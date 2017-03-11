Browns secured coveted guard Kevin Zeitler by offering best deal, reunion with coach Hue Jackson: ‘Because Hue is here, I believe’

PHA+S2V2aW4gWmVpdGxlciBhcG9sb2dpemVkIGZvciBub3QgYmVhdGluZyBhcm91bmQgdGhlIGJ1
c2ggRnJpZGF5IGR1cmluZyBoaXMgaW50cm9kdWN0b3J5IGNvbmZlcmVuY2UgY2FsbCB3aXRoIEJy
b3ducyBiZWF0IHdyaXRlcnMuPC9wPjxwPlRoZSBjb3ZldGVkIHJpZ2h0IGd1YXJkIHdhcyBkaXJl
Y3QgYWJvdXQgd2h5IGhlIHNpZ25lZCB3aXRoIHRoZSBCcm93bnMgYXMgYW4gdW5yZXN0cmljdGVk
IGZyZWUgYWdlbnQuPC9wPjxwPlNpbXBseSBwdXQsIHRoZSBCcm93bnMgb2ZmZXJlZCBaZWl0bGVy
IHRoZSBtb3N0IG1vbmV5ICYjODIxMjsgYSBmaXZlLXllYXIsICQ2MCBtaWxsaW9uIGNvbnRyYWN0
IHdpdGggJDMxLjUgbWlsbGlvbiBndWFyYW50ZWVkIHRoYXQgbWFkZSBoaW0gdGhlIGhpZ2hlc3Qt
cGFpZCBndWFyZCBpbiB0aGUgTkZMICYjODIxMjsgYW5kIGEgcmV1bmlvbiB3aXRoIGNvYWNoIEh1
ZSBKYWNrc29uIGFwcGVhbGVkIHRvIGhpbS48L3A+PHA+SmFja3NvbiB3YXMgYW4gYXNzaXN0YW50
IHdpdGggdGhlIENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2FscyB3aGVuIHRoZXkgZHJhZnRlZCBaZWl0bGVyIGlu
IHRoZSBmaXJzdCByb3VuZCAoMjd0aCBvdmVyYWxsKSBvdXQgb2YgV2lzY29uc2luIGluIDIwMTIg
YW5kIHRoZWlyIG9mZmVuc2l2ZSBjb29yZGluYXRvciBmcm9tIDIwMTQtMTUuPC9wPjxwPiYjODIy
MDtNeSBhZ2VudCBrZXB0IHByZXR0eSBxdWlldCBhYm91dCB0aGlzIHdob2xlIHByb2Nlc3MsJiM4
MjIxOyBaZWl0bGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSB3YXMgbGlrZSwgJiM4MjE2O0hleSwgbGV0IG1l
IGRvIG15IHdvcmsuIFRoaXMgaXMgd2h5IEkgYW0gaGVyZS4mIzgyMTc7IEhlIGtlcHQgbWUgdXBk
YXRlZCwgYW5kIGl0IHNvdW5kZWQgbGlrZSBhIGJ1bmNoIG9mIHRlYW1zIGp1bXBlZCBpbiBlYXJs
eS4gSXQgc291bmRlZCBsaWtlIHRoZSBCcm93bnMgYW5kIFtOZXcgT3JsZWFuc10gU2FpbnRzIHNl
cGFyYXRlZCB0aGVtc2VsdmVzIGxhdGUgaW50byB0aGUgcHJvY2Vzcy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1do
ZW4gaXQgY2FtZSBkb3duIHRvIHNpZ25pbmcsIHRoZSBCcm93bnMgZGVmaW5pdGVseSB3YW50ZWQg
bWUgdGhlIG1vc3QuIEh1ZSBkZWZpbml0ZWx5IHdhbnRlZCBtZS4gVGhleSBtYWRlIHRoZSBiZXN0
IGRlYWwsIHRvbywgd2hpY2ggb2J2aW91c2x5IHdhcyBhIGZhY3Rvci4gQnV0IHRoZSBmYWN0IHRo
YXQgSHVlIGlzIGhlcmUgYW5kIGV2ZXJ5dGhpbmcsIGl0IGp1c3QgbWFkZSBzZW5zZS4gSSBrbm93
IHRoZSBvZmZlbnNlIHBhcnRpYWxseSBhbHJlYWR5LiBJdCB3YXMgdGhlIGJlc3QgZml0LiYjODIy
