All CATEGORIES
☰ Menu

Browns secured coveted guard Kevin Zeitler by offering best deal, reunion with coach Hue Jackson: ‘Because Hue is here, I believe’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 05:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Oct. 2016, file photo, Cincinnati Bengals guard Kevin Zeitler blocks during a game against the New England Patriots at Gillette Stadium in Foxborough, Mass. The Browns are building a wall for their franchise quarterback.� Cleveland will sign free agent right guard Kevin Zeitler when the free agency signing period opens Thursday a person familiar with the negotiations told the Associated Press. Zeitlers signing will follow the team giving left guard Joel Bitonio a five-year extension, said the person who spoke on condition of anonymity because nothing can be announced until the new NFL league season begins at 4 p.m. (AP Photo/Winslow Townson, File)


MORE IN SPORTS

browns15cut_01 Ron Schwane - AP
Guard Joel Bitonio determined to rebound with Browns, reward them for big investment

Joel Bitonio and the Browns are betting on each other.

zmen14_01
University of Akron basketball: Traveling in first round of NIT disappoints Zips coach Keith Dambrot, who reportedly turned down offer to coach at South Florida
tribe15cut_02
Indians’ Michael Brantley to make debut Wednesday in minor league game - 7:41 PM
Cavaliers notebook: Kevin Love might return from knee surgery during upcoming road trip - 7:51 PM
Boys basketball: Jackson, Lake, Medina, St. V-M stroll into regional semifinals this week
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next