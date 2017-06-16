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Browns rookies say No. 1 overall pick Myles Garrett staying positive after suffering foot injury

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 16, 2017 - 01:52 PM
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Cleveland Browns' Larry Ogunjobi runs through drills during the team's organized team activity at its training facility in June 2017, in Berea. (AP Photo/Ron Schwane)


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