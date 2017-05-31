Browns running back Isaiah Crowell envisions ‘monster year’ as goal to earn long-term contract motivates him

PHA+DQoJQkVSRUE6IEJyb3ducyBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiByZWdyZXRzIG5vdCBmZWVkaW5n
IHRoZSBDcm93IGVub3VnaCBsYXN0IHNlYXNvbiwgYW5kIGhlIGNhbuKAmXQgc2VlIGl0IGhhcHBl
bmluZyBhZ2Fpbi48L3A+DQo8cD4NCglTbyBKYWNrc29uIGlzIGZvcmVjYXN0aW5nIGEgdHJ1ZSBi
cmVha291dCB5ZWFyIGZvciBzdGFydGluZyBydW5uaW5nIGJhY2sgSXNhaWFoIENyb3dlbGwsIHdo
b3NlIGNvbnRyYWN0IHNpdHVhdGlvbiB3aWxsIG9ubHkgZ2l2ZSBoaW0gbW9yZSBtb3RpdmF0aW9u
IHRvIGZsb3VyaXNoLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEdvdCB0byBydW4gdGhlIGJhbGwgbW9yZSzigJ0g
SmFja3NvbiBzYWlkIFdlZG5lc2RheSBhZnRlciB0aGUgZm91cnRoIHByYWN0aWNlIG9mIG9yZ2Fu
aXplZCB0ZWFtIGFjdGl2aXRpZXMuIOKAnEnigJlkIGJlIHRoZSBmaXJzdCB0byB0ZWxsIHlvdSB0
aGF0LiBJIGJlYXQgbXlzZWxmIHVwIGFib3V0IHRoYXQuIEnigJltIGEgY29hY2ggdGhhdCBsaWtl
cyB0byBydW4gdGhlIGJhbGwuIEJ1dCBJIHRoaW5rIHdlIGFsbCByZWNvZ25pemUgd2hlcmUgd2Ug
d2VyZSBpbiBnYW1lcyBsYXN0IHllYXIuIFRyeWluZyB0byBwbGF5IGZyb20gYmVoaW5kIGlzIGhh
cmQgYW5kIHVuZGVyc3RhbmRpbmcgd2hhdCBvdXIgdGVhbSB3YXMgbGFzdCB5ZWFyLCBmZWVsaW5n
IHRoYXQgeW91IGhhZCB0byBnZXQgb2ZmIHRvIGEgZmFzdCBzdGFydCB0byBnZXQgYWhlYWQgb2Yg
YSB0ZWFtIGJlY2F1c2UgeW91IGtuZXcgaG93IHNvbWUgdGhpbmdzIHdvdWxkIHVuZm9sZC48L3A+
DQo8cD4NCgnigJxJIHRoaW5rIENyb3dlbGwgaXMgcG9pc2VkIGZvciBhIGJpZyB5ZWFyLiBJIHRo
aW5rIGhlIGRlc2VydmVzIGl0LiBIZSB3b3JrZWQgZXh0cmVtZWx5IGhhcmQgYSB5ZWFyIGFnbywg
aGltIGFuZCBbYmFja3VwIHJ1bm5pbmcgYmFja10gRHVrZSBbSm9obnNvbl0uIEkgdGhpbmsgb3Vy
IHJ1bm5pbmcgZ2FtZSBuZWVkcyB0byBjb21lIHRvIHRoZSBmb3JlZnJvbnQu4oCdPC9wPg0KPHA+
DQoJQ3Jvd2VsbCB3b3VsZCBiZSBtb3JlIHRoYW4gaGFwcHkgdG8gcmVjZWl2ZSBhIGdyZWF0ZXIg
d29ya2xvYWQgYSB5ZWFyIGFmdGVyIGhlIHJ1c2hlZCAxOTggdGltZXMgZm9yIGEgY2FyZWVyLWhp
Z2ggOTUyIHlhcmRzICg0LjggYXZlcmFnZSkgYW5kIHNldmVuIHRvdWNoZG93bnMgdG8gZ28gYWxv
bmcgd2l0aCA0MCBjYXRjaGVzIGZvciAzMTkgeWFyZHMuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBrbm93IHRo
ZSB0eXBlIG9mIGNvb3JkaW5hdG9yIEh1ZSBpcy4gSGUgbGlrZXMgdG8gcnVuIHRoZSBiYWxsLOKA
nSBDcm93ZWxsIHNhaWQuIOKAnEkgZmVlbCBsaWtlIGl04oCZcyBnb2luZyB0byBiZSBhIG1vbnN0
