IGhlIG11c3QgZG8gdG8gZXhpdCB0
aGUgcHJvZ3JhbSwgUGVwcGVycyBsYXVnaGVkIGFuZCBzYWlkLCAmIzgyMjA7SnVzdCBkbyB3aGF0
IEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiBkb2luZyAmIzgyMTI7IHN0YXkgY2xlYW4uIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mg
bm90aGluZyBtb3JlIHRoYW4gdGhhdC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcHBlcnMgcHJvbWlzZWQgQnJv
d25zIGZhbnMgd2lsbCBvbmx5IGhlYXIgYWJvdXQgaGltIHBsYXlpbmcgZ29vZCBmb290YmFsbCBp
biB0aGUgZnV0dXJlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7VGhhdCYjODIxNztzIHRoZSBvbmx5IHRoaW5nIHRo
ZXkmIzgyMTc7cmUgZ29pbmcgdG8gaGVhciBmcm9tIGhlcmUgb24gb3V0LCYjODIyMTsgaGUgc2Fp
ZC4gJiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3QgcmVhbGx5IGdldCBpbnRvIHRoaW5ncyBvdXRzaWRlIG9m
IGZvb3RiYWxsIGJlY2F1c2UgdGhhdCYjODIxNztzIG91dHNpZGUgb2YgbXkgY29udHJvbC4gSSBu
ZXZlciBmYWlsZWQgYSBkcnVnIHRlc3QgaW4gbXkgbGlmZSwgbmV2ZXIgYmVlbiBhcnJlc3RlZC4g
U28gW2lmXSBwZW9wbGUgd2FudCB0byBzcGVjdWxhdGUgb24gdGhhdCBmb3Igb3RoZXIgcmVhc29u
cywgd2hpY2ggd2UgYWxsIGtub3cgd2hhdCB0aG9zZSByZWFzb25zIGFyZSwgdGhlbiBzbyBiZSBp
dC4mIzgyMjE7PC9wPjxwPlBlcHBlcnMgc2FpZCBoZSYjODIxNztzIGJlZW4gaW4gdGhlIHNwb3Rs
aWdodCBzaW5jZSBoZSBhcnJpdmVkIGF0IE1pY2hpZ2FuLCBzbyBoZSYjODIxNztzIGJ1aWx0IHRv
IGhhbmRsZSBpdCB3ZWxsLjwvcD48cD4mIzgyMjA7Tm8gb25lJiM4MjE3O3MgZ29pbmcgdG8gdGFr
ZSB0aGlzIG1vbWVudCBhd2F5IGZyb20gbWUsJiM4MjIxOyBQZXBwZXJzIHNhaWQuICYjODIyMDtJ
IGRvbiYjODIxNzt0IGNhcmUgd2hhdCBpdCBpcy4gSSYjODIxNzt2ZSB3b3JrZWQgbXkgd2hvbGUg
bGlmZSB0byBnZXQgaGVyZS4gSSYjODIxNzttIGhhcHB5IHRvIGJlIGhlcmUuIEkmIzgyMTc7bSBu
b3QgZ29pbmcgdG8gbGV0IHdoYXQgcGVvcGxlIHNheSBhYm91dCBtZSBydWluIHRoZSBiZXN0IG1v
bWVudCBvZiBteSBsaWZlLiBBcmUgeW91IGtpZGRpbmcgbWU/IEkmIzgyMTc7dmUgYmVlbiB0YWxr
ZWQgYWJvdXQsIGhhdGVkIG9uIG15IHdob2xlIGxpZmUuIFRoZXJlJiM4MjE3O3Mgbm8gc2tpbiBv
ZmYgbXkgdGVldGguJiM4MjIxOzwvcD48cD5Ccm93bnMgaGVhZCBvZiBmb290YmFsbCBvcGVyYXRp
b25zIFNhc2hpIEJyb3duIGhhcyBzYWlkIHRoZSBvcmdhbml6YXRpb24gZGlkIGl0cyBkdWUgZGls
aWdlbmNlIHJlZ2FyZGluZyBQZXBwZXJzJiM4MjE3OyBkaWx1dGVkIHNhbXBsZSBhbmQgaXMgY29u
ZmlkZW50IGluIGl0cyBkZWNpc2lvbiB0byBwaWNrIGhpbS4gPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyBj
ZXJ0YWlubHkgYSBmYWN0b3IgZm9yIHVzLCYjODIyMTsgQnJvd24gc2FpZCBvbiBkcmFmdCB3ZWVr
ZW5kLiAmIzgyMjA7SmFicmlsbCB1bmRlcnN0YW5kcy4gSSB0aGluayBoZSBoYXMgYmVlbiBhY2Nv
dW50YWJsZSBmb3IgaXQuIEhlIHVuZGVyc3RhbmRzIHRoYXQgaXQgaXMgc29tZXRoaW5nIHRoYXQg
aGUgaGFzIHRvIGNsZWFuIHVwIGFzIHdlIG1vdmUgZm9yd2FyZC4gV2Ugd2lsbCBzcGVuZCBzb21l
IHRpbWUgd2l0aCBoaW0gb24gdGhhdCB3aGVuIGhlIGdldHMgaGVyZS4gTW9zdGx5LCB3ZSBhcmUg
cmVhbGx5IGV4Y2l0ZWQgdG8gZ2V0IGEgcmVhbCBleGNpdGluZyBmb290YmFsbCBwbGF5ZXIuIFdl
IGhhZCBnb3R0ZW4gY29tZm9ydGFibGUgd2l0aCB0aGUgYmFja2dyb3VuZCBvbiBoaW0gdG8gbW92
ZSBmb3J3YXJkIHdpdGggdGhlIHNlbGVjdGlvbi4mIzgyMjE7PC9wPjxwPk5hdGUgVWxyaWNoIGNh
biBiZSByZWFjaGVkIGF0IDxhIGhyZWY9Im1haWx0bzpudWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwu
Y29tIj5udWxyaWNoQHRoZWJlYWNvbmpvdXJuYWwuY29tPC9hPi4gUmVhZCB0aGUgQnJvd25zIGJs
b2cgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnMiIHRhcmdldD0iX2JsYW5r
Ij53d3cub2hpby5jb20vYnJvd25zPC9hPi4gRm9sbG93IGhpbSBvbiBUd2l0dGVyIGF0IDxhIGhy
ZWY9Imh0dHA6Ly93d3cudHdpdHRlci5jb20vTmF0ZVVscmljaEFCSiIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsi
Pnd3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKPC9hPiBhbmQgb24gRmFjZWJvb2sgPGEgaHJl
Zj0iaHR0cDovL3d3dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0cyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5mYWNlYm9vay5jb20vYWJqLnNwb3J0czwvYT4uPC9wPg==
Click here to read or leave a comment(s) on this story.