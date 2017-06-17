All CATEGORIES
☰ Menu

Browns say No. 1 pick Myles Garrett was diagnosed with lateral foot sprain, and is expected to be ready for training camp

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 17, 2017 - 04:05 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

Cleveland Browns' Myles Garrett runs through drills during the team's organized team activity at its NFL football training facility Tuesday, June 6, 2017, in Berea, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)


MORE IN SPORTS

tribe22cut_01 Patrick Semansky - AP
Indians 5, Orioles 1: Carlos Carrasco strikes out 10 as Indians beat skidding Orioles

BALTIMORE: Carlos Carrasco struck out 10, Francisco Lindor homered and the Indians defeated the skidding Baltimore Orioles 5-1 Wednesday night for their seventh win in eight games.

racers22cut_01
Racers 12, Eagles 2: Former Kent State standout Maddy Grimm’s home run highlights Racers rout
nba22cut_03
Draft is next up during NBA’s dizzying days of deals
Indians, Twins to play in San Juan on April 17-18 next year
Amateur golf: Good Park to host junior tournament in July
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next