MTs8L3A+PHA+TW9uZXkgdGFsa3MsIGJ1dCBmcmVlIGFnZW50cyBkb24mIzgyMTc7dCBhbHdheXMg
Y2hvb3NlIHRoZSBoaWdoZXN0IGJpZGRlci4gU2FmZXR5IFRvbnkgSmVmZmVyc29uIHJlY2VudGx5
IHRvbGQgdGhlIE1vbmRheSBNb3JuaW5nIFF1YXJ0ZXJiYWNrIHdlYnNpdGUgaGUgc2lnbmVkIHdp
dGggdGhlIEJhbHRpbW9yZSBSYXZlbnMgZGVzcGl0ZSB0aGUgQnJvd25zIGFuZCBOZXcgWW9yayBK
ZXRzIG9mZmVyaW5nIGhpbSAkMS41IG1pbGxpb24gbW9yZSBwZXIgc2Vhc29uIHRoYW4gdGhlIFJh
dmVucyBkaWQuPC9wPjxwPlplaXRsZXIsIHRob3VnaCwgZm9sbG93ZWQgdGhlIG1vbmV5IGFuZCBm
YW1pbGlhcml0eS4gVGhlIEJyb3ducyBoYXZlIGJlZW4gYmFkIGZvciBhIGxvbmcgdGltZSwgYW5k
IHRoZXkmIzgyMTc7cmUgY29taW5nIG9mZiB0aGUgd29yc3Qgc2Vhc29uIGluIGZyYW5jaGlzZSBo
aXN0b3J5IHdpdGggYSByZWNvcmQgb2YgMS0xNS4gVGhlIGhpc3Rvcnkgb2YgbG9zaW5nIGRvZXNu
JiM4MjE3O3QgY29uY2VybiBoaW0uIDwvcD48cD4mIzgyMjA7QmVjYXVzZSBIdWUgaXMgaGVyZSwg
SSBiZWxpZXZlLCYjODIyMTsgc2FpZCBaZWl0bGVyLCB3aG9tIFByb0Zvb3RiYWxsRm9jdXMuY29t
IHJhbmtlZCBhcyB0aGUgc2V2ZW50aC1iZXN0IGd1YXJkIGluIHRoZSBORkwgbGFzdCBzZWFzb24u
PC9wPjxwPiYjODIyMDtJIHJlYWxseSBlbmpveWVkIHBsYXlpbmcgZm9yIGhpbSBpbiBDaW5jaW5u
YXRpLiBIaXMgcGFzc2lvbiBpcyBhZGRpY3RpbmcuIEkgY2FuJiM4MjE3O3Qgd2FpdCB0byBzZWUg
d2hhdCB3ZSBjYW4gYWxsIGRvIGhlcmUuJiM4MjIxOzwvcD48cD5aZWl0bGVyLCA2LWZvb3QtNCBh
bmQgMzE1IHBvdW5kcywgbWVudGlvbmVkIGhvdyBKYWNrc29uICYjODIyMDtsb3ZlcyB0byBydW4g
dGhlIGJhbGwsJiM4MjIxOyBidXQgQnJvd25zIGZhbnMgd291bGRuJiM4MjE3O3Qga25vdyBpdCBm
cm9tIHdhdGNoaW5nIHRoZSBvZmZlbnNlIHRoaXMgcGFzdCBzZWFzb24uPC9wPjxwPkphY2tzb24g
c2FpZCBpbiBEZWNlbWJlciB0aGUgQnJvd25zIHdlcmVuJiM4MjE3O3QgYnVpbHQgdG8gcnVuIGEg
Y29udmVudGlvbmFsLCBzbWFzaC1tb3V0aCBvZmZlbnNlLjwvcD48cD4mIzgyMjA7V2UgYXJlIG5v
dCB0aGVyZSB5ZXQsJiM4MjIxOyBKYWNrc29uIHNhaWQgYXQgdGhlIHRpbWUuICYjODIyMDtXZSBh
cmUgd29ya2luZyBhdCBpdC4gVGhlIHNodWZmbGluZyBpbiBhbmQgb3V0IFtiZWNhdXNlIG9mIGlu
anVyaWVzIG9uIHRoZSBvZmZlbnNpdmUgbGluZV0gZG9lcyBub3QgYWxsb3cgeW91IHRvIGJlY29t
ZSB0aGF0IGdyb3VwLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIEJyb3ducyBvYnZpb3VzbHkgdGFyZ2V0ZWQg
WmVpdGxlciwgMjcsIGluIGZyZWUgYWdlbmN5IGJlY2F1c2UgdGhleSBiZWxpZXZlIGhlIGNhbiBo
ZWxwIEphY2tzb24gZmVlbCBjb21mb3J0YWJsZSBlbXBsb3lpbmcgdGhlIGtpbmQgb2YgcnVzaGlu
ZyBhdHRhY2sgaGUgY2hlcmlzaGVzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhbSBnb2luZyB0byBnZXQgbXkg
