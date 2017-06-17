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Browns say No. 1 pick Myles Garrett diagnosed with lateral foot sprain, expected to be ready for training camp

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 17, 2017 - 04:05 PM | Updated: June 17, 2017 - 04:44 PM

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