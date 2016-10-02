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Browns running back Duke Johnson thought he recovered own fumble in fourth quarter, team puzzled by call

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: October 2, 2016 - 09:07 PM | Updated: October 3, 2016 - 09:58 AM
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Cleveland Browns running back Duke Johnson (29) is hit by cornerback Josh Norman (left) and Washington Redskins inside linebacker Will Compton (51) during the second half of a game, Sunday in Landover, Md. (AP Photo/Carolyn Kaster)


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