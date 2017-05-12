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Browns rookie strong safety Jabrill Peppers denies accusation of recreational drug use, sits out first practice

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 12, 2017 - 03:44 PM
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In this April 28 file photo, Cleveland Browns' Jabrill Peppers answers a question during a news conference at the team's training facility in Berea. Peppers, drafted in the first round by the Browns last month, addressed his recent failed test on Friday as Clevelands rookies began their three-day minicamp. (AP Photo/Ron Schwane)

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