am9iIGRvbmUgbm8gbWF0dGVyIHdoYXQgaXQgdGFrZXMsJiM4MjIxOyBaZWl0bGVyIHNhaWQsICYj
ODIyMDthbmQgSSBhbSBub3QgZ29pbmcgdG8gd2FzdGUgYW55IG9mIG15IGVuZXJneSBvbiBhbnkg
ZXh0cmEgbm9uc2Vuc2UuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJIGxvdmUgdGhlIEFGQyBOb3J0aC4gSXQgaXMg
YSBncmVhdCwgaGlzdG9yaWNhbGx5IHRvdWdoIGRpdmlzaW9uLCBhbmQgaXQgaXMgZGVmaW5pdGVs
eSBteSB0eXBlIG9mIGZvb3RiYWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+QWZ0ZXIgaGlzIGRpdmlzaW9uYWwg
bWF0Y2h1cHMgYWdhaW5zdCB0aGUgQnJvd25zIGluIHJlY2VudCB5ZWFycywgWmVpdGxlciB3b3Vs
ZCByb3V0aW5lbHkgdGFsayB0byAxMC10aW1lIFBybyBCb3dsIGxlZnQgdGFja2xlIEpvZSBUaG9t
YXMuIFRoZSBsaW5lbWVuIHNoYXJlIGEgYm9uZCBhcyBmb3JtZXIgV2lzY29uc2luIHN0YW5kb3V0
cywgc28gWmVpdGxlciBjb250YWN0ZWQgVGhvbWFzIHdoZW4gaGUgbGVhcm5lZCB0aGUgQnJvd25z
IHdlcmUgcHVyc3VpbmcgaGltLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBhc2tlZCBoaW0gYWJvdXQgbGl2aW5n
IGZhY2lsaXRpZXMsIGNvYWNoZXMgYW5kIGFsbCBzb3J0cyBvZiB0aGluZ3MsJiM4MjIxOyBaZWl0
bGVyIHNhaWQuICYjODIyMDtIZSBnb3QgbWUgcmVhbGx5LCByZWFsbHkgZXhjaXRlZCBhYm91dCBi
ZWluZyBhIHBhcnQgb2YgQ2xldmVsYW5kLiBIZSB3YXMgdm91Y2hpbmcgZm9yIG1lIHRvIG1vdmUg
dG8gdGhlIFdlc3RsYWtlIG5laWdoYm9yaG9vZCBiZWNhdXNlIGhlIGlzIGFwcGFyZW50bHkgdGhl
IHVub2ZmaWNpYWwgbWF5b3IgdGhlcmUuIEhlIGdvdCBleGNpdGVkLiBJIGFtIGRlZmluaXRlbHkg
ZXhjaXRlZCB0byBwbGF5IHdpdGggaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+TmF0ZSBVbHJpY2ggY2FuIGJl
IHJlYWNoZWQgYXQgPGEgaHJlZj0ibWFpbHRvOm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb20i
Pm51bHJpY2hAdGhlYmVhY29uam91cm5hbC5jb208L2E+LiBSZWFkIHRoZSBCcm93bnMgYmxvZyBh
dCA8YSBocmVmPSJodHRwOi8vd3d3Lm9oaW8uY29tL2Jyb3ducyIgdGFyZ2V0PSJfYmxhbmsiPnd3
dy5vaGlvLmNvbS9icm93bnM8L2E+LiBGb2xsb3cgaGltIG9uIFR3aXR0ZXIgYXQgPGEgaHJlZj0i
aHR0cDovL3d3dy50d2l0dGVyLmNvbS9OYXRlVWxyaWNoQUJKIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3
LnR3aXR0ZXIuY29tL05hdGVVbHJpY2hBQko8L2E+IGFuZCBvbiBGYWNlYm9vayA8YSBocmVmPSJo
dHRwOi8vd3d3LmZhY2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzIiB0YXJnZXQ9Il9ibGFuayI+d3d3LmZh
Y2Vib29rLmNvbS9hYmouc3BvcnRzPC9hPi48L3A+
Click here to read or leave a comment(s) on this story.