ZXIgeWVhci7igJ08L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQnJvd25zIG5lZWQgQ3Jvd2VsbCwgMjQsIHRvIHBy
b2R1Y2UgaGlzIGJlc3Qgc2Vhc29uIGFzIG11Y2ggYXMgaGUgbmVlZHMgaXQuPC9wPg0KPHA+DQoJ
V2l0aCBubyBwcm92ZW4gYW5zd2VyIGF0IHF1YXJ0ZXJiYWNrIGFuZCBuZWVkcyBpbiB0aGUgcmVj
ZWl2aW5nIGNvcnBzLCB0aGUgcnVubmluZyBnYW1lIHJlcHJlc2VudHMgdGhlIG9mZmVuc2XigJlz
IGJlc3QgY2hhbmNlIHRvIGJlY29tZSByZXNwZWN0YWJsZSBjb21pbmcgb2ZmIGEgMS0xNSBzZWFz
b24uIEFuZCB0aGUgZnJlZS1hZ2VudCBhY3F1aXNpdGlvbnMgb2YgcmlnaHQgZ3VhcmQgS2V2aW4g
WmVpdGxlciBhbmQgY2VudGVyIEouQy4gVHJldHRlciBsZWF2ZSBKYWNrc29uIHdpdGggbGl0dGxl
IHJvb20gZm9yIGV4Y3VzZXMgYWJvdXQgbmVnbGVjdGluZyBDcm93ZWxsLjwvcD4NCjxwPg0KCeKA
nFtNeSBtZXNzYWdlIHRvIENyb3dlbGwgaXNdIGdvIHRha2UgaXQgdG8gYW5vdGhlciBsZXZlbCzi
gJ0gSmFja3NvbiBzYWlkLiDigJxUaGUgZ3V5IGhhZCBhbG1vc3QgMSwwMDAgeWFyZHMgYSB5ZWFy
IGFnbyB3aGVuIEkgZGlkbuKAmXQgaGFuZCBoaW0gdGhlIGJhbGwuIFdoYXQgY2FuIGhlIGhhdmUg
aWYgSSBkbyBoYW5kIGhpbSB0aGUgYmFsbD8gLi4uIEnigJl2ZSBqdXN0IGdvdCB0byB0dXJuIGFy
b3VuZCBhbmQgZ2l2ZSBpdCB0byBoaW0sIGxldCBoaW0gbWFrZSBpdCBoYXBwZW4u4oCdPC9wPg0K
PHA+DQoJQXMgZm9yIENyb3dlbGzigJlzIGNvbnRyYWN0LCBoZeKAmXMgc2NoZWR1bGVkIHRvIGJl
Y29tZSBhbiB1bnJlc3RyaWN0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCBpbiBNYXJjaCwgYW5kIGhlIGtub3dzIHRo
ZSB1cGNvbWluZyBzZWFzb24gd2lsbCBiZSB2aXRhbCBpbiBoZWxwaW5nIGhpbSBlYXJuIHRoZSBi
aWcgcGF5ZGF5IGhlIHNlZWtzLjwvcD4NCjxwPg0KCeKAnEnigJl2ZSBhbHdheXMgYmVlbiB0aGUg
dW5kZXJkb2csIHNvIEkgYWx3YXlzIGhhZCB0byBwcm92ZSBteXNlbGYsIHByb3ZlIHRoYXQgSeKA
mW0gYXMgZ29vZCBhcyBJIGFtLOKAnSBDcm93ZWxsIHNhaWQuIOKAnFNvIGl04oCZcyBub3QgYSBw
cm9ibGVtIGZvciBtZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglUaGUgQnJvd25zIHBsYWNlZCBhIHNlY29uZC1y
b3VuZCByZXN0cmljdGVkIGZyZWUtYWdlbnQgdGVuZGVyIG9uIENyb3dlbGwgaW4gRmVicnVhcnku
IFNob3dpbmcgc29tZSBmcnVzdHJhdGlvbiwgaGUgZGlkbuKAmXQgc2lnbiBpdCB1bnRpbCBNYXkg
MTAgYW5kIHNraXBwZWQgdGhlIHRlYW3igJlzIHZvbHVudGFyeSBvZmZzZWFzb24gd29ya291dCBw
cm9ncmFtIHVudGlsIE9UQXMgYmVnYW4gbGFzdCB3ZWVrLiBIZeKAmXMgc2V0IHRvIG1ha2UgJDIu
NzQ2IG1pbGxpb24gaW4gMjAxNyB3aGlsZSBwbGF5aW5nIHVuZGVyIHRoZSB0ZW5kZXIuPC9wPg0K
PHA+DQoJ4oCcRXZlcnlib2R5IHdhbnRzIGEgbG9uZy10ZXJtIGRlYWws4oCdIENyb3dlbGwgc2Fp
