All CATEGORIES
☰ Menu

Browns

Browns rookies say No. 1 overall pick Myles Garrett staying positive after suffering foot injury

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 16, 2017 - 01:52 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns' Larry Ogunjobi runs through drills during the team's organized team activity at its training facility in June 2017, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

tribe19cut_01 Andy Clayton-King - AP
Indians 5, Twins 2: Edwin Encarnacion hits two home runs to power division-leading Indians - 6:10 PM

MINNEAPOLIS: Edwin Encarnacion homered twice, Trevor Bauer pitched seven strong innings and Jose Ramirez had his sixth consecutive multi-hit game on Sunday as the Indians completed a four-game sweep of the Minnesota Twins with a 5-2 victory.

ducks18
RubberDucks play-by-play announcer Dave Wilson and family to celebrate first Father’s Day since tragic death of oldest son
browns18_01
Browns say No. 1 pick Myles Garrett was diagnosed with lateral foot sprain, and is expected to be ready for training camp
marla18cut_01
Marla Ridenour: As question of LeBron James’ future looms, Cavaliers face offseason conundrums that carry high price and risk, no certain reward
U.S. Open: Justin Thomas shoots 63, trails Brian Harman by 1
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next