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Browns set to change starting QB for 5th time after Cody Kessler sidelined by hit Joe Thomas says shouldn’t be part of game

By Nate Ulrich
Beacon Journal sports writer

Published: November 20, 2016 - 10:02 PM | Updated: November 21, 2016 - 12:08 PM
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Quarberback Cody Kessler of the Cleveland Browns if sacked by Stephon Tuitt of the Pittsburgh Steelers during the first quarter of their game at First Energy Stadium, Sunday in Cleveland. The Steelers won 24-9. (Karen Schiely/Akron Beacon Journal)

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