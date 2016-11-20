Browns set to change starting QB for 5th time after Cody Kessler sidelined by hit Joe Thomas says shouldn’t be part of game

PHA+Q0xFVkVMQU5EOiBCcm93bnMgcm9va2llIHF1YXJ0ZXJiYWNrIENvZHkgS2Vzc2xlciBoYXMg
c3RhcnRlZCBqdXN0IGVpZ2h0IE5GTCBnYW1lcywgYW5kIGhlIGhhcyBhbHJlYWR5IHN1ZmZlcmVk
IHR3byBjb25jdXNzaW9ucy48L3A+PHA+JiM4MjIwO1lvdSBqdXN0IG5ldmVyIHdhbnQgdGhhdCBm
b3IgYW55Ym9keSBhbmQgZXNwZWNpYWxseSBhIGd1eSBpbiBoaXMgZmlyc3QgeWVhciwmIzgyMjE7
IHZldGVyYW4gcXVhcnRlcmJhY2sgSm9zaCBNY0Nvd24gc2FpZCBhZnRlciBTdW5kYXkmIzgyMTc7
cyAyNC05IGxvc3MgdG8gdGhlIFBpdHRzYnVyZ2ggU3RlZWxlcnMgYXQgRmlyc3RFbmVyZ3kgU3Rh
ZGl1bS48L3A+PHA+SXQmIzgyMTc7cyBhIHNvYmVyaW5nIGZhY3QgYWJvdXQgS2Vzc2xlciwgYW5k
IGl0JiM4MjE3O3Mgd2h5IHRoZSBCcm93bnMgKDAtMTEpIGFyZSBleHBlY3RlZCB0byBjaGFuZ2Ug
c3RhcnRpbmcgcXVhcnRlcmJhY2tzIGZvciB0aGUgZmlmdGggdGltZSB0aGlzIHNlYXNvbiB3aGVu
IHRoZXkgaG9zdCB0aGUgTmV3IFlvcmsgR2lhbnRzICg3LTMpIG9uIFN1bmRheS4gTWNDb3duIHdp
bGwgcHJvYmFibHkgc3RhcnQgYmVjYXVzZSBjb2FjaCBIdWUgSmFja3NvbiBzcG9rZSBhcyBpZiBx
dWFydGVyYmFjayBSb2JlcnQgR3JpZmZpbiBJSUkgd291bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcmVhZHkgaW4g
dGltZSBhcyBoZSBhdHRlbXB0cyB0byByZXR1cm4gZnJvbSBpbmp1cnkuPC9wPjxwPk5pbmUtdGlt
ZSBQcm8gQm93bCBsZWZ0IHRhY2tsZSBKb2UgVGhvbWFzIHNhaWQgdGhlIHBsYXkgdGhhdCBzaWRl
bGluZWQgS2Vzc2xlciBzaG91bGRuJiM4MjE3O3QgYmUgcGVybWl0dGVkIGluIHRoZSBORkwuPC9w
PjxwPlRoZSBCcm93bnMgZmFjZWQgZmlyc3QtYW5kLTEwIGF0IHRoZWlyIDI1IHdpdGggdGhyZWUg
c2Vjb25kcyBsZWZ0IGluIHRoZSB0aGlyZCBxdWFydGVyIHdoZW4gS2Vzc2xlciB0b29rIGEgc25h
cCBhbmQgd2FzIHlhbmtlZCBkb3duIGJ5IGluc2lkZSBsaW5lYmFja2VyIFJ5YW4gU2hhemllciBh
IHNwbGl0LXNlY29uZCBhZnRlciBoZSB0aHJldyBhIHBhc3MuIEFzIFNoYXppZXIgcHVsbGVkIEtl
c3NsZXIsIGluc2lkZSBsaW5lYmFja2VyIExhd3JlbmNlIFRpbW1vbnMgbGF1bmNoZWQgYW5kIGFw
cGVhcmVkIHRvIHN0cmlrZSBLZXNzbGVyIGluIHRoZSBoZWxtZXQgd2l0aCBoaXMgcmlnaHQgc2hv
dWxkZXIgcGFkLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBqdXN0IGtpbmQgb2YgY2F1Z2h0IHRoZSBlbmQgb2Yg
dGhlIHBsYXkgd2hlbiBJIHdhcyBsb29raW5nIHVwIG9uIHRoZSByZXBsYXkgYW5kIHRvIG1lIHdo
ZW4geW91IGhhdmUgYSBxdWFydGVyYmFjayBzY3JhbWJsaW5nLCBydW5uaW5nIG91dCBvZiB0aGUg
cG9ja2V0IGFuZCB0aGV5IGdldCB0YXJnZXRlZCB3aXRoIGEgc2hvdWxkZXIgb3IgYSBmb3JlYXJt
IHRvIHRoZSBoZWFkLCBJIGtub3cgaW4gY29sbGVnZSBmb290YmFsbCB0aGV5IHRocm93IHlvdSBv
dXQgZm9yIHNvbWV0aGluZyBsaWtlIHRoYXQsJiM4MjIxOyBUaG9tYXMgc2FpZC4gJiM4MjIwO0hv
cGVmdWxseSB0aGUgbGVnaXNsYXRpb24gaW4gdGhlIE5GTCBpcyB0cnlpbmcgdG8gZWxpbWluYXRl
IHRoYXQgdHlwZSBvZiBwbGF5ICYjODIxNztjYXVzZSBxdWFydGVyYmFja3MgZ2V0IGh1cnQgd2hl
biB0aGV5JiM4MjE3O3JlIGdldHRpbmcgaGl0IGxpa2UgdGhhdCwgYW5kIHRoYXQmIzgyMTc7cyBz
b21ldGhpbmcgdGhhdCB5b3UgZG9uJiM4MjE3O3Qgd2FudCB0byBzZWUgaW4gdGhlIGdhbWUuJiM4
MjIxOzwvcD48cD5LZXNzbGVyIGltbWVkaWF0ZWx5IGxlZnQgdGhlIGdhbWUgYW5kIHdhcyBkaWFn
bm9zZWQgd2l0aCBhIGNvbmN1c3Npb24gd2hpbGUgTWNDb3duIGZpbGxlZCBpbi4gSGUgc3VmZmVy
ZWQgaGlzIGZpcnN0IGNvbmN1c3Npb24gb2YgdGhlIHNlYXNvbiBPY3QuIDIzIGFnYWluc3QgdGhl
IENpbmNpbm5hdGkgQmVuZ2FscyBhbmQgbWlzc2VkIG9uZSBnYW1lLjwvcD48cD5UaW1tb25zIGlu
c2lzdGVkIGhlIHdoaWZmZWQgaW5zdGVhZCBvZiBkcmlsbGluZyBLZXNzbGVyIGluIHRoZSBoZWxt
ZXQuIElmIHRydWUsIEtlc3NsZXIgY291bGQgaGF2ZSBzdWZmZXJlZCB0aGUgY29uY3Vzc2lvbiB3
aGVuIGhpcyBoZWFkIGhpdCB0aGUgZ3JvdW5kLjwvcD48cD4mIzgyMjA7SSBkaWQgbWlzcyBoaW0s
JiM4MjE3OyYjODIxNzsgVGltbW9ucyB0b2xkIHRoZSBQaXR0c2J1cmdoIFBvc3QtR2F6ZXR0ZS4g
JiM4MjIwO0hlIHNhdyBtZSBjb21pbmcgYXMgW1NoYXppZXJdIHdhcyBwdWxsaW5nIGhpbSBkb3du
LiBJIHdlbnQgcmlnaHQgb3ZlciB0b3Agb2YgaGltLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhvbWFzIGRpZG4m
IzgyMTc7dCBzZWUgaXQgdGhhdCB3YXksIHRob3VnaCBoZSBzdG9wcGVkIHNob3J0IG9mIGNhbGxp
bmcgdGhlIHBsYXkgZGlydHkuPC9wPjxwPiYjODIyMDtDZXJ0YWlubHkgaGl0dGluZyBhIHF1YXJ0
ZXJiYWNrIGxhdGUgYWZ0ZXIgaGUmIzgyMTc7cyB0aHJvd24gdGhlIGJhbGwgd2hlbiBoZSYjODIx
NztzIGdvaW5nIGRvd24gd2l0aCBhIHNob3VsZGVyIG9yIGEgZm9yZWFybSB0byB0aGUgaGVhZCBp