ZC4g4oCcVGhhdCB3YXMgb25lIG9mIG15IGdvYWxzLCBidXQgSeKAmW0ganVzdCBoZXJlIHJpZ2h0
IG5vdyB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IGJldHRlciB3aXRoIG15IHRlYW0gYW5kIHRyeWluZyB0byBoYXZl
IGEgd2lubmluZyBzZWFzb24u4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJSmFja3NvbiBzYWlkIGhlIGhhZCBhIGNh
bmRpZCBjb252ZXJzYXRpb24gd2l0aCBDcm93ZWxsIGFib3V0IGhpcyBjb250cmFjdCBzaXR1YXRp
b24uPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcV2UgYWxsIHdhbnQgdG8gbWFrZSB0aG9zZSB0aGluZ3MgaGFwcGVu
IGFzIHdlIGdvIHRocm91Z2hvdXQgdGhpcywgYW5kIHdlIGRvbuKAmXQga25vdyB0aGF0IGl0IGNh
biBvciBpdCB3b27igJl0LOKAnSBKYWNrc29uIHNhaWQuIOKAnEJ1dCBJIGtub3cgdGhpczogWW91
IGNhbuKAmXQgZG8gYW55dGhpbmcgaWYgeW914oCZcmUgbm90IGhlcmUgcGFydGljaXBhdGluZyBh
bmQgcGxheWluZy4gSSB0aGluayB0aGVyZeKAmXMgYWxsIGtpbmQgb2Ygd2F5cyB0byBoYW5kbGUg
dGhpbmdzLCBidXQgdGhlc2UgYXJlIGhpcyB0ZWFtbWF0ZXMgYW5kIHRoZSBndXlzIGhl4oCZcyBn
b2luZyB0byBmaWdodCB3aXRoIHRoaXMgeWVhciwgc28gaGUgbmVlZHMgdG8gYmUgYXJvdW5kIHRo
ZW0uIEhlIG1hZGUgdGhlIGRlY2lzaW9uIHRvIGJlIGJhY2sgaGVyZSwgYW5kIGhl4oCZcyBkb25l
IGFuIG91dHN0YW5kaW5nIGpvYi7igJ08L3A+DQo8cD4NCglDcm93ZWxsIHZvd2VkIHRvIGRvIHdo
YXTigJlzIGJlc3QgZm9yIGhpbSwgYnV0IGhlIHN0aWxsIGhhcyBob3BlIHRoZSBCcm93bnMgd2ls
bCBzZWN1cmUgaGltIGZvciBtYW55IHllYXJzIHRvIGNvbWUuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcQm90aCBz
aWRlcywgd2XigJlyZSB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IHNvbWV0aGluZyBkb25lLOKAnSBoZSBzYWlkLiDi
gJxCdXQgd2XigJlyZSB0cnlpbmcgdG8gZ2V0IGl0IGRvbmUgcmlnaHQu4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJ
VGhlIEJyb3ducyBzaWduZWQgQ3Jvd2VsbCBhcyBhbiB1bmRyYWZ0ZWQgZnJlZSBhZ2VudCBpbiAy
MDE0LCB0aGUgc2FtZSB5ZWFyIHRoZXkgZHJhZnRlZCBsZWZ0IGd1YXJkIEpvZWwgQml0b25pbyBp
biB0aGUgc2Vjb25kIHJvdW5kIGFuZCBsaW5lYmFja2VyIENocmlzdGlhbiBLaXJrc2V5IGluIHRo
ZSB0aGlyZCByb3VuZC4gQml0b25pbyBzaWduZWQgYSBmaXZlLXllYXIsICQ1MSBtaWxsaW9uIGNv
bnRyYWN0IGV4dGVuc2lvbiBpbiBNYXJjaC4gS2lya3NleSBzaWduZWQgYSBmb3VyLXllYXIsICQz
OCBtaWxsaW9uIGV4dGVuc2lvbiBUdWVzZGF5LjwvcD4NCjxwPg0KCUNyb3dlbGwgaW5zaXN0ZWQg
aGXigJlzIGhhcHB5IGZvciBoaXMgdGVhbW1hdGVzIGFuZCBkb2VzbuKAmXQgZHdlbGwgb24gYmVp
bmcgbGVmdCBvdXQuPC9wPg0KPHA+DQoJ4oCcSSBrbm93IHlvdeKAmXZlIGdvdCB0byBiZSBwYXRp
