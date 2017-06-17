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Browns say No. 1 pick Myles Garrett was diagnosed with lateral foot sprain, and is expected to be ready for training camp

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: June 17, 2017 - 04:05 PM
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Cleveland Browns' Myles Garrett runs through drills during the team's organized team activity at its NFL football training facility Tuesday, June 6, 2017, in Berea, Ohio. (AP Photo/Ron Schwane)


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