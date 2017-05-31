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Browns running back Isaiah Crowell envisions ‘monster year’ as goal to earn long-term contract motivates him

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: May 31, 2017 - 06:01 PM | Updated: June 1, 2017 - 01:07 PM
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Cleveland Browns running back Isaiah Crowell dives past Dallas Cowboys defensive tackle Maliek Collins (left) and Dallas Cowboys cornerback Orlando Scandrick (right) in the third quarter on Sunday, Nov. 6, 2016 in Cleveland. (Leah Klafczynski/Akron Beacon Journal)

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