ZW50LOKAnSBoZSBzYWlkLiDigJxHb2QgZG9lcyB0aGluZ3MgZm9yIGEgcmVhc29uIGFuZCBkb2Vz
IHRoZW0gb24gaGlzIHRpbWluZywgc28gSSBjYW7igJl0IHJlYWxseSBqdXN0IHNheSwg4oCYT2gs
IEkgc2hvdWxkIGJlIG5vdyzigJkgb3Ig4oCYSSBzaG91bGTigJl2ZSBiZWVuIHRoZW4u4oCZIEni
gJltIGp1c3Qgd2FpdGluZyBmb3IgbXkgdGltZS7igJ08L3A+DQo8cD4NCglJbiB0aGUgbWVhbnRp
bWUsIENyb3dlbGwgc2hvdWxkIGJlIGEga2V5IHBpZWNlIGZvciBhIHRlYW0gaGUgYmVsaWV2ZXMg
d2lsbCDigJxkbyBzb21ldGhpbmcgc3BlY2lhbOKAnSB0aGlzIHllYXIuPC9wPg0KPHA+DQoJQm9y
cm93aW5nIGEgbGluZSBmcm9tIHF1YXJ0ZXJiYWNrIEJyb2NrIE9zd2VpbGVyLCBKYWNrc29uIHF1
aXBwZWQg4oCcZ28gbG9vayBhdCBteSBmaWxt4oCdIHRvIHN0cmVzcyBoaXMgaGlzdG9yeSBvZiBy
dW5uaW5nIHRoZSBiYWxsIGJlZm9yZSBsYXN0IHNlYXNvbiBhbmQgaGlzIGludGVudCB0byBkbyBz
byBhZ2Fpbi48L3A+DQo8cD4NCglDcm93ZWxsIGlzIGNvbnZpbmNlZCBoZSBjb3VsZCBoYXZlIGRv
bmUgbW9yZSBpbiAyMDE2LCB3aGVuIGhlIHJhbmtlZCAxNXRoIGluIHRoZSBORkwgaW4gcnVzaGlu
ZyB5YXJkcy4gSGUgd2FzIHRoZSBvbmx5IHJ1bm5pbmcgYmFjayBpbiB0aGUgdG9wIDIwIHRvIGZp
bmlzaCB3aXRoIGZld2VyIHRoYW4gMjAwIGNhcnJpZXMsIGFuZCBoZSB0aWVkIGZvciBzZXZlbnRo
IGluIHlhcmRzIHBlciBjYXJyeSAoNC44KS48L3A+DQo8cD4NCgnigJxJZiBJIGhhZCBzb21lIG9m
IHRoZSBjYXJyaWVzIHRoYXQgb3RoZXIgcnVubmluZyBiYWNrcyBoYWQsIEkga25vdyBJIHdvdWxk
IGhhdmUgdGhlIHNhbWUgeWFyZHMsIGlmIG5vdCBiZXR0ZXIs4oCdIENyb3dlbGwgc2FpZC4g4oCc
VGhhdOKAmXMgaG93IEkgc2VlIGl0LCBhbmQgSeKAmW0gdmVyeSBjb25maWRlbnQgaW4gbXlzZWxm
LiBJIGtub3cgdGhlIHdvcmsgSSBwdXQgaW4sIGFuZCBJIGtub3cgaG93IHRhbGVudGVkIEkgYW0u
4oCdPC9wPg0KPHA+DQoJTmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJlIHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFp
bHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20iPm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5h
bC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBhdCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9o
aW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBG
b2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0iaHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9O
YXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hB
Qko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9h
Ymouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9h
Pi48L3A+DQo=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.