All CATEGORIES
☰ Menu

Browns secured coveted guard Kevin Zeitler by offering best deal, reunion with coach Hue Jackson: ‘Because Hue is here, I believe’

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: March 11, 2017 - 05:14 PM
Pinterest Pinterest
Instagram

In this Oct. 2016, file photo, Cincinnati Bengals guard Kevin Zeitler blocks during a game against the New England Patriots at Gillette Stadium in Foxborough, Mass. The Browns are building a wall for their franchise quarterback.� Cleveland will sign free agent right guard Kevin Zeitler when the free agency signing period opens Thursday a person familiar with the negotiations told the Associated Press. Zeitlers signing will follow the team giving left guard Joel Bitonio a five-year extension, said the person who spoke on condition of anonymity because nothing can be announced until the new NFL league season begins at 4 p.m. (AP Photo/Winslow Townson, File)


MORE IN SPORTS

zmen14_01 Young Kwak - AP
University of Akron basketball: Traveling in first round of NIT disappoints Zips coach Keith Dambrot, who reportedly turned down offer to coach at South Florida - 11:27 PM

University of Akron coach Keith Dambrot isn’t worried about whether his team will show up in the first round of the National Invitation Tournament, but other issues have disappointed him.

cavs14_02
Larry Sanders joins Cavaliers, big week for putting the pieces together could be in store - 11:27 PM
tribe14_02
Indians eyeing options to fill in for injured second baseman Jason Kipnis - 11:27 PM
browns14
Browns notebook: Team interested in free-agent QB Geno Smith, according to report - 11:16 PM
Women’s basketball: UConn, Irish, South Carolina, Baylor top seeds in NCAAs - 11:27 PM
MORE IN SPORTS >
 

MOST POPULAR

  • Main Blog Promo
  • Cavs Blog Promo
  • Browns Blog Promo
  • Indians Blog Promo
  • Beer Blog Promo
  • Fracking Blog Promo
  • High School Blog Promo
  • Zips Blog Promo
  • Akron Dish Food Blog
Prev Next