All CATEGORIES
☰ Menu

Browns running back Isaiah Crowell envisions ‘monster year’ as goal to earn long-term contract motivates him

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 31, 2017 - 06:01 PM | Updated: June 1, 2017 - 01:07 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns running back Isaiah Crowell dives past Dallas Cowboys defensive tackle Maliek Collins (left) and Dallas Cowboys cornerback Orlando Scandrick (right) in the third quarter on Sunday, Nov. 6, 2016 in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

RELATED STORIES

MORE IN SPORTS

cavs02cut_44 Marcio Jose Sanchez - AP
Cavaliers report: Assistant coach says Kyrie Irving has grown more this season than during 2016 championship run

INDEPENDENCE: A least twice this season, Kyrie Irving has done something or said something on the court that prompted Larry Drew to nudge Cavaliers coach Tyronn Lue.

cavs02cut_00
NBA FINALS GAME 1 - Warriors 113, Cavaliers 91: Kevin Durant leads Warriors to rout; LeBron scores 28 points
Boys Division II state volleyball scouting report
tribe02cut_01
Indians 8, Athletics 0: Indians ace Corey Kluber rolls in return outing, strikes out 10 in six innings
fans02cut_01
Cavaliers fandom rooted in family at Ellet watch party
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next