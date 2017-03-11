All CATEGORIES
☰ Menu

Browns secured coveted guard Kevin Zeitler by offering best deal, reunion with coach Hue Jackson: ‘Because Hue is here, I believe’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 05:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Oct. 2016, file photo, Cincinnati Bengals guard Kevin Zeitler blocks during a game against the New England Patriots at Gillette Stadium in Foxborough, Mass. The Browns are building a wall for their franchise quarterback.� Cleveland will sign free agent right guard Kevin Zeitler when the free agency signing period opens Thursday a person familiar with the negotiations told the Associated Press. Zeitlers signing will follow the team giving left guard Joel Bitonio a five-year extension, said the person who spoke on condition of anonymity because nothing can be announced until the new NFL league season begins at 4 p.m. (AP Photo/Winslow Townson, File)


MORE IN SPORTS

cavs22cut_1 Lynne Sladky - AP
LeBron James believes NBA rest controversy all about him

LOS ANGELES: LeBron James believes if he were averaging 16 points a game, there would be no controversy over NBA stars resting in nationally televised games.

tribe22cut_01
Dancing Carlos Santana back in Indians camp; Teams dealing with ‘disjointed’ schedule due to WBC
stv22cut_01
St. V-M seeks redemption against Trotwood-Madison in Division II state semifinal
tsider22cut
Indians’ Cody Anderson gearing up for Tommy John elbow surgery, recovery after series of unfortunate events
Football: East’s Devanier Floyd, Ramon Fields commit to play at the University of Akron
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

Prev Next