cyBub3Qgc29tZXRoaW5nIHRoYXQgeW91IHdhbnQgdG8gc2VlIGluIHRoZSBnYW1lICYjODIxNztj
YXVzZSBpZiB3ZSBkaWQgdGhhdCB0byBCaWcgQmVuIFtTdGVlbGVycyBRQiBCZW4gUm9ldGhsaXNi
ZXJnZXJdLCB0aGV5JiM4MjE3O2QgYmUgcHJldHR5IHVwc2V0LCYjODIyMTsgVGhvbWFzIHNhaWQu
PC9wPjxwPkphY2tzb24gc2FpZCBLZXNzbGVyIG1pZ2h0IGJlIHNodXQgZG93biBmb3IgYW4gZXh0
ZW5kZWQgcGVyaW9kIGJlY2F1c2UgaGUmIzgyMTc7cyBoYWQgdHdvIGNvbmN1c3Npb25zIGluIDI5
IGRheXMuPC9wPjxwPiYjODIyMDtJdCBpcyBhIHBvc3NpYmlsaXR5LCYjODIyMTsgSmFja3NvbiBj
b25jZWRlZC4gJiM4MjIwO1dlIHdpbGwgc2VlLiBJIGFtIGRlZmluaXRlbHkgZ29pbmcgdG8gdGFs
ayB0byBvdXIgbWVkaWNhbCBzdGFmZiBiZWNhdXNlIHRoaXMgaXMgYWJvdXQgYSB5b3VuZyBtYW4m
IzgyMTc7cyBjYXJlZXIgYW5kIGZ1dHVyZSwgc28gd2UgaGF2ZSB0byBkbyB0aGUgcmlnaHQgdGhp
bmcuJiM4MjIxOzwvcD48cD5HcmlmZmluIHdvcmtlZCBvdXQgb24gdGhlIGZpZWxkIHByaW9yIHRv
IFN1bmRheSYjODIxNztzIGdhbWUganVzdCBsaWtlIGhlIGRpZCBOb3YuIDEwIGJlZm9yZSB0aGUg
QnJvd25zIGZhY2VkIHRoZSBCYWx0aW1vcmUgUmF2ZW5zLiBIZSByYW4gc2V2ZXJhbCBzcHJpbnRz
IGFuZCB0aHJldyBwYXNzZXMuIE9uIEZyaWRheSwgSmFja3NvbiBzYWlkIEdyaWZmaW4gd291bGQg
cmV0dXJuIHRvIHByYWN0aWNlIHRoaXMgd2VlayBhZnRlciBtaXNzaW5nIDEwIGdhbWVzIHdpdGgg
YSBmcmFjdHVyZWQgY29yYWNvaWQgYm9uZSBpbiBoaXMgbGVmdCBzaG91bGRlci4gSmFja3NvbiBh
bHNvIHNhaWQgR3JpZmZpbiBuZWVkcyB0byBwYXNzIG9uZSBtb3JlIG1lZGljYWwgdGVzdCB0byBi
ZSBjbGVhcmVkIGZvciBjb250YWN0LjwvcD48cD5CdXQgb24gU3VuZGF5LCBKYWNrc29uIHNvdW5k
ZWQgYXMgaWYgaGUmIzgyMTc7bGwgdHVybiB0byBNY0Nvd24gYWdhaW5zdCB0aGUgR2lhbnRzIGJl
Y2F1c2UgaGUgZG9lc24mIzgyMTc7dCBleHBlY3QgR3JpZmZpbiB0byBiZSByZWFkeS48L3A+PHA+
JiM4MjIwO0kgZG9uJiM4MjE3O3Qga25vdyBtdWNoIGFib3V0IFJvYmVydCByaWdodCBub3cuIFdl
IHdpbGwganVzdCBzZWUgd2hlcmUgdGhhdCBpcywmIzgyMjE7IEphY2tzb24gc2FpZC4gJiM4MjIw
O0J1dCB3ZSB3aWxsIHNlZSB3aGVyZSBDb2R5IGlzLCBhbmQgaWYgbm90LCBvYnZpb3VzbHkgSm9z
aCBpcyBnb2luZyB0byBoYXZlIHRvIGdvIG91dCB0aGVyZSBhbmQgcGxheSwgYW5kIGhlIHdpbGwg
Z28gb3V0IHRoZXJlIGFuZCBJIHdpbGwgZXhwZWN0IEpvc2ggdG8gcGxheSB3ZWxsIGFuZCBoZSB3
aWxsLiYjODIyMTs8L3A+PHA+VGhlIFN0ZWVsZXJzICg1LTUpIGhhZCBlaWdodCBzYWNrcyBhbmQg
