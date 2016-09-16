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Browns running back Isaiah Crowell aiming for breakout performance on day Jim Brown statue to be unveiled

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: September 16, 2016 - 04:02 PM
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Cleveland Browns' Isaiah Crowell in action during the first half against the Philadelphia Eagles, Sunday in Philadelphia. (AP Photo/Michael Perez)

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