MTQgcXVhcnRlcmJhY2sgaGl0cywgd2l0aCBLZXNzbGVyIGFuZCBNY0Nvd24gdGFraW5nIGZvdXIg
c2Fja3MgYXBpZWNlLiBNY0Nvd24gd2FzIGZvcnR1bmF0ZSB0byB3YWxrIGF3YXkgZnJvbSB0aGUg
Z2FtZSBoZWFsdGh5IGFmdGVyIGFic29yYmluZyBzZXZlcmFsIHNob3RzLiBBcyBoZSBzY3JhbWJs
ZWQgbGF0ZSBpbiB0aGUgZm91cnRoIHF1YXJ0ZXIsIGRlZmVuc2l2ZSBlbmQgU3RlcGhvbiBUdWl0
dCwgd2hvIGhhZCBhIHRlYW0taGlnaCAyLjUgc2Fja3MsIGRlY2xlYXRlZCBoaW0gd2l0aCBhIGJs
aW5kc2lkZSBoaXQuIE1jQ293biYjODIxNztzIGNoaW5zdHJhcCB1bmJ1Y2tsZWQgYW5kIGxlZnQg
YSBzbWFsbCBjdXQgb24gaGlzIGZhY2UuPC9wPjxwPlRoZSBjYXJuYWdlIG1hZGUgd2lkZSByZWNl
aXZlciBUZXJyZWxsZSBQcnlvciBmdXJpb3VzLjwvcD48cD4mIzgyMjA7W091ciBxdWFydGVyYmFj
a3NdIGNhbiYjODIxNzt0IGtlZXAgZ2V0dGluZyBoaXQgbGlrZSB0aGF0LCBhbmQgaWYgSSB3YW50
IHRvIHZvaWNlIG15IG9waW5pb24sIEkmIzgyMTc7bSBnb2luZyB0byB2b2ljZSBteSBvcGluaW9u
IG5vdyBiZWNhdXNlIGl0JiM4MjE3O3MgZ29pbmcgb24gdG9vIG11Y2gsJiM4MjIxOyBQcnlvciBz
YWlkLiAmIzgyMjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCBjYXJlIGlmIHlvdSYjODIxNzt2ZSBnb3QgdG8gaG9s
ZCB0aGVzZSBkdWRlcy4gSG9sZCB0aGVtIGFuZCB0YWtlIHRoZSBkYW1uIHBlbmFsdHkgYW5kIHN0
b3AgZ2V0dGluZyBvdXIgcXVhcnRlcmJhY2tzIGhpdC4gSSBoYXRlIHRoYXQuIDwvcD48cD4mIzgy
MjA7SSBkb24mIzgyMTc7dCB0aGluayBzb21lYm9keSB3b3VsZCB0YWtlICQxMCBtaWxsaW9uIHRv
IHNpdCBiYWNrIHRoZXJlIGFuZCB0YWtlIHRob3NlIGhpdHMuIENvbWUgb24uIFNvbWUgb2YgdGhv
c2UgaGl0cyBKb3NoIHRvb2s/IEFmdGVyIG9uZSBvZiB0aG9zZSwgSSBjYW1lIG92ZXIsIGFuZCBo
aXMgY2hpbnN0cmFwIHdhcyBsaWtlIHRoaXMgb3ZlciBoaXMgbmVjay4gSGUgaGFzIGEgY3V0IFtv
biBoaXMgZmFjZV0uIEl0JiM4MjE3O3MgYnVsbGNyYXAuIFdlIGNhbiYjODIxNzt0IGtlZXAgZG9p
bmcgdGhpcywgYW5kIHdlIGNhbiYjODIxNzt0IGtlZXAgZ2V0dGluZyBvdXIgZ3V5cyBoaXQuIEl0
JiM4MjE3O3MgYXMgc2ltcGxlIGFzIHRoYXQuJiM4MjIxOzwvcD48cD5OYXRlIFVscmljaCBjYW4g
YmUgcmVhY2hlZCBhdCA8YSBocmVmPSJtYWlsdG86bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNv
bSI+bnVscmljaEB0aGViZWFjb25qb3VybmFsLmNvbTwvYT4uIDwvcD4=
Click here to read or leave a comment(s) on this story.